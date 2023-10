Pep en Frans beleven nachtmerrie: ‘Een avond waar zelfs koeien en varkens niet jaloers op zijn’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De gifbeker moet helemaal leeg voor FC Utrecht. In de uitwedstrijd tegen FC Volendam werd vrijdagavond met 1-0 verloren. Daarbij werden de FC Utrecht-supporters op het allerlaatste moment weggestuurd uit het vissersdorp. Pep en Frans spreken zich uit over het beleid van de Volendamse burgemeester, beleefden een stinkende busreis en ergeren zich groen en geel aan Nick Viergever.

“Het was voor de supporters een uitwedstrijd om niet snel vergeten”, zo begint Pep cynisch. “Vanuit de voetbalclubs was besloten dat deze wedstrijd door FC Utrecht-supporters alleen mocht worden bezocht door middel van een verplichte buscombi. Om half zes moesten de bussen vanaf Stadion Galgenwaard richting Volendam rijden, maar om kwart voor zes waren de motoren nog niet gestart. Er sijpelde berichten door dat de burgemeester van Volendam ons tegen wilde houden. Uiteindelijk mochten we alsnog die kant op, maar bij afslag Volendam werden alle chauffeurs verplicht om het stuur om te gooien.”

Omhooggevallen palingboerin

“De besluitvorming van burgemeester Lieke Sievers is belachelijk!”, zo vervolgt Pep. “Deze omhooggevallen palingboerin had om vijf uur s’ middags al bedacht om de uitsupporters te weren. Ze had het plan om alle bussen vlak voor afslag Volendam om te laten keren. Op die manier wist ze zeker dat de supporters pas om acht uur terug zouden keren in Utrecht en dus ook niet geforceerd met eigen vervoer naar Volendam konden komen. Ze heeft een vies spelletje gespeeld met onze supporters, die een halve dag vrij hadden genomen om deze wedstrijd bij te wonen. Het is beschamend dat een burgemeester van Volendam, een plaats waar jaarlijks een miljoen toeristen komen, er niet voor kan zorgen dat vierhonderd FC Utrecht-supporters veilig in het stadion konden zitten.”

Ook Frans was verbaasd over de gang van zaken en weet dat het ook invloed op het team had. “De FC Utrecht-spelers hebben getwijfeld om de wedstrijd niet te spelen. Ze waren alleen bang dat de KNVB het niet zou accepteren en er een puntenaftrek als strafmaatregel kon komen. Een logische afweging, want op dit moment moeten alle punten gekoesterd worden.’’

Plassen in hoeken van de bus

Het missen van de wedstrijd was overigens niet het enige probleem. Tot overmaat van ramp zag Pep ook dat het toilet in een van de supportersbussen defect was. “De WC in bus vijf zat verstopt waardoor niemand mocht plassen. Dat is even vol te houden, maar bij de supporters die onderweg een paar biertjes drinken gaat de blaas een keer pijn doen. We hebben meer dan twee uur onafgebroken in de bus gezeten en toen de buschauffeur een pitstop wilde maken, kwam een witte auto met een bordje: ‘politie volgen’ ons voorbijgereden. Sommige stonden op knappen en moesten noodgedwongen in de hoeken van de bus plassen, terwijl ze het met lege flesjes probeerde op te vangen. Het was een avond waar zelfs koeien en varkens in een middeleeuwse transportwagen niet jaloers op zijn.’’

Ondanks alle mensonterende randzaken werd er ook nog gewoon gevoetbald. Frans bekeek de wedstrijd vanachter de TV en zag waar het fout ging voor zijn club. “Nick Viergever moet per direct een landelijk stadionverbod krijgen. Hoe kan een aanvoerder na vier minuten voetballen zo’n domme, lompe en stomme overtreding maken? FC Utrecht zit in zwaar weer, het team heeft het ontzettend moeilijk en dan maakt de leider zo’n kansloze overtreding. Hopelijk gaat de KNVB onze aanvoerder voor minimaal dertig wedstrijden schorsen. Dan zijn we voorgoed van die jongen af.’’

Zevende elftal van VV De Meern

De realiteit is momenteel keihard voor de Domstedelingen. Na acht gespeelde wedstrijden staat de club op de laatste plaats. Pep roept de noodtoestand uit en komt met een hoopvol idee. “We staan troosteloos onderaan en hebben twee cruciale degradatiepotjes verloren. De enige die ons uit dit moeras kan trekken is een psycholoog, althans als we de woorden van Ron Jans moeten geloven. Misschien kunnen deze jongens volgende week een oefenwedstrijdje tegen het zevende elftal van VV De Meern organiseren. Dan lukt het misschien om drie goals te maken en om een keer de nul te houden, want op dit moment is het dweilen met de kraan open!’’