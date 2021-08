Morgenstond heeft goud in de mond

Ik moet oppassen dat ik niet te veel superlatieven gebruik, maar de wedstrijd tegen Feyenoord zat er wat mij betreft vol mee. Slechts enkele uren voor het duel landden wij op Schiphol. De zon en stranden hadden hun werk gedaan en na een korte nacht, moesten we op tijd naar de Galgenwaard.

Natuurlijk ging er bij het checken van de diverse documenten weer het een en ander mis bij de toegangspoorten. In de rij moesten de fans al hun paperassen laten zien aan de beveiligers. Hierdoor zou het proces sneller verlopen, maar eenmaal bij de poorten aangekomen moest men echter weer de paperassen laten zien. Dat gaf gedoe en de storing van de toegangspoorten hielp daar ook niet bij.

Over drie weken zal het hopelijk toch wel op orde zijn? Dan wacht namelijk de volgende thuiswedstrijd tegen RKC. Wat ons eenmaal binnen verbaasden was de tribuneplaats voor Kerk. Hij werd buiten het team gehouden. Mogelijk heeft het nieuws over zijn transfer hier iets mee te maken. Maar goed, dan nog had ik Kerk laten spelen.

Eerste helft

Nadat het vuurwerk voor de wedstrijd tot een einde kwam, begon het duel. FC Utrecht speelde prima en gaf Feyenoord geen meter ruimte om in de wedstrijd te komen. Mike van der Hoorn heeft nadrukkelijk stappen gemaakt. Samen met Willem Janssen zullen zij het hart van de defensie gestalte geven.

FC Utrecht heerste dankzij goed en passievol voetbal. Dat resulteerde uiteindelijk in een penalty omdat Douvikas ten val was gebracht. De VAR dacht er echter anders over. Het eerste half uur stond het geluk niet aan de zijde van FC Utrecht. Timber ramt de pal tegen de paal en Sylla reageert onvoldoende op de rebound. Ook Douvikas heeft het vizier niet op scherp.

Vervolgens komt de eerste aanval van Feyenoord en die wordt benut waardoor het vlak voor rust 0 – 1 staat. Dat was mede te danken aan de matige verdediging van FC Utrecht. Gelukkig was daar in blessuretijd Willem Janssen. Hij tikte de gelijkmaker binnen en dat was volledig verdiend.

Tweede helft

In de rust kon de boel op scherp worden gezet en dat lukte. Binnen 3 minuten scoorde Sylla voor FC Utrecht het tweede doelpunt. Niet veel later kregen we weer een penalty en deze werd wel goedgekeurd. Gustafson zorgde ervoor dat 3 – 1 op het scorebord kwam te staan.

Tekst loopt door onder afbeelding

FC Utrecht liet vervolgens een klein beetje de teugels vieren en Feyenoord drong wat aan. De Rotterdammers claimden en kregen een strafschop, maar ook dat niet door. De grensrechter greep in. FC Utrecht speelde een grootse wedstrijd en zo zien we het graag.

Enschede

Nu op naar Enschede op 11 september. De eerste plek van de ranglijst komt in zicht. Hake heeft twee weken de tijd om de boel scherp te houden.

Na afloop in club DITO zag ik Ruud Boymans, een oude bekende. Ook hij is FC Utrecht niet vergeten. We gaan een mooi seizoen tegemoet. Dat staat voor mij nu wel vast. De selectie is van niveau en bijna allemaal fit. Mocht het in de winterstop nodig zijn, dan kan er met het geld dat de verkoop van Kerk oplevert alsnog een spectaculaire aankoop worden gedaan. Dit alles voor een ticket voor Europees voetbal. De Bacardi Lemon staat al klaar.