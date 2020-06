COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt. In deze eerste aflevering over oudere Utrechters in coronatijd

“Eenzaam sterven: hoe te voorkomen?” was de titel van een aantal raadsvragen van de PvdA Utrecht, ingediend nadat iemand pas weken na zijn overlijden werd gevonden. Hij stond volgens de krantenberichten in de wijk bekend als ‘kluizenaar’. In Utrecht komt zoiets ongeveer drie keer per jaar voor, las ik in het antwoord van de gemeente op die raadsvragen. En het zal nooit helemaal te voorkomen zijn, voegde men eraan toe, omdat sommige mensen nu eenmaal kiezen voor volledig isolement. Ik neem aan na jaren van teleurstelling op teleurstelling.

De coronacrisis heeft zulke problemen in de wereld van zorg en welzijn extra zichtbaar gemaakt. De maatregelen die door de regering werden afgekondigd en de onzekerheid over dit virus hadden heel wisselende effecten op mensen. Een (digitaal) rondje door de stad leerde mij dat veel 70-plussers (expliciet de leeftijd van extra ‘kwetsbaarheid’ voor het virus volgens experts) best begripvol waren over het feit dat zij beter niemand thuis konden ontvangen of niet te vaak van huis zouden gaan. Voor niemand echt leuk natuurlijk, maar we hoorden ook dat er mensen waren die uit angst zichzelf helemaal afsloten. Zelfs artsen en zorgverleners werden gemeden, evenals goed bedoelende buren die boodschappen wilden doen. Zeker de minder taal- en digivaardigen beschikken nu eenmaal niet altijd over actuele en juiste informatie over wat wel en niet verantwoord is, en dus kozen sommigen voor de zekerheid van terugtrekking. Daarbij heb ik het nog niet eens over de schrijnende situaties van voor de coronatijd, die door de maatregelen verergerden… Een uitvaartondernemer vertelde me dat zij in een aantal situaties overledenen heeft verzorgd die ernstig vermagerd en verwaarloosd waren. Diep triest.

Toch vind ik dat de gevolgen van de coronamaatregelen in Utrecht behoorlijk goed zijn opgevangen, gezien de unieke omstandigheden. In korte tijd ontstond een enorme kracht van ‘onderaf’ in de buurten, onder vrijwilligers en professionals. Boodschappendiensten, belcirkels, maaltijdbezorging, folders, balkon-beweegsessies: aan initiatieven geen gebrek. De samenwerking tussen betrokken organisaties ging zelfs makkelijker dan normaal, hoorde ik: even geen bureaucratisch gedoe, handel vooral ‘naar bevind van zaken’. Volgens mij heeft iedereen die dat kon ongelooflijk zijn/haar best gedaan om te voorkomen dat mensen echt onbereikbaar zouden worden achter hun gesloten voordeur.

Mijn advies aan iedereen die nog aarzelt om contact te zoeken en hulp te aanvaarden: WEL DOEN!

U kunt veilig terecht bij uw huisarts, buurtteammedewerker of welk aanspreekpunt u maar wenst. Het Servicepunt Utrecht (gemeente) kan ook helpen de juiste persoon te vinden: 030 – 286 10 00.

Martina van den Dool

COSBO Stad Utrecht