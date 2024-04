Pep en Frans balen van nederlaag tegen Feyenoord: ‘Supporters hebben hem echt vervloekt’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was zondag een bijzondere voetbalmiddag in De Kuip tegen Feyenoord. Zes doelpunten, een snelle voorsprong en briljante steekpasses liet de aanwezige supporters genieten. Een resultaat leek erin te zitten voor FC Utrecht, maar de Domstedelingen trokken uiteindelijk aan het kortste eind (4-2). Pep en Frans balen van een onnodige verliespartij, nemen doelman Barkas kritisch onder de loep en spreken zich uit over de mogelijke komst van Mohamed Ihattaren.

“Het is het weekend van de snelle doelpunten bij FC Utrecht”, zo begint Pep optimistisch. “De FC Utrecht Vrouwen kwamen na elf seconden op voorsprong en het mannelijke eerste elftal had niet langer dan twee minuten nodig. De goede openingsfases van onze teams leek resultaat op te leveren, maar dat was niet het geval.”

Frans haakt in op de snelle treffer die Othmane Boussaid voor de Utrechters maakte. “FC Utrecht-supporters wisten niet wat hen overkwam. Na drie keer met de ogen knipperen en dubbelchecken of de ploeg wel de goede kant op speelde, gingen de armen de lucht in.”

Ook Pep genoot van de vroege voorsprong. Hij keek zijn ogen uit toen ook de 0-2 op het scorebord kwam te staan. “Na de lekkere vroege voorsprong hielp een terechte strafschop ons naar 0-2. Na die treffer heeft de ploeg alleen niks meer gecreëerd. In totaal is FC Utrecht drie keer bij het vijandelijke doel gekomen en heeft het twee keer gescoord. Best knap, maar tegen Feyenoord niet genoeg.”

Vervloekte Barkas

Het kantelpunt in de wedstrijd was volgens Pep de aansluitingstreffer van Feyenoord-speler Igor Paixao. Al houdt hij doelman Vasilios Barkas hier verantwoordelijk voor. “Barkas is een doelman die bijna 2.00 meter lang is. Hij komt met zijn armen ruim boven de lat uit en toch gaat er een bal over hem heen. Paixao schoot de bal van ongeveer dertig meter afstand richting het doel. Het was een harde zwabberbal, maar een lange doelman die kan springen en zijn handen mag gebruiken moet deze bal pakken. In het uitvak hebben de supporters hem echt even vervloekt. Door deze ketser viel vlak voor rust de aansluitingstreffer. Feyenoord ging er weer in geloven en na de rust werd FC Utrecht naar de slachtbank geleid.”

Vlam in de pan

Ondanks de belangrijke competitiewedstrijden die er nog aankomen, draait de geruchtenmolen in de voetbaltransferwereld al op volle toeren. Mohamed Ihattaren nam zondagavond definitief afscheid van Slavia Praag en wordt nu gelinkt aan FC Utrecht. Frans zit al wrijvend in zijn handen te wachten op het voormalige toptalent.

“De zaakwaarnemer van Ihattaren heeft geroepen dat hij een club dichter bij huis moet gaan zoeken. FC Utrecht kan hem die oplossing bieden en het zou geweldig zijn als hij in Stadion Galgenwaard weer de ouwe Mo wordt. De enige kanttekening is dat technisch directeur Jordy Zuidam hem niet meteen een leaseauto moet aanbieden, want bij Ihattaren gaat er nog weleens een vervoersmiddel in vlammen op.”

Pep heeft meer twijfels over de potentiële investering in de voormalige groeibriljant. “Ihattaren heeft bij alle clubs waar hij speelde problemen gehad. Het is twijfelachtig of dat klikt met hoofdtrainer Ron Jans. Onze 65-jarige oefenmeester is een man van principes, discipline en harde afspraken. Yannick Leliendal is slechts een voorbeeld van een speler die de regels aan zijn laars lapte. Hij verstoorde daarmee het groepsproces en kon, ondanks al zijn talent, vertrekken.”

De transfergeruchten zullen zich de komende weken verder ontwikkelen. Voor nu houden de broers een kater over aan het afgelopen eredivisieweekend. Toch wil Pep tot slot nog zijn complimenten uitspreken voor de fanatieke groepering van de club. “De Utrecht Ultra’s verdienen na dit weekend wel een compliment. Vrijdagavond is de fanatieke groepering met honderdtwintig man massaal ons Jong team achterna gereisd. Het heeft helaas niet direct iets opgeleverd. Tegenstander Telstar was met 5-1 veel te sterk, maar het is wel prachtig om te zien dat ook dit team steeds meer aandacht krijgt. Hopelijk kan deze supportersbinding een zetje in de rug zijn voor de talenten die er rondlopen, want in de afgelopen jaren zijn er nog te weinig spelers bij het eerste doorgebroken.”