Nabijheid in tijden van nood

COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

Samen met diverse Utrechtse organisaties en initiatieven die werken voor en met oudere inwoners, werkte ik de afgelopen maanden aan een inspiratiebijeenkomst die op 2 april zou plaatsvinden.

Het thema was Nabijheid, hoe organiseren we dat?, bedoeld om meer bekendheid te geven aan wat in de eigen buurt van ouderen mogelijk is en om samenwerking te stimuleren. Want zorg en ondersteuning is meer dan wat de wijkverpleging of een buurtteam doen. Meestal begint de hulp aan ouderen immers bij familie of bekenden, later volgt dan meer professionele hulp en de nodige medische zorg. Daarbij zijn steeds vaker ook bewoners(groepen) of vrijwilligersorganisaties betrokken.

Corona-uitbraak

Ons plan om verschillende vormen van formele en informele inzet samen te brengen in het Krachtstation (what’s in a name?) werd echter doorkruist door de snelle uitbreiding van het coronavirus in maart. De inspiratiebijeenkomst is uitgesteld tot nader order.

Op dat moment reisde ik al door het zuidwesten van Australië. Een land dat groter is dan Europa, terwijl er nog geen 25 miljoen mensen wonen: gemiddeld drie personen per vierkante kilometer. Ik kon me daar wel iets bij voorstellen tijdens de urenlange autoritten door bijna oneindig landschap, plaatsen passerend met namen als Hyden, Amulup, Walpole of Nannup.

Moeilijk voor te stellen hoe mensen daar bij verminderde zelfredzaamheid waardig oud kunnen worden. Thuiszorg kent men wel en er zijn hier en daar doktersposten, maar als het echt te moeilijk wordt, zal men toch naar een zorgcentrum moeten dat vaak ver weg ligt. Hulp van buren of familie is er ook vast, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Van mijn Australische familie weet ik bijvoorbeeld dat de meesten niet dichtbij broers, zussen, kinderen of kleinkinderen wonen. Nabijheid is in die zin een rekbaar begrip.

Utrecht

Zo bekeken mogen we in steden als Utrecht best blij zijn met dat wat er is aan zorg en ondersteuning, al is het dan niet altijd zoals je zou willen. Maar in tijden van nood, zoals nu met het coronavirus, komen toch vrij snel lokale initiatieven van de grond om hulp te bieden waar nodig. En die zijn inmiddels op de website van het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) gezet, in samenwerking met de sociaal makelaars van DOCK (kijk hier voor meer informatie over die initiatieven).

Boodschappendiensten, klussenhulp, luisterlijnen, appgroepjes: er is veel mogelijk. Ik hoop dat men dan het begrip Nabijheid heel ruim wil nemen, in alle opzichten.

Martina van den Dool

Directeur COSBO Stad Utrecht (belangenbehartiging voor senioren)