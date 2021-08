Hake snapt er niks van, een rode kaart voor Kerk en onbeperkte Bacardi Lemon in de Euroborg

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

“FC Groningen verslaan wordt een makkie”, zo sloten de broers vorige week af. Een week later blijkt de realiteit toch anders te liggen. 0-0 na negentig minuten spelen en een wedstrijd waarin FC Utrecht niet één gevaarlijke kans wist te creëren. Pep beleefde de waardeloze wedstrijd afgelopen weekend vanuit de Euroborg, terwijl Frans het vervloekte spel vanuit zijn luie stoel in eigen woonkamer zag.

‘Het is niks, het was niks en het zal ook nooit wat worden, zo opent Pep. ‘Man man man wat was het dramatisch. Zoals we vorige week zeiden, is het contrast bij FC Utrecht altijd zo groot. De ene week is het hosanna en de andere week is het niks! Afgeven op een trainer doe ik daarbij niet snel, maar dit keer was René Hake echt de schuldige. Hake stuurde de spelers veel te mak en laf het veld in.’

‘FC Groningen heeft vorig jaar alleen maar afwachtend gespeeld. De tactische Hake dacht: we gaan lekker rustig het balletje rondspelen en dan komen we vanzelf tot kansen. Maar wat onze tacticus even was vergeten, is dat het de eerste thuiswedstrijd van FC Groningen met publiek was. Daarnaast had FC Groningen ook een jubileum te vieren. Dan snap je toch dat die Noordelingen tot op het bot gemotiveerd zijn om FC Utrecht bij de strot te grijpen en niet meer los te laten?’

Dalmau vertrekt

Frans reageert op zijn broer: ‘Aanvallend was het niks en de aller slechtste, die daar grotendeels verantwoordelijk voor is, was Gyrano Kerk. Die komt nog geen lantaarnpaal voorbij’. Pep kan zich vinden in de uitspraak van zijn broer. ‘Afgelopen zaterdag was een wedstrijd waarin irritatie overheerste en er veel gele kaarten vielen, maar ik mistte er nog één. Ik had graag nog een tweede gele kaart voor Kerk gezien. Ik meen oprecht als ik zeg dat we daar alleen maar beter van waren geworden.’

‘Qua aantallen maakt het niet uit, want met of zonder Kerk op het veld speel je toch met tien man. Maar als Kerk met rood verdwijnt heb je niet iemand op het veld staan die steeds zo stom balverlies lijdt. Het is voor zowel FC Utrecht als Kerk goed om de vertrekwens hardop uit te spreken. Het is ook de enige reden waarom hij nog speelt. De FC Utrecht-directie had gehoopt dat hij nog een goaltje zou maken, zodat hij iets meer belangstelling van andere clubs zou krijgen. Alleen wil FC Utrecht de hoofdprijs hebben en dat gaat niemand betalen.’

Alternatief

Frans reageert op het transferverzoek dat zijn broer aanslingert. ‘Mitchel van Bergen van SC Heerenveen is een goed alternatief. Hij kan heel hard rennen en net zoals Kerk geen goal maken’, zegt hij lachend. ‘Maar daar zit niet het probleem. Het beste is om Dalmau te verkopen. Douvikas en Dalmau zijn dezelfde type spitsen. Je kan dus voorin niet van speelstijl wisselen. Douvikas is een nieuwe frisse jongen. Geef hem de kans, doe Dalmau weg en ga op zoek naar een type Henk Veerman. Dan kan je in moeilijke wedstrijden opportunistischer gaan spelen.’

Pep reageert vervolgens op zijn broer. ‘Dat kan je wel willen Frans, maar zolang je Kerk in je selectie houdt maakt het niet uit wie er in de spits staat. Dan kan je wel grote spits willen halen , maar om de voorzetten van Kerk binnen te koppen moet je een spits van vijf meter lang kopen. Die heb ik nog niet gezien hoor.’

Zwemmen in Bacardi Lemon

‘Iedereen snapt dat we geen kampioen worden en zolang we al FC Utrecht-supporters zijn, weet je dat dit soort wedstrijden erbij horen’, zo vervolgt Pep. ‘Toch heb ik wel het idee, dat die spelertjes van FC Utrecht, je weet wel die gasten die 200.000 euro tot 300.000 euro per jaar opstrijken, niet weten wat wij er als supporter allemaal voor doen. Ik was ongeveer twaalf uur onderweg om die gasten negentig minuten te zien voetballen!’

‘Eerst moet ik mijn zoontje op zaterdagmiddag laten testen op corona. Nadat hij negatief bleek te zijn, konden we aan de mensonterende rit naar Groningen beginnen. Als je twee uur later dan eindelijk aankomt, gaat de kwelling pas beginnen. Het uitvak zit bij FC Groningen echt in het uiterste hoekje van het stadion. Ik moest 600 trappen op, 600! Ik heb onderweg drie keer een broodje gekocht en bovenaan de trap moest het personeel me zuurstof toedienen om weer op adem te komen.’

Stoeltje

‘Toen ik weer bijkwam zag ik mijn stoeltje in het sprankelende stadionlicht oplichten. Ik kreeg er de kriebels van en had weer zin in een lekker potje voetbal, maar die vreugde verdween snel. Het uitvak bedacht spontaan om zijn eigen carnavalsvereniging op te zetten. Ik heb voorafgaand aan de wedstrijd alleen maar het liedje ‘Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon’, moeten aanhoren, omdat iedereen dat begon te zingen. Toen moest die wanvertoning op het veld nog beginnen.’

Ondanks de zware avond van Pep zien de mannen ook nog positieve punten. ‘Paes was de beste van het veld, zo zegt Frans. Ik vind het heel knap wat die jongen doet. Hij werd vorig jaar gepasseerd door Nijhuis en later kreeg ook Oelschlägel de voorkeur. Als je dan nu zo terug kan komen, ben je mentaal heel sterk.’

Pep is het eens met zijn broer. ‘Hij heeft sociaal gezien een omslag gemaakt. Hij besteedde veel tijd aan vrienden en familie, maar daar heeft hij nu een stapje terug in gedaan en hij is meer thuis om zich te focussen op voetbal.’

Feyenoord

Frans reageert hier lachend op. ‘Ja Pep vind je het gek dat die jongen meer thuis is? Heb je zijn vriendin wel is gezien? Dan zou ik het huis ook niet meer uitkomen. Nee maar even serieus. Dit weekend viel tegen en we moeten blij zijn met een punt.’

Pep is het ermee eens. ‘Dit weekend was afschuwelijk, maar zondag zitten we weer in de eigen Galgenwaard tegen Feyenoord en slepen we die gasten er weer doorheen. De KNVB heeft de grootste FC Utrecht-supporter Dennis Higler aangesteld als scheidrechter. Dus wat kan er nog fout gaan?’