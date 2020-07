Oudere Utrechters in coronatijd (deel 2)

COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

“In mijn vorige column vond iemand mij wat te positief over de gevolgen van de coronamaatregelen voor oudere Utrechters. Het was toch vreselijk geweest, juist voor deze groep? Of durfde ik niet kritisch te zijn naar de gemeente, vanwege onze subsidie? Die suggestie bracht me even van mijn stuk: persoonlijk heb ik nooit druk ervaren in welke subsidierelatie dan ook en ik zou zo ook niet willen werken. Maar dit terzijde.

Wat ik vooral probeerde te zeggen was, dat het gezien de unieke omstandigheden en zware beslissingen die in Den Haag genomen werden, het nog een wonder is hoe dit in Utrecht is opgepakt. Want terwijl iedereen (persoonlijk en beroepsmatig) bezig was de gevolgen te overzien en om te schakelen, kwam er ook heel snel hulp van de grond naar anderen. Dat heeft veel inwoners die aan huis gebonden waren (en nu nog zijn!) erg geholpen deze moeilijke tijd door te komen. En zeker: niet iedereen is daarbij bereikt, zoals dat ook onder normale omstandigheden niet altijd lukt. Maar er zijn in het algemeen mooie initiatieven en samenwerkingen ontstaan, waar ook ouderen van profiteerden.

Als belangenbehartigingsorganisatie heeft COSBO -zonder mensen in de wijken voor de voeten te lopen- vanaf het begin de knelpunten geïnventariseerd. Wat opviel, zoals de druk op mantelzorgers en de afzonderingsneiging van sommige ouderen en de nog te onduidelijke informatie, hebben wij doorgegeven aan betrokken ambtenaren en enkele raadsleden. De gemeente was in deze situatie afhankelijk van landelijk beleid, net als andere organisaties en instellingen, en men moest vervolgens lokale oplossingen bedenken op allerlei terreinen. Voor ons niet het moment om de discussie aan te gaan over wat minder goed ging, maar juist de samenwerking op te zoeken.

We hebben de gemeente vorige week ook nog aanbevelingen gestuurd voor de komende periode. Bijvoorbeeld: blijf letten op de toegankelijkheid van looproutes en terrassen, toon begrip voor blinden en slechtzienden bij handhaving van de 1,5 meter afstand, en zorg voor alternatief (wijk)vervoer voor wie voorlopig niet met OV kan reizen. Maar vooral: zorg voor begrijpelijke informatie over het virus en de maatregelen, want niet iedereen begrijpt goed wat het voor hem/haar betekent en dat voedt de angst om erop uit te gaan.

Volgende maand gaan we eigen onderzoek doen onder de 70-plussers in de stad. De uitkomsten helpen ons om de beleidsmakers en -uitvoerenden te vertellen wat er leeft en wat belangrijk is bij een eventuele nieuwe uitbraak. We blijven kritisch, maar ook constructief. Boos worden kan altijd nog.”

Martina van den Dool

COSBO Stad Utrecht