Pep en Frans angstig over toekomst FC Utrecht: ‘Als Frans van Seumeren het loodje legt wordt het erg lastig’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht en een gelijkspel, het begint langzamerhand een repeterend verhaal te worden. Ook afgelopen zaterdag speelde de ploeg van Ron Jans in Rotterdam met 1-1 gelijk. De broers Pep en Frans worden niet vrolijk van de remises, zijn benieuwd naar de kwaliteiten van nieuweling Tim Handwerker en maken zich zorgen over de financiële toekomst van hun club.

“Het is voor de verandering eens goed om te beginnen waar het zaterdagavond is geëindigd, zo trapt Pep af. “Normaal gesproken zingen de supporters na de wedstijd massaal de tekst: “We are red, we are white and we are Utrecht dynamite.” Zaterdagavond was daar een parodie op verzonnen. We are red, we are white and we spelen weer gelijk.” Het vat de teneur die er heerst in één zin samen.”

Ook Frans wordt niet warm van wederom een gelijkspelletje, maar hij wil wel positief blijven. “De club heeft weer niet verloren en we lopen een puntje uit op de hekkensluiters FC Volendam en Vitesse. Ten aanzien van de directe degradatieplaatsen zijn er dus goede zaken gedaan.”

De wedstrijd tegen Excelsior kende weinig hoogtepunten. Pep zag dan ook een moeizaam potje voetbal. “Excelsior speelde zeer afwachtend en was gevaarlijk in de omschakeling. Dit FC Utrecht is niet goed genoeg om verdedigende teams kapot te voetballen. Daarbij gaven onze vleugelaanvallers amper een goede voorzet en als de bal een keer goed viel stond onze spits er niet. Sam Lammers kan echt wel voetballen, maar zaterdagavond was hij amper in de punt van de aanval te vinden.”

Ook Frans ziet een gebrek aan doelpunten. “Dit team mist technisch vernuft in de voorhoede. We zijn negentien wedstrijden onder weg en hebben negentien doelpunten gemaakt. Dat zegt genoeg over de aanvallende stootkracht.”

Leliendal kan vertrekken

De broers zoomen dus in op de aanvallende problemen. De club loste daarentegen afgelopen week echter een ander probleem op. Vleugelverdediger Tim Handwerker werd namelijk als aanwinst gepresenteerd. Frans is benieuwd naar de kwaliteiten van de Duitser. “Ik hoop niet dat alleen zijn handen werken, maar ook zijn voeten. Dit team kan wel een goede linksback gebruiken, want Souffian el Karouani is al twee weken op rij medeplichtig aan tegengoals.”

De komst van Handwerker betekent ook het vertrek van Yannick Leliendal. De zelf opgeleide linksback ligt in de clinch met trainer Ron Jans. Pep ziet Leliendal liever vandaag dan morgen vertrekken. “Ron Jans is een kundige en ervaren trainer. Daar krijgt een speler niet zomaar ruzie mee. Als Leliendal denkt dat hij na twee goede wedstrijden onvervangbaar is en een salarisverhoging kan opeisen, dan kan hij beter direct vertrekken.’’

Van Seumeren legt het loodje

Niet alleen op het veld heerst er onzekerheid. Ook buiten de lijnen staat er genoeg op losse schroeven. Afgelopen week kwam naar buiten dat FC Utrecht wederom te maken heeft met een flink financieel verlies. Frans verbaast zich over de gang van zaken.

“Het is bij elke grote organisatie ondenkbaar dat er tien miljoen euro verlies wordt gemaakt en de directie zonder consequenties door kan gaan met hun werk. Iedere FC Utrecht-supporter weet dat onze club volledig draait op de portemonnee van Frans van Seumeren, maar deze financiële informatie bevestigt nogmaals hoe onzeker de toekomst van de club eruitziet. Als Van Seumeren ooit het loodje legt, wordt het allemaal wel heel erg lastig. Zijn kinderen zitten er toch ook niet op te wachten om ieder jaar tien miljoen te laten verdampen.”

De broers houden er een kritische gedachtegang op na. Toch zien zij ook dat FC Utrecht inmiddels elf wedstrijden op rij niet heeft verloren. De ploeg van Ron Jans blijkt lastig te verslaan, maar volgens Frans moet er in de komende twee wedstrijden wel een stapje extra gezet worden.

“Er komen twee lastige en cruciale potjes tegen FC Volendam en Fortuna Sittard aan. FC Utrecht moet in deze wedstrijden het spel gaan maken. Dat is precies wat deze selectie niet goed kan. Desondanks zijn de omstandigheden perfect, want we spelen twee keer achterelkaar om 14.30 uur in de Galgenwaard op de zondagmiddag. Alle spelers kunnen rustig uitslapen en excuses om nu niet op te staan, zijn er niet meer.”