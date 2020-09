Kwetsbare mensen? Dat zijn we allemaal

COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

Van tijd tot tijd zijn bepaalde woorden of uitdrukkingen gangbaar: je hoort ze overal of juist in een bepaalde omgeving. Prachtig voor taalwetenschappers, maar in de praktijk van alledag kan het de plank ook misslaan. Ik werk nu bijna 16 jaar in de belangenbehartiging voor -en vooral mét- oudere mensen en mij valt op dat het daarbij de laatste jaren op allerlei niveaus steeds gaat over ‘de kwetsbaren’. Want zodra iemand als kwetsbaar bestempeld is of je organiseert iets voor zo’n ‘doelgroep’, gaan er tenminste deuren open.

In de spreektaal gaat het daardoor niet meer over mensen met een kwetsbare financiële positie of een kwetsbare gezondheid, maar steevast over kwetsbare ouderen, als een soort verzamelnaam voor een specifiek type mens. Artsen hebben daarbij een andere omschrijving voor wat zij kwetsbaar noemen dan bijvoorbeeld sociaal werkers of ambtenaren. Vandaar dat ik aan overlegtafels regelmatig zeg: “Kwetsbare mensen? Zijn we dat niet allemaal?”

Ik ken niemand, oud of jong, die zichzelf kwetsbaar of zwak zou (willen) noemen, terwijl elk mens in de basis toch even kwetsbaar is: je leven kan immers elke minuut drastisch veranderen door een onverwachte gebeurtenis. Bovendien is het de vraag of mensen die door beroepskrachten kwetsbaar genoemd worden dat zich ook realiseren. Kwetsbare Oudere of -ook te pas en te onpas gebezigd- Eenzame Oudere: wie wil dat zijn?! Het klinkt dramatisch genoeg om er TV-programma’s mee te vullen of projectplannen mee te bekostigen. Zo wordt het beeld gevoed dat oud zijn of alleen leven vooral medelijden verdient.

Nu snap ik heus dat beroepskrachten zoeken naar woorden en methoden om te bepalen wie wat voor soort hulp nodig heeft. En ik begrijp ook goed dat zij vooral diegenen in beeld willen krijgen die het moeilijk hebben om zichzelf te redden, want daar zijn ze ook voor ingehuurd. Maar let op het normaliseren van de gekozen termen, zodat er geen vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaat. Blijf iedereen vooral zien als de mens die hij of zij is, meer dan wat hem/haar kwetsbaar heeft gemaakt. Zij ZIJN geen patiënt, cliënt of klant, dat is slechts de papieren werkelijkheid van de professionals van wie zij (deels) afhankelijk zijn.

Martina van den Dool

Belangenbehartiger / COSBO Stad Utrecht