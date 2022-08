Pep en Frans beleven een pijnlijke middag: ‘Alle supporters worden over een kam geschoren’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Na het verlies tegen FC Emmen vorige week is het FC Utrecht niet gelukt de rug te rechten. In de eigen Galgenwaard werd kansloos met 0-2 verloren van Ajax. Pep en Frans verwelkomden Jens Toornstra, maar zagen hun club vervolgens niet tot een doelkans komen. Naast de nederlaag moest de club nogmaals door het stof. Enkele supporters maakten oerwoudgeluiden richting Brian Brobbey en er werd weer eens iets op het veld gegooid.

“FC Utrecht-Ajax is de wedstrijd die altijd met rood omcirkeld in agenda staat. Wat er ook gebeurt, op die dag zorgt een echte supporter ervoor dat hij in het stadion is. In die wedstrijd voel je waarom je FC Utrecht-supporter bent geworden. Helaas was daar afgelopen weekend allemaal niks van waar”, zo opent Frans. “Onze spelers hebben welgeteld nul kansen bij elkaar gespeeld.” Pep reageert op zijn broer. “Het was de aller lafste editie van de afgelopen vijftien jaar. Ajax is minimaal vier klassen beter dan dit FC Utrecht, maar dat betekent niet dat het team vooraf al op moet geven. In een thuiswedstrijd tegen Ajax wordt verwacht dat de spelers tot het einde zullen strijden en dat ze die Amsterdammers bij de keel grijpen. Deze basisprincipes waren absoluut niet terug te zien.”

De beste ploeg van de competitie

Vorige week hadden de mannen het kort over het tactische systeem dat trainer Henk Fraser hanteert. Frans wil daar wederom op inhaken. “In de afgelopen weken koos Fraser voor een verdedigende 5-3-2 formatie. Dat was een opmerkelijke keuze als je nog eens kijkt tegen welke tegenstanders we hebben gespeeld. Afgelopen weekend kwam de beste ploeg van de competitie langs en wordt er opeens voor een 4-2-2 gekozen. Fraser hanteert dus een aanvallender systeem tegen een betere tegenstander. Dat was wederom een hele opmerkelijke keuze en die heeft ook totaal verkeerd uitgepakt.” Ondanks dat tactisch weinig goed ging, wil Pep toch topaankoop Jens Toornstra uitlichten. “Hij was de beste speler aan Utrechtse zijde en probeerde nog wat strijd te brengen. Daarnaast zal hij binnenkort de aanvoerdersband van Nick Viergever overnemen, althans dat is te hopen. Die speelde weer niet al te best. Je ziet dat die jongen geen leider is. Hij is bang om de bal te krijgen en om hem vervolgens weer in te spelen en dat is dan het grote voorbeeld voor je hele team.”

Niet alleen op het veld werd er ondermaats gepresteerd, want ook enkele supporters lieten zich van hun slechtste kant zien. Nadat Ajax-aanvaller Brian Brobbey scoorde, werden er vanaf de tribune oerwoudgeluiden gemaakt. Pep verafschuwt het gedrag, maar vindt alle negatieve commotie over zijn club en medesupporters te ver gaan. “Racistische spreekkoren of geluiden moet je altijd afkeuren, maar het wordt nu wel groter gemaakt dan dat het is. De spelers, trainers, scheidsrechters en supporters hebben tijdens de wedstrijd niks gehoord. Alleen een geluidsman van ESPN heeft het opgepikt. Vervolgens wordt het naar buiten gebracht alsof de hele Bunnikside enkel en alleen uit racisten en antisemieten bestaat. Dat gaat veel te ver. Alle supporters worden over een kam geschoren. Iedereen zou thuis eens moeten kijken naar de minuut stilte die voorafgaand aan de wedstrijd werd gehouden. Zowel Ajax- als FC Utrecht-supporters waren muisstil op dat moment. Het was het bewijs en voorbeeld dat respect van voetbalsupporters bestaat.”

Gezond grimmig sfeertje

Tot slot reageert Frans nog op de situatie. “Uiteraard kan je het niet pikken als er oerwoudgeluiden worden gemaakt of wanneer er vuurwerk op het veld wordt gegooid. Er is al jaren een negatieve verandering binnen de club. Vroeger heerste er een gezond grimmig sfeertje voor een thuiswedstrijd tegen Ajax. Wanneer je dan naar het stadion liep proefde je aan alles dat het de wedstrijd van het jaar was. Het liep dan niet uit de hand, maar je kon de spanning van zo’n wedstrijd dan door het hele stadion heen voelen. De laatste jaren zit dat er niet meer in en moeten we blij zijn wanneer er een paar potten vuurwerk voor de wedstrijd worden afgestoken. Dat wordt langzaamaan toch een schrale troost.”