Pep en Frans beleven sensationele middag: ‘Riemen van achtbaanrit zaten goed vast’

Het was zondag een middagje nagelbijten in Stadion Galgenwaard. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles leek uit te lopen op een pijnlijke nederlaag voor de Utrechters, maar invaller Adrian Blake sleepte er in de slotfase toch nog een gelijkspel uit (3-3). Pep en Frans houden dubbele gevoelens over aan deze middag, leggen de vinger op de zere plek en kijken uit naar de komst van Miliano Jonathans.

“De riemen van de achtbaanrit zaten goed vast afgelopen zondag”, zo grapt Frans als opening. “De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was vanaf het begin een hele rare. Binnen tien minuten kwamen de Eagles op voorsprong, maar pakte doelpuntenmaker Enric Llansana ook een rode kaart. De Deventenaren gingen met tien man sterk achterover leunen en raakten FC Utrecht precies op de plek waar het zwak is. Voor de zoveelste keer werd duidelijk dat onze club de grootste moeite heeft om een verdedigend ingestelde tegenstander aan flarden te voetballen.”

Gemiste kans

Gezien het wedstrijdverloop zijn de broers uiteindelijk blij met een punt. Toch baalt Pep ook een beetje van de gemiste kans. “PSV liet zaterdagavond drie punten liggen in Heerenveen. Daarbij komt kijken dat volgende week de topper tussen PSV en Feyenoord op het programma staat. Door zelf twee keer te winnen, kon de tweede plaats in de competitie worden verstevigd. Helaas stond het geluk deze keer niet aan onze zijde. Go Ahead Eagles schoot vier ballen richting het doel en zag er drie invliegen. FC Utrecht ramde bijna veertig ballen richting het doel en maakte er ook slechts drie. Dan zit het ook niet echt mee.”

Redder in nood

Ondanks een langdurige achterstand wist FC Utrecht dus toch een punt aan het duel over te houden. Dat was allemaal te danken aan Adrian Blake. Ook Frans zag dat de invaller binnen tien minuten twee belangrijke goals scoorde. “Blake bleek uiteindelijk de redder in nood. Het is opvallend dat hij niet vaker invalt, want hij is een leuke voetballer. Een jong gozertje met een goede individuele actie, kan met beide benen een voorzet geven en heeft ook een aardig schot in de benen. Kortom, als vleugelaanvaller heeft hij echt wel iets extra’s in huis.”

Pep wil inhaken op de invulling van de vleugelpositie. Hij is namelijk enthousiast over de meest recente aanwinst van de club. “Vitesse-speler Miliano Jonathans komt voor een paar ton deze kant op. Daarvoor verdient technisch directeur Jody Zuidam een compliment. Er waren meerdere kapers op de kust om Jonathans over te nemen. Toch lukt het Zuidam om met een sterk verhaal de club op een goede manier te verkopen aan dit soort spelers. Dat is knap.”

Inmiddels staan er nog maar twee wedstrijden in het huidige kalenderjaar op het programma voor de Domstedelingen. Pep spreekt tot slot zijn verwachting uit. “Aankomende week wachten er twee belangrijke wedstrijden. Hopelijk aast de selectie op eerherstel tegen AFC (beker) en Fortuna Sittard, want in de laatste wedstrijden voor de feestdagen willen de supporters graag nog Utrechts vuurwerk op het veld zien.”