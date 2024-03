Pep en Frans als misdadigers ontvangen in Amsterdam: ‘FC Utrecht-supporter is bijna zijn pink verloren’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Na een reeks van vijftien ongeslagen wedstrijden staat FC Utrecht weer met beide benen op de grond. In Amsterdam was Ajax te sterk en versloeg de Utrechters met 2-0. Toch is de verloren voetbalpot niet hetgeen dat overheerst. Na de wedstrijd belandden Pep en Frans in een slagveld van buitensporig politiegeweld. “Alle supporters zijn afgerekend op de foute woordkeuze van een enkeling”, aldus Pep.

“Uitwedstrijden bij Ajax zijn het bezoeken niet meer waard. Zondagmiddag is er met pepperspray gespoten, met wapenstokken geslagen en zijn we onder de voet gelopen door paarden. Het was een zwarte dag”, zo begint Pep stellig. “In de afgelopen decennia hebben FC Utrecht-supporters genoeg onzin meegemaakt, maar deze uitwedstrijd spande misschien wel de kroon. De Amsterdamse politie vindt het kennelijk heerlijk om buitensporig geweld te gebruiken en ons te ontvangen als veroordeelde criminelen. Vooraf moest iedereen die C.P. Company jas droeg (een jas waar een zonnebril in de capuchon zit verwerkt), zijn legitimatiebewijs ter registratie afgeven. Alle supporters werden hiermee op voorhand al als verdachte aangemerkt.”

Pink operatie

Het handelen van de politie is voor Pep onacceptabel. Desondanks heeft hij te horen gekregen waarom de politie in actie is gekomen. “Helaas is er één Utrechtse jongen geweest die smakelijk loze teksten naar de politie heeft geroepen. Die uitspraken, zijn het herhalen niet waard, en waren voor de licht ontvlambare politie kennelijk de aanleiding om charges met paarden uit te voeren. Alle supporters zijn afgerekend op de foute woordkeuze van een enkeling. Er was een vader die zijn zoontje van elf jaar ternauwernood voor de aanstormende paarden kon wegtrekken en een van onze supporters is bijna zijn pink verloren. Die man heeft de hele zondagavond in het ziekenhuis doorgebracht en werd naar alle verwachting maandagochtend geopereerd.”

Ondanks alle gewelddadige randzaken werd er ook nog gevoetbald. FC Utrecht was aanvankelijk in bloedvorm, maar kon tegen Ajax geen potten breken. “We kijken het nog een weekje aan, maar als er ook van Almere City wordt verloren dan moet Ron Jans vertrekken”, zo hervat Frans sarcastisch. “Het is slechts een grap, want we zitten door deze nederlaag echt niet in zak en as. Al is het wel eeuwig zonde. FC Utrecht speelde een onherkenbare wedstrijd. Er was te veel ontzag voor Ajax en het zelfvertrouwen van de afgelopen weken was totaal niet terug te zien. De Amsterdammers konden frank en vrij voetballen, terwijl onze ploeg helemaal niks heeft afgedwongen.”

Branderhorst richting de bank

Niet alleen het vertoonde voetbalspel zorgde voor scheve gezichten. Ook de basisopstelling veroorzaakte gefronste wenkbrauwen. Mattijs Branderhorst bleef namelijk de eerste doelman ondanks dat Vasilis Barkas weer fit was. Pep weet zeker dat Branderhorst voorlopig zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld.

“De twee tegendoelpunten zijn de keeper aan te rekenen. In de afgelopen weken heeft Branderhorst het goed gedaan, maar zodra hij meer op de proef wordt gesteld, bezwijkt hij. De twee tegendoelpunten worden recht onder hem doorgeschoten en waren houdbaar. Hij heeft de keuze voor Ron Jans op deze manier wel erg makkelijk gemaakt.”

Labyad en de stukadoors

Naast de keeperskwestie kwam er deze week ook nog transfernieuws naar buiten. Zakaria Labyad maakt namelijk per direct de overstap naar het Chinese Yunnan Yukun FC. Frans rouwt echter niet om het vertrek. “Dit is voor iedereen de beste optie. Na zijn terugkeer heeft Labyad nooit meer zijn oude niveau gehaald. Zijn blessure heeft hem genekt en het is weer een typisch gevalletje van: gegokt en verloren.”

Ook Pep baalt niet van de uitgaande transfer. Hij vindt het echter wel opmerkelijk dat de club al heeft uitgesproken om Labyad ooit weer te verwelkomen. “De club heeft Labyad nu al beloofd om hem na zijn voetbalcarrière weer bij FC Utrecht te betrekken. Het is toch ronduit opmerkelijk dat iedereen die hier een paar wedstrijdjes heeft gespeeld in de toekomst iets voor de club mag blijven doen.”

Frans weet tot slot wel om welke functie dit gaat. “Labyad wordt over enkele jaren de bouwtechnische eindverantwoordelijke van ons nieuwe stadion. In het verleden heeft hij laten zien erg goed overweg te kunnen met stukadoors. Dus die functie is hem op het lijf geschreven.”