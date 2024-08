Een dubbelzijdige seizoensopener van FC Utrecht voor Pep en Frans

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Onze Utrechtse voetbaltrots is officieel gestart aan een nieuw Eredivisieseizoen. Aanvankelijk leek er niks mooier dan de competitie in eigen huis te starten op een tropische zomerdag. Helaas ontbrak de ambiance door een desastreuze gemeentelijke beslissing en was het voetbal nog allesbehalve om warm van te worden. Van Utrechtse zijde was het een zichtbare zware en gezapige strijd. Toch is de club door de 1-0 overwinning nu al beter begonnen aan de competitie dan het vorige seizoen.

De eerste thuiswedstrijd van het seizoen is voor elke voetbalsupporter normaal gesproken een nationale feestdag. Helaas kon onze trouwe achterban dit voetbalseizoen niet erg vrolijk aftrappen. Burgemeester Sharon Dijksma kon het enkele maanden geleden niet nalaten om een bijzonder impopulaire maatregel te nemen. Door de supportersrellen na de play-offs wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd de wedstrijd publiek- en sfeerloos afgewerkt. Supportersrellen zijn uiteraard niet te tolereren, maar om de club daarvoor collectief te straffen gaat tegen alle proportie in. Na de rellen zijn er al heel veel stadionverboden uitgeschreven en diverse mensen opgepakt. Toch moest mevrouw Dijksma er per se een schepje bovenop doen en alle supporters over één kam scheren. Een collectieve straf is nooit de manier om dit soort problemen aan te pakken. Het creëert alleen maar meer frictie en is dodelijk voor de band tussen de club en de gemeente.

Ondanks de lege tribunes werd er gelukkig wel gewoon gevoetbald. Het nieuwe seizoen is begonnen en technisch directeur Jordy Zuidam heeft zijn waarde voor de club de afgelopen weken bewezen. Gedurende de zomer zijn er nieuwe spelers aangetrokken die overduidelijk iets toevoegen aan dit team. Spelers zoals Paxten Aaronson, Siebe Horemans en Alonzo Engwanda lieten tegen PEC een verfrissend spelbeeld zien. Ze zijn naast potentiële groeibriljanten ook een directe versterking voor het team. Ook jongens zoals David Min en Noah Ohio hebben duidelijke individuele kwaliteiten en zijn relatief goedkoop gehaald. De huidige selectie beschikt over veel potentie en aan de hand van opa Ron Jans kunnen deze jonge honden weleens de basis vormen van een stabiel subtopteam.

Buitenkansjes

Jordy Zuidam heeft zich in het verleden geregeld belachelijk gemaakt door zogenoemde geweldige ‘buitenkansjes’ aan te trekken. Toch lukt het hem deze transferperiode weer om interessante talenten aan te trekken en om de juiste spelers te slijten. De blinde Isac Lidberg vertrekt eindelijk richting Duitsland en Jeppe Okkels gaat voor twee miljoen euro de oversteek maken naar Engeland. Vooral die laatste transfer is een absolute wereldzet.

Okkels heeft hier een paar prestatieloze potjes gespeeld en gaat 1,3 miljoen euro winst opleveren. Daarnaast ondertekende Ryan Flamingo aan het einde van vorig seizoen een nieuw contract. Hij speelde geen enkele wedstrijd meer voor FC Utrecht en werd voor acht miljoen euro verkocht aan PSV. Het zijn stuk voor stuk mooie verkoopdeals waar veel supporters gelukkig van worden. Als het spelbeeld volgende week tegen SC Heerenveen ook nog aantrekkelijker wordt, dan kan dit weleens een leuk en succesvol seizoen gaan worden.