Is dit de ondergrens?

Vol vertrouwen en met hoge verwachtingen gingen we op weg naar Eindhoven. Aangekomen in de business lounge leek het wel een Utrechts café. Tientallen Utrecht-supporters hadden lak aan de verplichte buscombi, en terecht.

Het bezoekersvak was nagenoeg uitverkocht. FC Eindhoven dat moest toch geen probleem zijn? De keiharde realiteit was anders. FC Utrecht had weinig tot niets in te brengen, er werden nauwelijks kansen gecreëerd en het tempo was niveau walking football. Een tikje breed en een tikje terug.

Eindhoven rook zijn kans. Jeroen Zoet werd dan ook in de korte hoe gepasseerd door een op zich houdbare bal en de ruststand van 1-0 stond op het scorebord. Een verschrikkelijke eerste helft van de zijde van FC Utrecht. Niets van passie of strijd gezien.

Na rust kwam de verloren zoon Kristoffer Peterson het veld in en het moet gezegd: hij bracht wat meer elan in het elftal. Hij stelde Issah Abass in staat om de 1-1 binnen te tikken. We verwachten dat Utrecht een tandje bij zou schakelen en de genadeklap uit zou delen, maar we kwamen wederom bedrogen uit. Een uiterst zwak Utrecht had voetballend zelfs weinig in te brengen. Lamlendigheid ten top, ze weten het gewoon niet.

Onkunde

Kort voor het einde van de wedstrijd liet Eindhoven nog een wereldkans liggen en raakten ook nog eens de lat. Het zit FC Utrecht enorm mee en we gaan verlengen. Inmiddels verliet Frans van Seumeren het ereterras en kwam vlak bij ons zitten. Waarschijnlijk wilde hij even tot rust komen na het zien van zoveel onkunde.

Inmiddels tientallen miljoenen geïnvesteerd en dan zo’n stuntelend team zien. In de eerste verlening werd er niet gescoord, maar de inmiddels weer ‘fitte’ Bahebeck tekende daarna wel voor de 1-2. Eindhoven streed door met de moed der wanhoop en dat leverde nog twee enorme kansen op. Ook Zoet maakte net voor tijd nog een bijna fatale uitglijder. Met zijn niveau op dit moment, kan hij het Nederlands elftal wel vergeten.

Ruim na elven ontsnapte FC Utrecht aan de penaltyserie en zijn we een ronde verder. Het baart echter wel zorgen, want komend weekend komt de dubbeldekker uit Den Haag langs. Zij gaan die bus voor het doel parkeren. ADO Den Haag zal er alles aan doen om niet te verliezen. Gelukkig lijkt het aanstaande vrijdag haast niet slechter te kunnen dan tegen Eindhoven. Of bestaat er onder de ondergrens nog een andere ondergrens? We zijn gewaarschuwd.