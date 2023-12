Pep en Frans blikken terug op 2023: ‘Vooral gehoord dat er ontzettend lekker werd getraind’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het is FC Utrecht niet gelukt om de eerste seizoenshelft met een goed gevoel af te sluiten. In de Rotterdamse Kuip verloor de ploeg van Ron Jans met 2-1 van Feyenoord waardoor de bekerdroom ten einde is. Inmiddels is de winterstop aangebroken en dus kunnen Pep en Frans terugblikken op 2023. De broers aanschouwden dit jaar een zeldzaam verlies tegen Spakenburg, versleten wederom een trainer en zagen topscorer Douvikas vertrekken.

“De uitschakeling in de beker is de bevestiging van een mager Utrechts voetbaljaar”, zo begint Frans. “De bekerwedstrijd tegen Feyenoord is nooit echt een wedstrijd geweest. De Rotterdammers kwamen vroeg op voorsprong en speelden daarna de wedstrijd op zeventig procent van hun kunnen uit.”

Ook Pep zag een matige wedstrijd: “De club heeft een extreem moeilijke eerste seizoenshelft achter de rug. Een overwinning in de beker had echt heel erg veel goed kunnen maken, maar het werd een fiasco. We incasseerden al snel twee doelpunten en zelfs na het maken van een aansluitingstreffer werden de tanden niet op elkaar gezet. De ploeg wilde niet vol voor de overwinning gaan en er werd geen kans meer gecreëerd. Het was de laatste pot van het jaar, maar blijkbaar besloten de spelers al voor deze wedstrijd hun vakantiemodus aan te zetten.”

Beste speler op de bank

Pep had zijn club graag met meer bravoure zien spelen in Rotterdam. Hij snapte enkele keuzes van Ron Jans dan ook niet. “Als supporter van FC Utrecht weten we dat er jaarlijks maar één kans is op een prijs, dat is de beker. Dan is het echt heel erg gek dat de beste speler niet wordt opgesteld. Doelman Vasilios Barkas heeft ons in alle wedstrijden gered en is de beste keeper van de Eredivisie. Het is bekend dat trainer Jans al voor het toernooi heeft afgesproken dat Branderhorst in de beker mag spelen. Toch is het apart dat tijdens de belangrijkste wedstrijd van het jaar, de belangrijkste speler op de bank zit.”

Lekker getraind!

Inmiddels is 2023 bijna voorbij. Het was wederom een bewogen jaar voor FC Utrecht. In februari verloor het van Spakenburg in de beker en afgelopen oktober stond de club ook nog eens laatste in de competitie. Frans ziet de oorzaak. “Michael Siberbauer heeft de club heel erg veel punten gekost. Onder zijn verantwoordelijkheid verloren we van Spakenburgse amateurvoetballers. Die historische nederlaag heeft iets in de ploeg geknakt.”

Pep vult zijn broer verder aan: “De naweeën van de deceptie tegen Spakenburg zijn nog steeds te voelen. Onze ploeg staat momenteel op de dertiende plaats en is voor de winterstop wederom uitgeschakeld in het bekertoernooi. De supporters hebben in 2023 vooral gehoord dat er zo ontzettend lekker werd getraind. In werkelijkheid is FC Utrecht al bijna tien maanden hopeloos uit vorm en dat zegt heel erg veel over de mentale staat van het elftal.”

FC Utrecht onwaardig

Ondanks een ontslagen trainer, de slechtste seizoenstart ooit en het ontbreken van een evenwichtige selectie, zijn er volgens Frans ook nog hoogtepunten aan te wijzen. “2023 was qua uitgaande transfers een goed jaar voor de club. Tasos Douvikas is voor een recordbedrag van twaalf miljoen euro verkocht en het is enorm knap dat een speler van FC Utrecht zich heeft gekroond tot topscorer van de competitie.”

Ondanks de recordverkoop denkt Pep niet dat eigenaar Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam met een lekker gevoel bij het kerstdiner aanschuiven. “Hopelijk evalueren Van Seumeren en Zuidam het jaar met elkaar tijdens de kerstdagen. Er moet in de volgende transferperiode ingegrepen worden, want deze ploeg heeft doelpunten nodig. We hebben de laatste competitiewedstrijd tegen directe concurrent RKC niet gewonnen. Dat betekent dat onze prioriteit nog steeds bij het knokken tegen degradatie ligt. Dat is FC Utrecht onwaardig en moet in 2024 worden omgedraaid. Voorlopig zal iedereen zijn buikje vol eten en genieten van de feestdagen. Daarom willen we alle FC Utrecht-supporters fijne feestdagen wensen en hopelijk gaat de club een sportief en gezond jaar tegemoet!.”