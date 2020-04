Jonge senioren: sleutel tot een andere woontoekomst?

COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

“Een verhuisadviseur? Geen denken aan, ik wil helemaal niet verhuizen!”, zei een 70-plusser tijdens een wijkbijeenkomst over wonen. Een veel gehoorde reactie op de suggestie om vragen over kleiner of geschikter wonen eens met een woonspecialist te bespreken. En die heet in Utrecht nu eenmaal verhuisadviseur, maar wooncoach (of -adviseur) zou eigenlijk een passender benaming zijn. Want vaak leiden de gesprekken met ouderen niet eens tot verhuizing, maar ze geven wel inzicht in de eigen woonsituatie en de mogelijkheden (of beperkingen) voor later. Mensen stellen doorgaans een verhuizing of verbouwing meestal uit tot het echt niet meer gaat.

Het verschil tussen woonwensen en woonmogelijkheden kan behoorlijk groot zijn, dat geldt voor alle generaties. Een jongere die net op kamers gaat, weet doorgaans wel dat de huurprijs naar verhouding van de leefruimte behoorlijk zal zijn. Leuke huisgenoten en het uitgaansleven zullen een hoop goed maken. De fase van samenwonen en eventuele gezinsuitbreiding brengt weer heel andere woonwensen met zich mee, met het nodige pas- en meetwerk qua financiering. Maar naarmate de jaren vorderen en het aantal huisgenoten afneemt (meer dan de helft van de inwoners van Utrecht woont alleen!), zie je ook de bereidheid om te verhuizen afnemen. Best begrijpelijk, want verhuizen is niet goedkoop, vaak stressvol en je verlaat een vertrouwde woonomgeving. Uit recent onderzoek (RaboResearch) blijkt het ook weer: vooral de 75-plussers zijn honkvast. Er is wel een groeiende groep senioren die open staat voor nieuwe woonvormen, waar zorg en faciliteiten in de buurt zijn. Maar het moet vooral niet lijken op de vroegere bejaardenoorden natuurlijk, want dat was voor echt oude mensen.

Zo´n negen procent van de Utrechters is nu 55-64 jaar en onder die groep is de veranderingsbereidheid groter, blijkt eveneens uit onderzoeken. Dus daar liggen kansen om meer beweging op de huizenmarkt te bewerkstelligen en daar zou het lokale beleid dan ook op ingericht kunnen worden. Momenten om echt over de eigen woontoekomst te gaan denken zijn bijvoorbeeld baanverlies of pensionering, alleen komen te staan of wanneer een huis groot onderhoud behoeft. Wat is voor jou het beste op dat moment en wat zijn dan je reële mogelijkheden, hier of ergens anders? Het zou goed zijn als mensen daar beter in ondersteund werden, bijvoorbeeld met inzet van onafhankelijke adviseurs, of in praktische zin met aantrekkelijke financieringsvormen voor huisaanpassingen of voorrang bij verhuizing naar passender woningen. Op die manier voorkom je niet alleen dat er weer een generatie senioren in ongeschikte woningen wacht tot er ongelukken gebeuren, maar stimuleer je tevens de zo noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt.

Zo kunnen jonge senioren zomaar ineens de sleutel tot een andere woontoekomst zijn.

Martina van den Dool

Belangenbehartiger bij COSBO Stad Utrecht

Kijk ook eens op de website: utrecht.voorlater.nl