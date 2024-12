Pep en Frans beleven euforische week: ‘FC Utrecht als nummer twee de winterstop in’

Voetballiefhebbers in de Domstad hebben weer een lekkere week achter de rug. Woensdagavond speelde FC Utrecht in een sensationele wedstrijd gelijk tegen Ajax (2-2). Een paar dagen later werd er zakelijk gewonnen van Almere City (1-3). Pep en Frans steken de loftrompet voor hun cluppie. De broers hebben genoten van veldspel tegen Ajax, stormen af op de tweede plaats en hopen dat AFC wordt uitgesloten van het bekertoernooi.

“De wedstijd tegen Ajax was een lust voor het oog”, zo opent Frans stellig. “Vooral het niveau dat in de tweede helft werd gehaald, zorgt voor zeer gelukkige FC Utrecht-supporters. Eindelijk durfde de ploeg te voetballen en vrijwel moeiteloos werd er onder de druk van de Amsterdammers uitgespeeld.”

Ook Pep genoot van de wedstrijd in de Arena en zag dat er nog meer te halen viel. “Op basis van de hele wedstrijd zat er een overwinning in. Ajax heeft amper een kans gecreëerd en sleepte er op basis van twee gelukkige goals een punt uit. Ergens voelt het toch een beetje zuur dat we niet met de drie punten zijn teruggekeerd.”

Degradatiestrijd

Waar de punten op woensdag werden gedeeld, werd afgelopen zondag in Almere de volle buit gepakt. Frans vindt dat een knappe prestatie. “Deze ploeg laat echt ontwikkeling zien. Voorafgaand aan de wedstrijd was bekend dat Ajax punten had verspeeld tegen AZ. De FC Utrecht-spelers wisten dus dat ze bij een overwinning weer de tweede plek konden bemachtigen. Als deze mogelijkheid zich in het verleden voordeed, ging het bijna altijd fout. Bij veel spelers werd de druk te hoog en deed het sociale-dienst-voetbal zijn intrede. Onder leiding van Ron Jans is dat er helemaal uit. Door deze overwinning is de tweede plek weer een feit, zijn er in totaal 35 punten bemachtigd en kunnen we toch echt niet meer degraderen. Dat zijn allemaal lekkere geruststellingen richting de feestdagen.”

Ook Pep is tevreden met het resultaat. “De wedstrijd tegen Almere City was niet sprankelend. Toch werd er op een hele zakelijke manier gewonnen. De ploeg wist het spel te controleren en kwam amper in de problemen. De kans is groot dat FC Utrecht als nummer twee de winterstop ingaat. Daar had niemand rekening mee gehouden.”

AFC weg ermee

Na het behaalde resultaat in Amsterdam kregen de supporters ook slecht nieuws te verwerken. FC Utrecht-supporters zijn niet welkom in Amsterdam tijdens de KNVB-bekerwedstrijd tegen AFC. Pep snapt niks van deze besluitvorming. “Vorige week werd bekend dat AFC de komst van de uit-supporters niet kan faciliteren. Desondanks wordt de wedstrijd wel gespeeld en dat is volkomen belachelijk. Het bekertoernooi is de kortste weg naar Europa en voor alle clubs een echte hoofdprijs om voor te spelen. Daar horen altijd uit- en thuissupporters bij. Op het moment dat een club geen uitsupporters kan faciliteren op het terrein, moet die club worden uitgesloten van het toernooi. Dan heb je er echt totaal niks te zoeken.”