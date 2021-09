Column Ben ten Boden: Jong FC Utrecht

Laat ik eens met Jong FC Utrecht beginnen. Het team staat de laatste jaren steevast in de onderste regionen van de Toto Divisie, maar dit weekend hadden ze zomaar de koppositie kunnen pakken. Hoewel de overwinning voor het grijpen lag, was het De graafschap die in de 96e minuut Jong FC Utrecht van de koppositie hield.

Maar 2 – 2 tegen De Graafschap mocht er zijn, waardoor Jong FC Utrecht nu vierde staat en dat is uitstekend. Zou het de trainer Kalezic zijn die het beste eruit haalt? Ik vlak daarnaast ook een van zijn assistenten Robert Wijnands niet uit. Hopelijk houden zij Jong FC Utrecht in het linker rijtje.

FC Utrecht

FC Utrecht speelde zaterdagavond om 21.00 uur een wedstrijd tegen het volkomen van het padje zijnde PEC Zwolle. Slechts één punt en één doelpunt rijk uit zes wedstrijden. Met het ‘Dokter Bernard-scenario’ in ons achterhoofd, volgden wij de eerste helft. En het was nou niet je van het. Wel was het weer Douvikas die binnen het kwartier de 1 – 0 liet optekenen uit een penalty. Was Ramselaar kopspecialist dan had hij zeker de 2 – 0 kunnen maken, maar we gingen de rust in met één doelpunt op voorsprong.

Tekst loopt door onder afbeelding

De tweede helft kabbelde voort en na tien minuten was Hake het zat. Hij bracht Mahi en Overeem in het spel, en onmiddellijk kantelde het spel. Sylla maakte de 2 – 0 en vijf minuten later was het weer raak. Ramselaar mocht aanleggen van 11 meter en zorgde voor de veilige 3 – 0 voorsprong.

Hek

De koek was echter nog niet op. Binnen twee minuten was het Mahi die de 4 – 0 maakte. Inmiddels was er in het uitvak genoeg aan de hand. Zo sneuvelde er een hek richting de zuidtribune. De beveiliging en politie konden voorkomen dat het erger werd.

Toen doken de fans van PEC Zwolle maar in de netten die voor het uitvak hingen. Saymak maakte het iets dragelijker voor PEC Zwolle door de 4 – 1 te scoren. Willem Janssen had het laatste woord en tekende voor de 5 – 1. PEC Zwolle heeft een gigantisch probleem.

ME

Na afloop was er buiten het stadion ook genoeg aan de hand. De Mobiele Eenheid diende handelend op te treden. Straatmeubilair, stenen, fietsen en blikjes vlogen door de lucht. Ik heb een klein vermoeden dat wedstrijden op zaterdagavond niet meer op de agenda komen.

Tekst loopt door onder afbeelding

FC Utrecht staat op de vijfde plaats en dat is prima. Aanstaande zondag gaan we op bezoek bij Ajax. Niets is onmogelijk, maar ik reken mij niet rijk. Maar toch, kan FC Utrecht stunten in de Arena? Er is veel belangstelling om af te reizen naar Amsterdam. Ben benieuwd of we de 800 halen. Hake zal zijn plan klaar moeten hebben. Het hoeft niet mooi en spectaculair te zijn en wellicht kan hij zijn vriend Ten Hag een behoorlijke hak kunnen zetten.