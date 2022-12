Opinie: Utregse hangop – meer vrouwen in de muzikale top, niet omdat het kan, maar omdat het moet

Jade Besuyen wil graag dat er een betere afspiegeling komt in het muzieklijstje der lijstjes en stelt een alternatieve Vrouwelijke Top20.000 voor. Ze schreef onderstaand opiniestuk.



“Utrecht is als uitgelekte yoghurt, altijd maar het braafste jongetje van de klas willen zijn. Maar als het aankomt op het eren van vrouwen, die nog steeds minimaal 1-0 achterstaan bij het betreden van de muziekindustrie, hoor je ook hier dat je niet zo moet zeuren over het feit dat de Top2000 al decennialang gedomineerd wordt door dode (witte) mannetjes. Ik werd getriggerd door Aafke Romeijn die hier op Instagram voor het vijfde jaar op rij aandacht voor vraagt. Laten we gelijk Claudia de Breij hier eens op bevragen, want al jaren niet meer dan 10% vrouwen in dit zogenaamd complete overzicht van de ‘beste, leukste en mooiste liedjes’..? Wat de Fak is hier aan de hand??

Lieve Claudia, onze prachtige Domstad laat natuurlijk al meer dan 900 jaar zien hoe belangrijk vrouwelijke rolmodellen zijn op ieder denkbaar gebied, en in de actualiteit doen we het zeker niet slecht met volop vrouwen in de picture. Daarnaast schijnt er ook bij jou aan de keukentafel wel aandacht te zijn voor een zekere heroïne qua Utrechts verzet (pun intended). Ik hoop echter van ganser harte dat jullie jongens met de paplepel meer dan dat hebben meegekregen en dat je ze niet meer achterna hoeft te lopen in het (digitale) stemhokje om hun burgerplicht te vervullen? Dat heb jij vast wel gedaan.

Want dat is het, niet meer en niet minder. Pas als we in de buurt van de 40% vrouwen in de Top2000 komen zouden we een toontje lager moeten gaan zingen, als je het mij vraagt. Maar goed, genoeg over WC-Eend, laten we het weer over jou hebben Claudia. Klopt het dat jij vorig jaar een lintje hebt mogen ontvangen? Het heeft zijne Koninklijke Hoogheid vast ook behaagd dat er een prachtig boek over zijn oudste dochter is geschreven, al wil ik hier helemaal niks mee suggereren, maar ik wil zelfs als republikein best een lans breken voor Amalia, die het in 2022 bepaald niet makkelijk heeft gehad. Ook voor in haar ivoren toren: meer powervrouwen in de top. Mensen, het is bijna 2023, word nou eens woke, of drink Diet Coke. Ik snap Esther Ouwehand wel, wanneer ze zegt dat ze liever in een platenzaak had willen werken. Helaas meid..

Ok, laten we even alle tegenargumenten de revue passeren, probeer ik ze met de hulp van wat Utrechtse held(inn)en te beantwoorden, goed? In de eerste plaats vind ik het overigens bij uitstek een taak voor Utrecht om deze discussie maar weer ns aan te zwengelen. De grootste journalistieke opleiding zit er (Hoi Emmely de Wilt, lees je mee?), Hilversum Drie is nog altijd dichter bij 030 dan 020 en wij zijn ook nog eens met Anna Maria van Schurman gezegend met een bijzondere vrouw die al in 1636 als eerste vrouw naar de universiteit mocht (achter een gordijntje weliswaar, maar dat mocht de pret niet drukken). Toeval dat (import) Utrechter Herman de Schermman het stokje over mag nemen van Matthijs? Ha, wij in het midden van het land weten wel beter!

Maar Jade, waar gaat dit in godinnensnaam naartoe, vraag je je wellicht af. Nou, dat ook muziekcultuur te belangrijk is om volledig aan de mannen over te laten, bijvoorbeeld? Door erop te wijzen en te blijven hameren dat het voor álle wijffies en jochies belangrijk is dat er een verdeling te zien is die een beetje lijkt op het echte leven, fifty-fifty mannetjes en vrouwtjes dus. Wees niet bang, er hoeven echt geen cheerleaders te komen voor één bepaalde sekse, maar here we are now met zijn allen, alsjeblieft entertain ons dan ook allemaal.

