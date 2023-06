Pep en Frans blikken terug op een matig FC Utrecht seizoen: ‘Supporters worden er ‘s nachts nog schreeuwend wakker van’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was weer een seizoen vol ups-en-downs. Van een 5-5 gelijkspel tegen AZ tot een pijnlijke uitschakeling in de beker tegen Spakenburg. Pep en Frans blikken terug op een teleurstellend seizoen. De broers bespreken de hoogte- en dieptepunten, hopen op veel veranderingen in de selectie en denken dat Jan Wouters FC Utrecht kan redden.

“Het was weer een van de vele doorsnee seizoenen. Welkom in het leven van een FC Utrecht-supporter”, zo begint Frans. “Aan het begin van het seizoen stond er op papier een behoorlijke selectie. Het was een team waarvan de supporters dachten er hoge ogen mee te gooien. Iedereen was lovend, maar puntje bij paaltje viel het allemaal tegen.”

Pep reageert voor het eerst op zijn broer. “Silberbauer is halverwege het seizoen ingestapt. Aan het begin waren veel supporters erg positief. Hij straalde energie uit langs de lijn en fungeerde als aanjager. Inmiddels staat hij erbij als een radeloze opa die ziet dat zijn kleinkinderen nooit het topvoetbal zullen halen.” Frans breekt in: “De club heeft dit seizoen alleen maar dode vogeltjes in de technische staf gehad. Silberbauer, Rankovic en Scheepers hebben helemaal niets uitgestraald.”

Ome Louis van Gaal

In de zomer van 2022 werd Henk Fraser aangesteld als hoofdtrainer. Lang duurde zijn verblijf echter niet. Na een incident op de training vertrok hij met de staart tussen de benen. Volgens Frans is de komst van Fraser nooit een succes geweest. “Vanaf de allereerste dag is er geen klik geweest tussen Fraser en FC Utrecht. Fraser introduceerde hier het 5-3-2 systeem, die hij overnam van ome Louis van Gaal. Samen met Jordy Zuidam zijn op basis van die formatie spelers ingekocht. Het systeem bleek na een paar wedstrijden niet te werken en toen werd alles omgegooid. Het is het bewijs dat elke vorm van visie en structuur ontbreekt binnen de club.” Pep vult zijn broer aan. “Er zit van boven naar beneden geen lijn in de club. Het ene moment moet de club gered worden door buitenkansjes en het andere moment is de jeugd weer de toekomst. Wat willen de bestuurlijke mensen met de club? Welke weg gaan ze inslaan? Niemand weet wat het plan is en welke route de club moet volgen.”

Kans op een prijs

De frustraties overheersen nog steeds. Toch hebben de broers ook enkele hoogtepunten beleefd. Pep licht de wedstrijd tegen AZ uit. “De twee wedstrijden tegen AZ waren de vermakelijkste. Het is normaal een wedstrijd die niemand meer meemaakt, al moet bij FC Utrecht nooit iets worden uitgesloten. In augustus kan dit in de Galgenwaard opeens weer drie keer gebeuren. Daarnaast moet Tasos Douvikas de welverdiende credits krijgen. Hij is de eerste FC Utrecht-topscorer van de eredivisie. Dat is echt heel knap.” Frans reageert door de keerzijde van het seizoen te benoemen. “Het absolute dieptepunt was het verlies tegen Spakenburg in de beker. Het zal voor iedere Utrechter een litteken blijven. Het hele seizoen is door die wedstrijd verloren. De kans op het winnen van een prijs was nog nooit zo groot. Supporters worden er “s nachts nog schreeuwend wakker van.”

De broers zijn toe aan vakantie na een bewogen jaar. Pep wil het bestuur tot slot nog enkele adviezen geven. “Meneer Van Seumeren heeft nog niet zolang geleden geroepen dat hij bij de eerste drie wil eindigen. Inmiddels is deze hoopvolle doelstelling bijgedraaid. Verder dan de zesde plek gaan we niet komen. Het gat met FC Twente en AZ wordt zelfs alleen maar groter. De club moet nu durven door te selecteren. Neem (noodgedwongen) afscheid van spelers zoals: Toornstra, Van der Maarel, Barkas, Ter Avest, Van de Streek en Boussaid. Dan laten we het enige lid van de familie Kluivert, die niet kan voetballen, nog buiten beschouwing. Geef deze trainer nog wel de kans, maar zet er een ervaren man zoals Jan Wouters bij. Moraal van het verhaal: laat FC Utrecht weer FC Utrecht worden! Dan gaan veel supporters weer met plezier naar het stadion.”