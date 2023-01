Pep en Frans beleven miraculeuze avond in Alkmaar: ‘Het is zelden vertoond dat een keeper na vijf keer vissen luidkeels wordt toegezongen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Veel FC Utrecht-supporters beseffen het nog amper. In een winderig Alkmaar zorgde AZ en FC Utrecht voor een stormende wedstrijd, die onbeslist in 5-5 eindigde. Ook Pep en Frans zullen deze wedstrijd niet snel vergeten. Ze hebben genoten van de vele doelpunten en een ontketende Anastasios Douvikas.

“Dit is waar alle voetbalsupporters voor naar het stadion komen”, zo begint Pep. “Dit was een wedstrijd die in een illuster rijtje komt te staan. Denk aan de 6-4 overwinning tegen Ajax of de Europese 4-0 overwinning tegen Celtic. Dit is een wedstrijd die supporters over tien jaar nog steeds niet zijn vergeten. Daarbij was het een schoolvoorbeeld van de Utrechtse manier van voetballen. Veel lef, vooruit durven spelen en alles geven voor de overwinning. FC Utrecht-supporters worden niet altijd verwend, maar in het uitvak was het nu negentig minuten lang feest. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad en ging met een voldaan gevoel naar huis.”

Dost tegen Douvikas

Frans is het volledig eens met zijn broer. Hij genoot daarbij het meest van de Griekse topschutter aan Utrechtse zijde. “Onze Tasos Douvikas is sinds dit weekend de topscorer van Nederland. Dat we mogen meemaken dat een speler van FC Utrecht de meeste doelpunten maakt in de Eredivisie is een wereldwonder. Helaas heeft elk voordeel wel zijn nadeel. Voor Bas Dost komt er een moeilijk periode aan. Hij gaat echt geen eerste spits meer worden. De topscorer van de eredivisie gaat echt niet meer op de bank plaatsnemen. Het wordt interessant om te zien hoe een fanatiekeling als Dost daarmee om zal gaan.”

Pep zoomt verder in op de spitspositie, want de goede prestaties zouden wel eens een last minute transfer in gang kunnen zetten. “De voetbalwereld zit raar in elkaar. Bij sc Heerenveen verkopen ze Amin Sarr voor dertien miljoen euro. Die jongen heeft slechts vijf doelpunten gemaakt. Mocht er opeens een club in nood met zo’n bedrag voor Douvikas komen, dan kan hij zijn koffertjes alvast inpakken. Voor de ambitie van de club is het te hopen dat hij blijft, maar met of zonder Douvikas eindigt FC Utrecht toch wel in de top acht.”

Vissen

Ondanks dat de mannen een prachtige avond hebben gehad, wil Pep wel een kleine kanttekening maken. “Hoe leuk de wedstrijd ook was, een feit blijft wel dat FC Utrecht in een wedstrijd vijf doelpunten incasseert. Defensief zag het er soms heel erg kwetsbaar uit. Vooral Modibo Sagnan stond een aantal keren niet op te letten. Ook Barkas dook twee keer de verkeerde hoek in. Het is zelden vertoond dat een keeper na vijf keer vissen luidkeels door zijn supporters wordt toegezongen. Het leek in deze wedstrijd allemaal niet uit te maken, maar het blijft een aandachtspunt.”

Gifkikker

De mannen blijven kritisch, maar toch is trainer Michael Silberbauer aardig bezig. Hij is zes wedstrijden onderweg en er werd pas één keer verloren. Frans ziet dan ook dat er een positieve flow heerst. “Het lijkt wel alsof er meer gif in het team zit dan onder leiding van Henk Fraser het geval was. Dat is best opmerkelijk. Fraser is een enorme gifkikker, vraag dat maar aan Amin Younes. Silberbauer hanteert een ander uitgangspunt. Hij ziet een wedstrijd liever in 5-5 eindigen dan in 0-0. Dat onderscheidt hem van andere trainers. Daarnaast komt onze Deense oefenmeester zijn beloftes na. Fraser riep in de eerste weken dat hij aanvallend wilde spelen. Vervolgens begon hij de competitie met vijf verdedigers. Dan kan een trainer bijna niet meer serieus worden genomen.”

Er is dus veel vertrouwen in de trainer. Tot slot kijkt Pep dan ook vol vertrouwen vooruit. “De wedstrijd tegen AZ was geweldig voor het zelfvertrouwen van de spelers. Onze jongens hebben een potentiële titelkandidaat bij vlagen hun wil opgelegd. Hopelijk kan die lijn worden doorgetrokken tegen sc Heerenveen. Iedereen hoopt op dezelfde instelling en mentaliteit. Al kan de wedstrijd na dit weekend eigenlijk alleen maar tegen gaan vallen.”