Goed, mens maak je hier niet zo druk om en ga toch koken, zou je kunnen zeggen. Zeker, de revolutie moet inderdaad overal gevoerd worden, niet alleen op de dansvloer, ook via de mond, keel en maag. Je hebt uit de Utregse oudheid recepten van zogenaamde ‘hoerendrekjes’, wat als (bij)naam voor een luchtig gebakje nieuwsgieriger maakt dan Sharons vroege faux-pas over de ingrediënten van een klassiek Broodje Mario. Maar er zijn meer dan genoeg vrouwen in Nederland die tijdens het schillen van de (biologische, uiteraard) aardappels schillen gewoon proberen een paar wereldproblemen op te lossen, of op wat voor manier food for thought bieden. Eer dat dolgelukkige Montessori-varken, voor je hem opeet (of niet)!

Tradities zijn er om in ere te houden, ga ons nou ook niet ons muzikale pleziertje ontnemen tussen Kerst en Oud & Nieuw! Uhm ja, maar als meer dan tien jaar KOZP ons iets geleerd zou moeten is het dat cultuur godzijdank wel degelijk veranderlijk kan zijn, en dat iets wat we ooit normaal vonden, nu verwerpelijk of gewoon volkomen achterhaald kan zijn. Een iets gebalanceerde man/vrouw-verdeling, tsja het is misschien even op een houtje bijten voor alle mannen die in de loop van de muziekgeschiedenis al zo moeilijk aan de man zijn gekomen – …oh wacht. Op je bolle bips na, is de wereld toch plat?

Maar waarom maak je je überhaupt zo druk over die hele Top2000, er staat toch sowieso voornamelijk commerciële bagger in? Jij weet de echte pareltjes toch wel te vinden, en dan kunnen we die lekker in tientallen blijven beluisteren in de obscure krochten die ons internet rijk is. Tsja, hier kan ik vooral sinds ik zelf moeder ben niet zoveel mee. Popmuziek is wel degelijk voor eenieder van belang, en ja je probeert je kinderen ook muzikaal rijk op te voeden, dus niet alleen met voorgekookte hoerige drek waarbij één sekse er net ietsjes meer bekaaid ervan af komt dan de andere. Om nog maar te zwijgen over de westerse navelstaarderigheid waar je mee wordt doodgegooid als je niet uitkijkt op de NPO. Meer diversiteit moet dus ook de doorsnee radioluisteraar zien te bereiken en niet alleen de marges. Als je het niet voor mij wil doen, doe het dan maar voor mijn dochter en zoon. Ik zou blijven.

Ja maar er zijn gewoon véél meer goede mannelijke artiesten/liedjes die gezongen worden door iemand die zich als man identificeren. Wrong again; in mijn alternatieve Vrouwelijke Top20.000 Spotify lijstje zie je hoe kinderlijk eenvoudig het is om voornamelijk vrouwen te kiezen. En ik ben er niet op tegen dat er mannen in meedoen, zolang ze bijvoorbeeld heel lief voor hun moeder zijn of hun vrouw niet volledig in elkaar rossen, voor de lol. Hypocriet? Nouenoffie! Niemand zei dat het makkelijk zou zijn. Ik pleit er zelfs voor dat je hem standaard op random shuffle zet, want je kan perziken niet alleen slecht met aubergines vergelijken, onderling heb je ook nog eens een enorme range qua smaak, voedingsbodem en stevigheid. Fuck het systeem van binaire lijstjes die het leven allemaal zogenaamd lekker overzichtelijk maken.

Maar het is toch gewoon de keuze van de Nederlandse luisteraars, die helemaal niet te dom zijn om te poepen en gewoon hartstikke hun best doen om de allertofste & mooiste muziek te selecteren, dan hoeven ze toch niet alweer met dit soort feministisch geneuzel lastig gevallen te worden? Ook mis, want in de voorselectie van de lijst zit al 75% mannen, dus daar zit al een probleem in de sortering. Zelf nieuwere nummers proberen toe te voegen heeft pas zin als je er een stijlloze bom op los laat. Dat is niet alleen vaak bij voorbaat kansloos maar ook nog eens kinderachtig. Kan je net zo goed weer gaan Pokémonnen.

