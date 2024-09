Pep en Frans benoemen geheime wapen van FC Utrecht: ‘Onze leider zonder band’

Na twee voetballoze weekenden mocht FC Utrecht zaterdagmiddag eindelijk weer aftrappen. In eigen huis wonnen de Domstedelingen nipt met 3-2 van Willem II. Pep en Frans kregen in Stadion Galgenwaard een foutenfestijn voorgeschoteld, maar zijn tegelijkertijd enorm trots op de prestaties van de club en de ervaren spelers.

“Het was weer een enerverende en stralende zaterdagmiddag in Stadion Galgenwaard”, zo blikt Frans terug. “Ondanks de overwinning speelde FC Utrecht wel een hele moeizame pot. Nick Viergever en Ole Romeny besloten om doelpunten cadeau te geven aan de tegenstander en uiteindelijk wonnen we nota bene door Tilburgse eigen doelpunten. Dit spelbeeld lag na de afgelopen weken niet in de lijn der verwachting.”

Ook Pep schrok van de tegendoelpunten en vooral bij de eerste tegentreffer viel hem iets op. “Voorafgaand aan de 1-1 ging Romeny op een kwalijke manier in de fout. Zijn slordige balverlies op eigen helft was de aanleiding van de gelijkmaker. Deze actie bevestigt dat Romeny met een bijzonder seizoen bezig is. Onze rechtsbuiten heeft geen individuele actie in huis, is niet echt snel en kan amper een goede voorzet geven. Toch is hij indirect bij veel doelpunten betrokken. Dat is echt knap voor iemand met weinig voetbaltalent.”

Ode aan Toornstra

Ondanks de onverwachte spannende strijd konden de Domstedelingen wel weer drie punten bijschrijven. Frans benadrukt dat die prestatie enorm knap is. “We staan na vijf wedstrijden op dertien punten. Dat betekent officieel de beste seizoenstart uit de clubgeschiedenis. Onder leiding van Ron Jans is dit team enorm lastig is te verslaan. Dat we dat nog mogen meemaken in levende lijven is een feestje waard.”

Pep ziet daarbij dat vooral Jens Toornstra een belangrijke rol vervult. “Nog niet zo lang geleden wilde FC Utrecht heel graag van Toornstra af. Hij wilde zelf koste wat het kost blijven en heeft er alles aangedaan om zich terug te knokken. Dat is meer dan gelukt. Elke wedstrijd loopt onze ervaren rot oneindig veel vuile meters en stuurt hij vanuit de as van het veld iedereen aan. Zonder de band te dragen is hij de leider van dit strijdvaardige team. Hopelijk kan hij zijn vechtersmentaliteit in de laatste maanden van zijn carrière overdragen aan de volgende generatie FC Utrecht-spelers. Dit is precies wat de supporters willen zien.”

Poepende Barkas

Tot slot kwam er dit weekend nog opmerkelijk nieuws naar buiten omtrent doelman Vasilios Barkas. De keeper is door de KNVB officieel gewaarschuwd door herhaaldelijk te laat op het veld te verschijnen. Pep wil hier tot slot zijn ongenoegen over uitspreken. “Het is ongelofelijk dat de KNVB, en al die vervelende scheidsrechters, commotie maken om niets. Barkas doet voor de wedstrijd rustig zijn handschoenen aan en bezoekt de wc voor een grote boodschap. Het feit dat de KNVB voor dit soort zaken dreigt met een schorsing is schandalig. De beleidsbepalers en clowneske scheidsrechters in Zeist moeten zich focussen op het maken van goede beslissingen omtrent handsballen in het strafschopgebied en onze club de komende tijd met rust laten.”