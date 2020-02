Een mooie Valentijnsdag met FC Utrecht

Het is inmiddels 14 februari, als ik aan mijn column begin. Met vlinders in mijn buik. Wij reisden met een goed gevoel naar Deventer af, maar met in het achterhoofd Eindhoven was het opletten geblazen. Eindhoven uit was al niet best en tegen Go Ahead Eagles zouden we eruit vliegen als we niet beter zouden presteren.

Het was de vraag hoe we naar Deventer zouden gaan, want er was net als naar Eindhoven een verplichte combi. Daar hadden wij geen trek in en daarom schakelden we met Jan Willem van Dop – voormalig directeur FC Utrecht en nu de grote baas in Deventer. En gelukkig, hij was ons goedgezind: 4 mooie plaatsen op de businesstribune.

We hadden verwacht dat de nieuwe speler Ludovic Sané wel zou starten, maar dat was niet het geval. Gezien zijn cv is het wel een prima speler. De eerste helft was redelijk en de mannen van Jack de Gier waren duidelijk met verdedigende taken naar buiten gestuurd. De eerste tien minuten kwamen ze wel wat uit hun schulp, maar hoogstaand werd het van beide kanten nooit. FC Utrecht vond elkaar gemakkelijk van voet tot voet en bleef geduldig.

Het geduld werd beloond en Simon Gustafson scoorde 8 minuten voor rust de 0-1. Niet veel later was het Maher die met wat geluk de 0-2 op het scorebord zette. Kat in het bakkie, dachten wij allemaal. Na amper 5 minuten in de tweede helft werd het echter 1-2 door Navratil.

De genadeklap

De Adelaarshorst ging massaal achter de Eagles staan, maar gelukkig bleek Bahebeck scherp voor de goal. Het betekende de 1-3 voor FC Utrecht. De genadeklap volgde met de mooiste goal van de avond van Peterson. De Eagles waren kapot gespeeld. De opgetrokken muur werd vakkundig door Utrecht gesloopt en nu is de halve finale bereikt!

De tegenstander in de halve finale? Ajax. Wat mij betreft op 4 maart in de avond. Dat zou kunnen betekenen dat de 1200 kaarten voor de fans van Ajax worden geminimaliseerd. Een avondwedstrijd tussen Utrecht en Ajax hebben de autoriteiten liever niet.

De blik kan eerst weer op de competitie, want aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen Willem II op het programma met een barstensvol uitvak. Ook wij zullen weer van de partij zijn. Het is belangrijk om te winnen in Tilburg om mee te blijven doen voor de top-5. Daarna komt het kwakkelende Twente op bezoek in de Galgenwaard.

Maar vandaag mogen we nog even nagenieten tijdens Valentijnsdag met een mooi cadeau van de FC op zak. Een fijne en liefdevolle dag toegewenst.

Ben ten Boden