Kinderen dan, haal die erbij, die zijn tenminste nog puur en onbeschreven. Uit onderzoek van het Jeugdjournaal blijkt dat als zij deze tijdloze lijst mogen samenstellen, er in ieder geval al iets meer actuele muziek in komt. Dat Bohemian Rhapsody dan nog steeds op 1 staat, moeten we dan ook zien als een eerbetoon aan zowel Queen Elisabeth als aan een uitzonderlijk getalenteerd jongeman, die het liefst in leggings door het beeld heen denderde. Yes, the revolution will not be televised, maar mag de radio daar dan geen uitzondering op zijn? In Utrecht weten we dat het The Village kost om een kind op te voeden. Nog een haverlatte, iemand?

Zowel voor als achter de schermen gebeurt er al zó veel op dit vlak, je moet gewoon nog eventjes geduld hebben dan trekt het vast vanzelf bij. Ok, boomer zeg dat maar tegen Anna Maria. Of nee, wijlen Ine Arets. Hoewel ook zij het vast niet volledig met me eens zou zijn, hoop ik toch dat ik haar een beetje trots kan maken door haar hier te vermelden en te bedanken voor het neerhalen van de muren zodat de Utrechtse muziekscène iets kon gaan voorstellen (en zij en passant Kurt Cobain als een vervelend mannetje af serveerde, I lov’it).

Dan tot slot de moeder aller argumenten: we moeten als vrouwen onderling een beetje lievvv zijn voor elkaar, want je weet toch voor wie de hoekjes van de hel gereserveerd zijn volgens Madeleine Albright? Ook allang niet meer valide te noemen. Er hoeft namelijk helemaal geen onderscheid te maken op wie er een einde maakt aan de Top2000 treurnis der blanke bejaarde mannen, als het maar eens gebeurt. Wees niet oppervlakkig. Schoenen zijn tenslotte gemaakt om mee te lopen.

Dus ja, álle Utrechters, dit gaat ook over jullie. Zou Frank Heinen dit jaar de weg naar Savannah Bay al hebben gevonden als favoriete boekwinkel? Als wokeness ergens over dient te gaan, is het denk ik vooral dat het niet gemiddeld vijftien jaar hoeft te duren voor we tegen een ongewenste of onrepresentatieve status quo in opstand komen. Claudia, ik hoop dat je er nog bent? Kunnen we je verleiden om hier eens voor in de bres te springen, of moeten we ook wachten tot je conference? Mag ik dan bij jou..?

Ik wens jullie allemaal een klaarwakker 2023! Omring je met gelijkgestemden, andersdenkenden, agree to disagree waar mogelijk, maar bovenal: dance little sister, don’t give up today, hang on til tomorrow! Allerlaatste tip: verzamel zoveel mogelijk accounts van mensen, ook van die waar je het op het eerste oog totaal niet eens mee ben. Cancel of ontvolg ze pas weer als voor jou de onderste ondergrens is bereikt, tot die tijd: zing, vecht, huil, bid, lach, werk & bewonder. Anywhere the wind blows! (en door de wind, ben je ook zo in Amersfoort, Sanne Hans) Van Utrecht mag het gewoon allemaal.

Jade Besuyen werkt nog steeds voor de gemeente Utrecht inderdaad, maar schrijft dit stukje wederom op persoonlijke titel. Fun fact: Jade woont inmiddels in Nieuwegein, waar er behalve Spinvis echt wel meer moois wordt gemaakt tegenwoordig (Mariken Heitman, anyone?) In de conglomeratie van Jutphaas en Vreeswijk wordt een nieuwe burgemeester gezocht. We dachten aan Henk, maar Claudia is toch een veel beter idee? Wijffie, je bent van harte welkom zeg ik alvast namens ons. Uuuuuuuuuu!”