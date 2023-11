Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De opkomst was het hoogtepunt’

De opkomst van de spelers was voor ons het hoogtepunt van de koude zondagavond. Spectaculair vuurwerk en een leuke actie voor Ryan Flamingo. Vooral op de City Side zag het roze. Flamingo is een talent en een goed ventje. Daar komen we verder mee. Mede dankzij een gratis kaartenweggeefactie van FC Utrecht tikten we ruim over de 20.000 bezoekers aan. Of we veel van die mensen terugzien, is te betwijfelen.

Het eerste half uur was het pijn in de ogen. Een spits die dolende is in de woestijn. Een verdediger die niet kan opbouwen en een team als slappe vaatdoeken. Met veel respect voor Excelsior keken we naar hun prestaties. Excelsior bleef fier overeind. En dat in de Galgenwaard. Daar waar Ajax onlangs nog met de staart tussen de benen afdroop. FC Utrecht is nog steeds alles of niets. In de rust konden we de balans opmaken. Als de tweede helft niet beter zou zijn, dan kon het weleens misgaan. Zeker toen Van der Hoorn geblesseerd het veld moest verlaten. Bozdogan was zijn vervanger.

Utrecht wakker worden

Excelsior kwam goed uit de startblokken. Dat resulteerde binnen tien minuten de 0 – 1 voor Excelsior. Het was aan Barkas te danken dat het lang bij 0 – 1 bleef. FC Utrecht had afgeschminkt kunnen worden door Excelsior. Dit FC Utrecht was rijp voor de slacht. En het was dan ook logisch dat de 0 – 2 binnenviel. Schaam je kapot, Zuidam rot op, Utrecht wakker worden en nog wat van die onvriendelijke teksten. Gelukkig bleef het daarbij en is er geen onderbreking van de wedstrijd geweest.

Jans voerde diverse wissels toe. Hij moest wel. Anders kwam de laatste plaats snel weer in zicht. Bozdogan haalde doeltreffend uit en daar was de 1 – 2. Nog ruim twintig minuten te gaan. De Galgenwaard ging er nog eens achter staan. Zelfs een van de minste spelers bij FC Utrecht verscheen in de frontlinie. En dat had gelijk resultaat. Sagnan met de 2 – 2. Hij vierde het door zijn shirt uit te trekken. Gele kaart als bonus. Dom! FC Utrecht op plaats 16.

Sparta

Nu twee weken de tijd om voor te bereiden op Sparta uit. Sparta staat top-6. Voor de FC Utrecht supporters een verplicht buscombi. Na 5 minuten volledig uitverkocht. We zaten er dus naast. Maar niet getreurd, de kaarten zijn weer binnen en we gaan er een gezellige dag van maken. De wedstrijd begint om 16.45 uur. FC Utrecht moet uit de gevarenzone komen. Dat zal tegen Sparta verdomd lastig zijn. Maar het moet. Al sprokkelend komen we er wel. Maar een zestiende plaats is niet waar de club moet staan. Jans blijft niet te benijden. Het is halen en brengen. Maar de spelers moeten het doen en laten zien. Weg uit die onderste regionen. Het zal de gemoedsrust binnen de supporters goed doen.