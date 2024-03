Pep en Frans beleven magere voetbalavond: ‘Spel was van kelderklasse-niveau’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het moest voor FC Utrecht zaterdag een probleemloos avondje worden tegen Almere City, maar niets was minder waar. Op een zeer slecht bespeelbaar grasveld kwamen de Utrechters niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Pep en Frans zagen de Utrechters een matige wedstrijd spelen, denken dat Isac Lidberg een nieuwe baan heeft en werden niet bepaald gastvrij ontvangen in het Yanmar Stadion.

“Aanvankelijk keken alle supporters uit naar de wedstrijd in en tegen Almere. Het was slechts een halfuurtje rijden en de meeste supporters waren er nog nooit geweest”, zo begint Pep. “Eenmaal aangekomen sloeg het optimisme helemaal om. Vanwege veiligheidsredenen had de lokale Piet Friet zijn frietkar gebarricadeerd met tralies. Iedereen moest door hekwerken heen zijn eten bestellen en aanpakken. Helaas bleef het hier niet bij, want ook in het uitvak van het stadion waren er grote draadstaalhekken geplaatst. Alle supporters moesten negentig minuten lang tussen zwarte spijlen door kijken om een glimp van het voetbal op te pikken. Uitsupporters hoeven niet met fluwelen handschoenen te worden behandeld, maar om als opgesloten boeven ontvangen te worden is het andere uiterste.”

De beperkte ontvangst zorgde voor een valse start van de voetbalavond. Frans hoopte dan maar op een goede wedstrijd. Helaas viel ook die verwachting in duigen. “De eerste minuten leek het spelvertoon eerder op een tenniswedstrijd dan een voetbalwedstrijd. Het spel was van kelderklasse niveau. De meeste spelers trapten alleen maar lange ballen naar voren, gleden elke minuut uit en schoten de ballen het stadion uit.”

Ook Pep zag weinig oplevingen. Voor hem waren de prestaties van verdediger Hidde ter Avest dan ook sprekend voor de gehele voetbalavond. “Drie minuten na de aftrap besloot Ter Avest om achterwaartse danspasjes uit te voeren. Zijn directe tegenstander vloog pijlsnel langs hem en scoorde de openingstreffer. Het was tekenend voor een gedesoriënteerde voetbalavond.”

Overdreven actie

De broers laten het voetbal na dit weekend snel achter zich. Frans wil zich namelijk richten op de opmerkelijke opening van de wedstrijd. “Onlangs scheurde winteraanwinst Tim Handwerker zijn kruisband af. Om hem te steunen betraden alle FC Utrecht-spelers dit weekend het veld met een speciaal shirt. ‘Sterkte Tim’, stond er op de borst. Degene die dit heeft bedacht moet deze week een functioneringsgesprek gaan voeren, want deze moraalridderactie is echt zwaar overdreven. Handwerker is een huurspeler die een paar keer heeft meegetraind en in een verdwaalde wedstrijd is ingevallen. Dit soort steunbetuigingen horen speciaal te zijn en moeten alleen worden georganiseerd als grote clubiconen iets overkomt.”

Zweeds fotomodel

Ook Pep had tijdens deze wedstrijd meer tijd om op enkele randzaken te letten. Hij zag iets opmerkelijks gebeuren tijdens de warming-up van de wissels. “Gedurende de eerste helft zag trainer Ron Jans vermoedelijk dat het allemaal moeizaam liep. In rap tempo begonnen Adrian Blake, Jesse van der Haar en ook Isac Lidberg aan de warming-up. Ons Zweedse blinde paard was tijdens deze warming-up met totaal andere dingen bezig. Hij keek ongeconcentreerd om zich heen en toen een supporter vanuit het uitvak vroeg om een foto te maken, nam hij daar rustig de tijd voor. Ook buiten het veld heeft Lidberg dus geen enkel idee hoe hij moet functioneren. Desondanks is het te hopen dat deze actie bij hem het idee voor een carrièreswitch heeft aangewakkerd. Als Zweeds fotomodel zal hij immers beter presteren dan als voetballer.”

Doordat FC Utrecht niet won van Almere City is de strijd om de play-offs weer spannend geworden. Het verschil met de concurrenten bedraagt slechts een kleine marge. Frans wil tot slot benadrukken dat er heel belangrijke wedstrijden aankomen. “Er zijn erg veel kapers op de kust voor een play-off ticket. Aan het begin van het seizoen heeft FC Utrecht met sociale-dienst-voetbal veel punten uitgedeeld aan de kleine clubjes in de Eredivisie. Alleen al promovendus Almere City heeft ons dit seizoen vijf punten afgesnoept. Elke wedstrijd is vanaf nu belangrijk, maar zeker in eigen huis moeten we alles gaan winnen. Als de play-offs worden misgelopen dan betekent dat een totaal mislukt seizoen.”