FC Utrecht verspeelt twee punten in Tilburg

Het lijkt een never ending story te worden, want wanneer stoot Utrecht nou eens door naar de top-5? Al tientallen jaren koesteren fans die wens en met Frans van Seumeren zijn er forse stappen gezet. Juist in het jaar dat FC Utrecht 50 jaar bestaat, is er een topselectie samengesteld.

Tegen Willem II kwam de FC binnen enkele minuten op voorsprong. Jean-Christophe Bahebeck kreeg de bal voor het intikken. Dan verwacht je dat er vertrouwen komt in het team. Maar verschillende spelers zakken door het ijs. Sander van de Streek is een van die spelers die tekortkomt, maar ook stap-stap Adam Maher mag wel eens laten zien wat hij in huis heeft.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat Bart Ramselaar en Joris van Overeem op de bank beginnen. Urby Emanuelson was een zegen in het team. Hij speelde een prima wedstrijd. Het zou flauw zijn om het puntverlies toe te schrijven aan de scheidsrechter, want als FC Utrecht scherper is en de kansen afmaakt win je met twee vingers in de neus.

Ook de technische staf mag wel eens in de spiegel gaan kijken. Het best presterende team moet gewoon spelen. Natuurlijk, ik ben een supporter met een rood-witte bril, maar er moet echt meer uit deze selectie te halen zijn. Volgende week in de Galgenwaard een vroegertje, om 12.15 uur is de aftrap. FC Twente is een club in nood. Zou FC Utrecht zoals zo vaak de eerste hulp gaan verlenen?

Het moet eens klaar zijn: wij hadden inmiddels vierde moeten staan en dan maar zien wat de eindklassering zou worden. We hebben overigens nog een troef achter de hand met de KNVB Beker. Mocht die gewonnen worden, wacht direct de groepsfase van de Europa League. Het is maar dat we het weten.

Met belangstelling zal ik vrijdag kijken naar de Ode van Korneel Evers bij RTV Utrecht. Ik heb de stille hoop dat hij de vinger op de zere plek durft te leggen in de aanloop naar de wedstrijd tegen de club uit het oosten van het land. Daar waar Korneel zijn wortels heeft.