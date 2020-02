Een gestolen overwinning

Wanneer gaat Utrecht eens spelen naar de kwaliteiten van de selectie? De vraag wordt maar niet beantwoord. Ook op zondag tegen Twente zakten er weer een aantal door het ijs.

Kristoffer Peterson liep als een kip zonder kop rond, Sean Klaiber grossierde in foute passen, maar dat waren maar twee van de spelers die negatief opvielen. Ook het gestuntel voorin blijft irriteren. Gelukkig zagen we Bart Ramselaar in de basisopstelling. Dan moest het wel goedkomen, maar te veel spelers haalden hun topvorm weer niet.

Mede door carnaval was de Bunnikside maar matig gevuld. Gelukkig zijn de twee nog te spelen thuiswedstrijden tegen Ajax wel stijf uitverkocht. Het neemt niet weg dat FC Twente een meer dan prima partij speelde. Het was wachten op de 0-1. Twente liet diverse kansen liggen en hield Utrecht daarmee in leven.

In de 70e minuut viel de verdiende 0-1 en niet veel later was er weer een grote kans voor de Tukkers. Zoet voorkwam erger en een kwartier voor tijd de verder onzichtbare Jean Cristophe Bahebeck vervangen door debutant Jonas Arweiler. Dat was een goede zet. Er was ineens dreiging en hij bracht passie. Een mooi ventje.

De onberekenbare Gyrano Kerk liet de Galgenwaard opveren met een intikkertje. Je moet soms mazzel hebben. Niet veel later was daar zelfs nog Jonas Arweiler. Hij tekende voor de 2-1 in zijn debuutwedstrijd. Hoe mooi kan het zijn? Geweldig!

De drie punten bleven in Utrecht. Niet verdiend, maar wel lekker. FC Utrecht staat nu op plek 6, waar plek 4 ook mogelijk was geweest. Aanstaande zondag weer een vroege wedstrijd in Waalwijk. Een degradatiekandidaat. De strijd om plek 4 is nog steeds open, zeker als we weer eens een stabiel FC Utrecht te zien zouden krijgen.

Het zit erin en het is de hoogste tijd dat Van den Brom het voor elkaar gaat krijgen. Niet alleen de nog te spelen thuiswedstrijden tegen Ajax, maar ook de komende 10 wedstrijden in de Eredivisie.