Pep en Frans: ‘De enige goede bal die we hebben gezien lag op mijn broodje’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Na twee opeenvolgende overwinningen is FC Utrecht er niet in geslaagd om de winstreeks door te zetten. In Almelo werd er op het laatste moment verloren van Heracles. Pep en Frans zaten vrijdagavond naar de wedstrijd te kijken en wisten met moeite hun ogen open te houden.

“Je zou heel erg boos kunnen worden na afgelopen vrijdag, maar eigenlijk willen we FC Utrecht wel bedanken’’, zo begint Pep. “Vrijdagavond ben je altijd vermoeid. Je hebt een lange werkweek en kan eindelijk bijkomen en op de bank gaan hangen. Door de wedstrijd die FC Utrecht speelde, viel iedereen thuis al snel in slaap. Daardoor zijn we de nieuwe werkweek wel heerlijk uitgerust begonnen.’’ Frans reageert op zijn broer. ‘Mensen die aan de slaappillen zitten en slaapproblemen hebben kunnen het beste elke avond de wedstrijd terugkijken je pakt die nacht dan minimaal tien uur slapen.’’

De big dick van Hake

“Het ging weer helemaal nergens over deze week”, zo vervolgt Frans. “Ik heb maar één goede bal gezien in de eerste helft en die lag op mijn broodje.’’ Pep reageert. “Het begint allemaal al bij de basisopstelling. Deze trainer start iedere week met een andere opstelling. Het lijkt wel alsof Hake tijdens de training alle spelersnamen in een grabbelton gooit en dan keer op keer elf verschillende namen uit de ton trekt. Hij heeft hooguit drie wedstrijden met dezelfde spelers gespeeld en na al het wisselen zijn de resultaten er niet beter op geworden. Hake moet een voorbeeld nemen aan Erik ten Hag. Die gebruikte in zijn Utrechttijd hooguit dertien spelers. De rest van de selectie wist dat ze alleen speelde als er veel blessures of schorsingen waren. Binnen die selectie heerste rust, ritme en duidelijkheid. Dat is iets wat binnen deze groep absoluut mist. Daarbij gaat het niet alleen om de namen die op het formulier staan, want ook de formatie rammelt. Hake speelde met een 4-2-2-2 formatie. Een totale misvatting.’’

Frans vult zijn broer aan. “4-4-2 is wel de formatie die het beste past bij deze spelers, maar dan moet je wel met een ruit op het middenveld gaan spelen. Als je dan ook nog Ramselaar, Van de Streek, Van Overeem en Gustafson op de bank zet, blijft er weinig over. De misvattingen van Hake blijven zich maar opstapelen en je begrijpt niet meer waarom hij nog steeds de trainer is. Ze moeten die man er nu toch uit gaan trappen. Hij blijft maar aanmodderen tot het einde van het jaar het is niet alleen een marteling voor de supporters maar ook voor hemzelf.’’ Pep komt nog even terug op de gehanteerde formatie van Hake. “Ergens is het wel te begrijpen waarom Hake voor deze formatie koos. In de volksmond noemen we dat het big dick systeem. De formatie heeft namelijk de vorm van een lul. In dat opzicht heeft Hake wel voor een formatie gekozen die bij hem past.’’

Veel beloftes, weinig prestaties

Naast de frustraties over de speelwijze ziet Pep ook dat deze trainer de doelstellingen van de club nooit zal nakomen. “Als je de stand analyseert zie je dat je zevende staat. Je gaat met Vitesse de strijd aan voor de zesde plek. Aan het begin van het seizoen is de supporters beloofd dat FC Utrecht het beter zou gaan doen dan de afgelopen jaren. Die plannen kunnen met deze trainer allemaal de prullenbak in. Uiteindelijk speel je, net zoals de afgelopen jaren, gewoon weer voor plek zes en zeven. Als je zesde wordt doe je het hetzelfde als vorig jaar en als je zevende wordt doe je het zelfs slechter dan afgelopen jaren. Er is dus maar één conclusie. Deze trainer voldoet niet aan de verwachtingen en is de slechtste trainer die we in jaren hebben gehad.’’

Einde van een tijdperk

Naast het verlies van FC Utrecht deze week kwam er nog ander nieuws naar buiten. Willem Janssen hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Pep ziet een tijdperk eindigen, maar begrijpt de keuze. “Willem Janssen heeft de situatie goed ingeschat. Hij heeft dit jaar toch te veel steken laten vallen. Hij heeft aan het begin van het seizoen wat ketsers gemaakt. Dat heeft de club tegendoelpunten en nederlagen opgeleverd. Het gevolg was, dat hij zijn basisplaats verloor. Vanaf dat moment heeft die jongen over zijn toekomst nagedacht. Inmiddels is het kantelpunt gekomen en staat Janssen weer centraal achterin staat. Niemand wil zijn carrière vanaf de bank afsluiten. Hij kan nu het jaar nog uitspelen en op het veld zijn carrière afbouwen.”

Ook Frans snapt de keuze van Janssen en blikt alvast vooruit naar de nieuwe carrière van Janssen. “We moeten toch vooral stilstaan bij de belangrijke leidinggevende rol die hij heeft gehad. Hij was een echte winnaar en heeft altijd een hart voor de club gehad. Voor zijn blessure was die van cruciale waarde, maar na zijn blessure ging hij ook mee in de malaise. Hopelijk kan hij zich binnen de club verder ontwikkelen tot een goede trainer, want zo’n boegbeeld wil je langer aan je club binden. Desondanks zijn er wel twijfels of hij bij FC Utrecht blijft. Als je een middagje op Funda gaat zoeken kom je erachter dat zijn huis te koop staat, dus wellicht wil hij toch ergens anders een trainersavontuur aangaan.’’ Pep reageert tot slot nog. “Het is te hopen dat FC Utrecht hem behoudt. Op de lange termijn kan er een goede trainer in hem schuilen, al zou niemand het erg vinden als hij dit seizoen al het stokje overneemt van Hake.’’