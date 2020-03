Is het crisis bij FC Utrecht?

De vraag mag gerust worden gesteld na zo’n dertig wedstrijden in dit seizoen. Er is nog steeds maar weinig resultaat te zien van deze selectie en technische staf van FC Utrecht. We dachten al het dieptepunt te hebben bereikt, maar in Waalwijk ging het opnieuw faliekant mis.

Het begon al met de niet fitte Jean-Christophe Bahebeck. Hij was nog wel bij de warming uo aanwezig, maar dat was zijn bijdrage alweer. Moedeloos worden wij ervan. Hij is nooit helemaal fit. Maar ook Bart Ramselaar en Joris van Overeem stonden niet in de basis. Nog twee tegenvallers, want een blind paard kan nog zien dat deze twee spelers het elftal beter maken.

John van den Brom is nu al acht maanden lang aan het kneden en uitproberen, maar van het enthousiasme van kort na zijn aanstelling is nog maar weinig over. Er is geen tactisch doorslaggevend concept, geen passie en een wisselbeleid dat te wensen overlaat.

(tekst gaat verder onder foto)

Ik vraag mij oprecht af of het wel goed zit tussen trainer en groep. Ook de spelers moeten meer inzet tonen en strijden voor het beste resultaat. Het missen van een leider in het team, die het team op kan zwepen, laat zich voelen. Kortom: er is veel mis en weinig goed.

Gesprekken

Nu gaan supporters in gesprek met de technische staf en de selectie. Ik ken die gesprekken. Beide partijen lijnrecht tegenover elkaar. De technische staf en spelers laten echt niet het achterste van hun tong zien, maar de supporters wel: gemeend en uit het hart. Zij zullen er niet omheen draaien. Zoals ik dat ook niet doe.

In het huidige FC Utrecht spelen verschillende mannen al langere tijd onder hun niveau. Adam Maher is er zo één. Die kan en moet veel beter. Ook Kristoffer Peterson zakt meer en meer weg en Urby Emanuelson kan veel beter. Op papier staat er nog steeds een dijk van een selectie, zelfs met alle zware blessures. Plek 4 had geen probleem mogen zijn.

FC Utrecht kwam op een 0-1 voorsprong. Dan zou je denken dat het ze vertrouwen geeft. Maar het ging van kwaad tot erger. Het werd Walking football. Uiteindelijk was het RKC de overwinning verdiend naar zich toetrok. Zes punten verspeeld tegen degradatiekandidaat nummer 1. Dát is de status van het huidige FC Utrecht.

Crisis?

Om nog terug te komen op de vraag. Ik denk dat het crisis is bij de club. Het is aan Jordy Zuidam om de crisis zo snel mogelijk te bezweren. Aanstaande woensdag staat er alweer een wedstrijd op het programma waar veel op het spel staat. Sportief én financieel. Opvallend zijn tevens de prestaties van Jong FC Utrecht. Na jaren in de onderste regionen staan ze nu netjes op de twaalfde plaats. René Hake, de huidige trainer van Jong doet het prima! Onthoud de naam. Insinueer ik nu wat? Ja!

(tekst gaat verder onder foto)

Het was overigens niet allemaal kommer en kwel op de tribunes. In het vak vlak voor ons zat een ventje met een oranje jasje van ongeveer 10 jaar samen met zijn ouders en wat vriendjes. Toen het volle uitvak zag dat ook hij meezong en -sprong werd hij al snel als held toegezongen. Zelfs zijn rode FC Utrecht muts werd trots opgezet. Het was feest. Even leek het erop dat hij naar het uitvak geplaatst zou worden, maar dat was hem iets te veel van het goede.

Hij heeft in ieder geval op school iets positiefs te vertellen. Voor even de held van de supporters. Hopelijk zijn wij allen dat aanstaande woensdagavond. De boel moet op scherp. Geen excuses meer. Al was het alleen maar voor dat ventje. Een finale in De Kuip. Het is hem van harte gegund.