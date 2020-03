Geen gebrek aan wil om te winnen

Het was zaak om door te pakken tegen Sparta na de euforische bekerwinst tegen Ajax. De fans van FC Utrecht gaven het goede voorbeeld. Enkele minuten voor aanvang stonden er nog honderden supporters in de rij om binnen te komen.

Ruim 22.000 toeschouwers zagen een slappe en weinig verheffende eerste helft. De in de basis gestarte Bart Ramselaar tekende vlak voor rust voor de 1-0 voorsprong en de Galgenwaard ontwaakte.

In de rust was er alle tijd voor Van den Brom om het zaakje op te schudden. En gelukkig, de energie die FC Utrecht had tegen Ajax was weer terug in het team. Het tempo knalde omhoog en het resulteerde direct in de 2-0 van Dalmau. Ook hij mocht in de basis starten. Sean Klaiber moest eraan te pas komen om de geëmotioneerde Dalmau te ondersteunen en direct volgde het hele team zijn voorbeeld.

Genadeklap

Amper twee minuten laten deelde Gustafson de genadeklap uit. FC Utrecht bleef in een hoog tempo spelen en liet Sparta kansloos. Ramselaar nam ook zijn tweede en de vierde van Utrecht voor zijn rekening met nog een half uur te spelen.

We gingen voor een zevenklapper, want de kansen waren er en er was aan wil om te winnen geen gebrek. Sean Klaiber tekende met een typische Klaiber-goal voor de 5-0. Aan het einde van de wedstrijd mocht Sparta de eretreffer nog maken.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

FC Utrecht stoomt langzaam door naar de vijfde plaats, met nog een wedstrijd minder dan Willem II. Het blijft eeuwig zonde dat er minstens tien punten zijn blijven liggen tegen op papier mindere tegenstanders.

Aanstaande zaterdag komt concurrent Vitesse naar de Galgenwaard. Om 20.45 uur begint de wedstrijd en hopelijk komen er dan weer minimaal 20.000 toeschouwers naar het stadion. Bij winst op de Arnhemmers ligt de weg naar de vierde plek open.

Het wordt overigens nog interessant hoe de organisatie en kaartverkoop voor de bekerfinale zal verlopen. De vorige bekerfinale van Utrecht tegen Feyenoord in De Kuip in 2016 was waardeloos georganiseerd en dat zorgde voor veel ellende. Maar van fouten kun je leren! Zelfs in Rotterdam.