Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was een week met een dubbelgevoel voor Pep en Frans. Enerzijds kon het feest niet op toen afgelopen zondag in de Johan Cruijff Arena werd gewonnen van aartsrivaal Ajax. Maar aan de andere kant kwam ook het nieuws naar buiten dat de op één na grootste FC Utrecht-supporter ooit dit weekend zijn laatste adem uitblies en overleed.

“Jij, krijgt, die, lach niet van mijn gezicht dat zou jij wel willen”, zo begint Frans al zingend aan het verhaal. “Wat was het een prachtige voetbalzondag met een fantastisch resultaat.” Pep reageert op de vreugde van zijn broer. “Dit weekend hebben we de verjaardag van onze vader gevierd. Met de hele familie hebben we gekeken naar FC Utrecht. Toen de 1-0 viel hebben we allemaal staan dansen, zingen en springen. Een mooier cadeau kon FC Utrecht ons echt niet geven.”

Frans reageert. “Het was dat we in het huis van onze ouders zaten en ons moeten gedragen, want anders waren de glazen bier van vreugde door het hele huis heen gevlogen.” “Juist op dit soort momenten weet ik weer waarom we zoveel van onze club houden”, zo gaat Pep weer verder.

“Dit zijn toch de dingen waarom die club zo diep zit. Maar het laat ook zien waarom je ze zoveel kan haten. FC Utrecht is de beste in het afwisselen van goede en slechte wedstrijden. Een week eerder laat je het liggen tegen RKC en nu versla je Ajax in het hol van de leeuw. Alleen onze club kan zulke hoge pieken beleven en hele diepe dalen meemaken.”

Complimenten voor Rick Kruys

Opmerkelijk genoeg wil Pep trainer René Hake bedanken. “We hebben Hake vaak bekritiseerd en tekstueel aangevallen, maar deze week wil ik hem de credits geven. Als het slecht is dan is het slecht en dan zeggen we dat, maar als het goed is moet dat ook gezegd worden. Die jongens zijn met de juiste instelling het veld ingestuurd, van tevoren is er een goede wedstrijdanalyse gemaakt en er lag een fantastisch strijdplan.”

“Wat dan wel grappig is, is dat veel spelers na de wedstrijd al juichend naar Rick Kruys renden. Dan lijkt het er toch op dat niet Hake maar Kruys het tactische meesterbrein achter deze overwinning was”, zo grapt Pep. “De staf heeft zijn huiswerk goed gedaan, maar de complimenten gaan vooral uit naar de spelers die het hebben uitgevoerd. Ze speelden volwassen en hebben gestreden voor iedere centimeter.”

Frans reageert hier weer op. “FC Utrecht voetbalde weer vanuit eigen kracht door de tegenstander het spel te laten maken. Daarbij hebben ze het voetbalspel van Ajax onmogelijk gemaakt. Lekker hard erin beuken en waar nodig een beetje tijdrekken. De strijd en passie was fantastisch, maar ook de voetballende kwaliteiten werden getoond. De goal die FC Utrecht maakt was pure klasse. Het was echt een geweldige bal van Timber op Warmerdam. Die pass had de juiste snelheid, richting en kracht. Daaraan zie je dat FC Utrecht ook voetballend echt een van de betere in de competitie is.”

Bij de beste vier van Nederland

Pep is het eens met zijn broer, maar wil wel één speler in de spotlights zetten. “Maarten Paes was zondag toch wel de man van de dag. Als Paes niet die driedubbele redding maakt en Ajax schiet zijn kansen erin dan wordt er gewoon verloren. Paes was magistraal en houdt al het hele seizoen op cruciale momenten de meest onmogelijke ballen tegen. Ik wil niet op de stoel van de bondscoach gaan zitten, maar Paes is behoorlijk naar een plek bij Oranje aan het solliciteren.”

“Het is ook gek dat hij er nog niet bij zit. Voor het eerst sinds tijden roept een bondscoach vier doelmannen op. Dan zit er opeens een of andere Limbo bij die niemand verstaat en waar nog nooit iemand van heeft gehoord. Maar ook Drommel, die de laatste tijd meer ballen door zijn vingers heeft laat glippen dan dat hij er gepakt heeft, zit er weer bij. Paes zit bij de beste vier keepers van Nederland. Dan moet die jongen ook opgeroepen worden.”

Mentale problemen

“Paes was geweldig en we zijn positief over het spel deze week. Dat is ook volkomen logisch, maar we zijn er nog niet”, vervolgt Frans. “We moeten niet denken dat we nu kampioen gaan worden. Daarvoor zijn we te wisselvallig. We beleven de hoogste pieken, maar af en toe zitten we ook in de diepste dalen. Dat laat zien dat het mentaal ergens nog niet goed zit binnen deze selectie.”

“Het contrast tussen de wedstrijden van FC Utrecht is echt te groot en dat heeft met motivatie te maken. Op het moment dat FC Utrecht iedere week deze passie en strijd op de mat legt, ga je echt voor prijzen spelen, maar tegen de kleine ploegen blijft dat voorlopig uit. Dat is zonde en onnodig, want dan win je de grote wedstrijden voor niks.”

De koprollen van Jantje Rolink

Ondanks een fantastische voetbalzondag had dit weekend ook een droevige kant. Een van de meest trouwe FC Utrecht-supporters, Jan Rolink, overleed afgelopen zaterdag op 53-jarige leeftijd. “Ik was ongeveer zes jaar oud toen ik voor het eerst met mijn vader, opa en broer in de Galgenwaard zat. In een van de eerste wedstrijden die ik bijwoonde zag ik na afloop een man op het veld die alleen maar koprollen aan het maken was. Het bleek Jantje te zijn. Het is echt heel erg jammer dat een van de grootste en bekendste FC Utrecht-supporter ons is ontvallen.”

Frans stemt hier mee in en vult nog verder aan. “Jantje leefde echt voor FC Utrecht en iedereen kende hem. Of het nou supporters, spelers of bestuursleden waren, echt iedereen hield van die man.” Pep reageert tot slot nog één keer. “Vroeger voetbalden wij wel eens in de voetbalkooi bij het Verdomhoekje in de buurt van het Schimmelplein. Jantje kwam daar ook regelmatig heen om te voetballen.”

“Het grappige was dat Jantje niet echt kon rennen, maar wel ontzettend hard kon schieten. Je wist dat je weg moest duiken bij een schot van hem anders liep je de rest van de week met allemaal blauwe plekken rond. Het zijn mooie herinneringen aan een bijzondere man. Ik vermoed dat er vanuit FC Utrecht een mooie herdenking gaat komen.”

“Die man heeft zijn leven aan FC Utrecht gewijd en het minste wat wij en de club terug kunnen doen, is hem daar massaal voor bedanken en vereren. Dat is ook wat FC Utrecht zo mooi kan maken. De verbroedering en verering van belangrijke personen die ons zijn ontvallen maakt ons ook een van de mooiste, bijzonderste en barmhartigste clubs van Nederland.”