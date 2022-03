FC Utrecht, hoe nu verder?

We kunnen ons oprecht afvragen hoe het verder zal moeten met FC Utrecht. Was het aan het begin van het seizoen hoopgevend, de laatste maanden is er geen chocolade van te maken. Hulpeloos bungelend op plaats 7. Mijlenver achter plaats 5 waar FC Twente glorie-tijden beleeft. In mijn vorige column noemde ik de komende wedstrijden om des keizers baard. Kennelijk heeft de selectie dit letterlijk genomen.

Kijkend naar de wedstrijd tegen FC Groningen is het voor mij klaar. De kaarten voor RKC uit, gaan met een welgemeend bedankje terug naar een contact in Waalwijk. Ik ga er geen tijd en energie meer in steken. Het gevoel is even weg. Misschien nog in de emotie, maar ik ben er even klaar mee. Ik vraag mij ook direct af hoe wij de play-off moeten gaan winnen. Die kans acht ik nihil.

Hake kwam er op voorspraak van de selectie. Hake zinspeelt nu zelf op een vertrek. Dan is het voor mij simpel. Geef desnoods Rick Kruys de komende zeven wedstrijden de verantwoordelijkheid. Wellicht kan er een andere sportieve wind gaan waaien. Deze selectie en Hake gaan het niet meer redden. Voor Zuidam een volgende taak. Niet de leukste, maar in het belang van FC Utrecht zal er iets moeten gaan gebeuren. Zuidam is de kroonprins van de Technisch Directeuren. Laat Zuidam nu maar opstaan. Het aanmodderen duurt al veel te lang. Ambities uitspreken is prima. Ambities niet waarmaken zal gevolgen hebben. Maar ook de spelers zelf mogen wel eens in de spiegel kijken. Doe je kunstje en pak de centen. Maar vergeet niet dat jullie het waren die Hake wilden. En zo geschiedde. Ik zie het er niet meer vanaf. Geen onvoorwaardelijke strijd voor een trainer die hier dankzij jullie druk de trainer van FC Utrecht mocht worden. Veel plezier in Waalwijk allemaal. En hopelijk weet Zuidam de komende dagen dat te doen, wat hem te doen staat.

