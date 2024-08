Pep en Frans brengen een laatste ode aan Isac Lidberg

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Zondagmiddag was de officiële aftrap van het nieuwe seizoen voor iedereen met een FC Utrecht-hart. Na een supporterloze openingswedstrijd tegen PEC Zwolle, mochten er tegen sc Heerenveen wel weer supporters meereizen. Het werd een wedstrijd die uitliep op een stroeve strijd en niet meer opbracht dan een puntje.

De middag in Friesland begon prachtig. Binnen drie minuten lag de eerste rood-witte treffer in het mandje. Helaas verloor FC Utrecht na een kwartier voetballen het overwicht. De redding moest zelfs worden gebracht door doelman Vasilis Barkas, die met zijn lange tentakels een nederlaag voorkwam. Onze supporters hebben uiteindelijk een moeizame tweede helft aanschouwd, waarin het veldspel nog te stroperig was. Het grote pluspunt van deze wedstrijd was dat Ole Romeny zijn tweede doelpunt van het seizoen scoorde. Het is leuk voor zijn moyenne en als het zo doorgaat kan hij aan het einde van het seizoen weleens knaken gaan opleveren.

Min en Ohio laten nog weinig zien

Toch heeft de wedstrijd in Friesland enkele zwakke punten van het elftal blootgelegd. Van spits David Min werd vooraf verwacht dat hij als kapstok kon functioneren. Dat betekent een bal aannemen, onder controle brengen en weer verplaatsen. Min heeft deze drie facetten helaas nog niet onder de knie. Hij heeft daarbij de draaicirkel van een olietanker en bijna elke aanname betekende balverlies. Dat heeft zichtbare gevolgen voor het veldspel. Toch zal hij de komende weken blijven spelen, want invaller Noah Ohio kan ook nog niet overtuigen. Door de manier waarop hij nu speelt doet hij denken aan een mindere versie van Brian Brobbey. Het zijn allebei sterke en snelle jongens, alleen is de baltechniek van Ohio een flink aandachtspuntje.

Nathalie Lidberg

FC Utrecht presenteerde in de afgelopen weken dus al twee nieuwe spitsen. Toch heeft de clubleiding de beste aanvallende transfer pas deze week rondgemaakt. Min en Ohio overtuigen nog niet, maar door Isac Lidberg te verkopen begint ons spitsenarsenaal toch een hoger niveau aan te tikken. Het vertrek van Lidberg betekent ook het einde van een ironisch tijdperk. Ons Zweedse blinde paard speelde in totaal tweeëntwintig wedstrijden voor de club en scoorde daarin vijf doelpunten. Dat is niet iets om heel trots op te zijn, maar we willen we hem toch bedanken. Ondanks alle grappen die er over hem zijn gemaakt heeft hij ook goede dingen gedaan. We zijn ongelofelijk blij dat we door hem zijn ontzettend lekkere zus hebben leren kennen. We zullen de Instagramfoto’s van Nathalie Lidberg nooit vergeten!

Na een lastige wedstrijd in Friesland wacht er volgende week wederom een lastige pot. Zaterdag staat ons het beruchte avondje NAC te wachten. Het is voor iedereen in Breda te hopen dat ze na de overwinning op Ajax de dag van hun leven hebben gehad en al het bier hebben opgezopen. Zaterdag gaat dat armoedige NAC er, met hun fanatieke B-spelers, keihard vanaf. Daar kunnen wij echt niet van verliezen.