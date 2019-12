DUIC wenst alle Utrechters een gelukkig nieuwjaar

Mooie verhalen en hoogtepunten, maar ook het jaar dat Utrecht een deel van haar onschuld verloor bij een aanslag. 2019 was een jaar van uitersten voor Utrechters en daarmee voor ons natuurlijk ook. Toch kijken we met de redactie terug op mooie maanden en weer vooruit naar nieuwe mijlpalen.

DUIC blijft een beetje een vreemde eend in het medialandschap. Dat zeggen we zelf met enige trots. De redactie van DUIC klopt zichzelf niet snel op de borst – het gaat ons liever om de verhalen – maar het afgelopen jaar was in veel opzichten succesvol. Er kwamen wéér meer bezoekers naar de site, meer mensen volgen ons op social media, de krant werd vaker meegenomen, we startten een samenwerking met Leven! Magazine en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hoe kan het ook anders: de stad groeit en DUIC groeit mee. We zijn nu in alle jaren dat we bestaan (sinds 2011) gegroeid, maar ook in ambitie verandert er weinig bij De Utrechtse Internet Courant en gaan we het komend jaar weer verder investeren in goede journalistiek.

Zo hadden we eerder dit jaar veel plezier toen we de mannen en vrouwen van Bellingcat over de vloer kregen. Een casus van DUIC werd gretig onderzocht door de deelnemers van de workshop, maar ook zelf zaten we niet stil en onderzochten de mogelijkheid om met microfinanciering journalistiek mogelijk te maken.

De inzichten leverden ons weer nieuwe energie op om te blijven innoveren en te zoeken naar mogelijkheden in een ouderwets lastige markt.

Verder deden we ook wat je al van ons gewend bent. We zijn aanwezig in de stad en laten zien wat er gebeurt. Het blijkt ook uit het onderzoek van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek dat DUIC als het meest geraadpleegde nieuwsmedium van Utrecht aanwees.

Bij de verschrikkelijke aanslag voorzagen we duizenden Utrechters van belangrijke informatie, maar ook bij politieke vraagstukken of culturele evenementen waren we duidelijk zichtbaar aanwezig. Daarnaast durven we ook de leuke dingen te brengen uit de Domstad. Een nieuw restaurant of café in de stad? Ook dat lees je en zal je blijven lezen bij DUIC. En gelukkig zagen we ook dit jaar weer dat wat wij leuk vinden, onze lezers vaak ook erg leuk vinden.

De blik op het nieuwe jaar

In 2020 beginnen we daarnaast weer met een nieuw project. DUIC krijgt namelijk een subsidie om onderzoeksjournalistiek mogelijk te maken. Het is een duidelijke wens van de redactie om diepgravende journalistiek te maken en ook daarin gaan we weer stappen maken. Daarover lees je in het nieuwe jaar meer.

Al jaren horen we dat de lokale journalistiek onder druk staat. Dat het vroeger allemaal beter was, maar 2019 was voor de redactie van DUIC wederom een bevestiging dat het mogelijk is om een succesvol platform in een stad als Utrecht in leven te houden en door te groeien naar nieuwe piekmomenten. Volgend jaar doen we daarom alles wat we dit jaar deden en meer.

De redactie van DUIC wenst alle Utrechters weer een voorspoedig nieuw jaar en we zien jullie graag terug in 2020.

Robert Oosterbroek en Jesse Holweg

Redactie DUIC