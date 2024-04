Pep en Frans dromen van Europees voetbal: ‘Koffers staan ingepakt in de hoek van de kamer’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Zes punten en acht goals in slechts vijf dagen tijd. Het is de samenvatting van een geweldige Utrechtse voetbalweek. Afgelopen woensdag won FC Utrecht met maar liefst 5-1 van PEC Zwolle en zondagavond was het met 2-3 te sterk voor SC Heerenveen. Pep en Frans maken zich op voor het toetje van het voetbalseizoen, genieten van Mark van der Maarel en zien Isac Lidberg uitblinken.

“Het was een prachtige Utrechtse voetbalweek”, opent Frans. “Ron Jans heeft deze week nogmaals bevestigd dat hij de ideale trainer voor FC Utrecht is. Aan het begin van het seizoen stonden er elf onzekere poppetjes op het veld, maar inmiddels staat er een ijzersterk collectief op de grasmat. De ouwe knarren zoals Nick Viergever en Mike van der Hoorn staan allemaal hun mannetje en ook diverse jeugdspelers krijgen een kans. Onze club staat in bloei en dat is geweldig om te zien.”

Relschoppers

Ondanks de ruime overwinning tegen PEC Zwolle was het niet alleen maar hosanna. Pep irriteerde zich voor de zoveelste keer dit seizoen aan enkele genodigden. “De club moet stoppen met het toelaten van de studentikoze drankorgels. Om het stadion vol te krijgen nodigt de club geregeld studentencorpsen uit. Dat is allemaal leuk voor de baromzet, maar ze verpesten keer op keer de avond van de echte supporters. Ook woensdagavond was het weer raak. Een bijdehand studentje, met een stuk in zijn kraag, besloot om de barvrouw uit te schelden. Deze jongen werd door omstanders gecorrigeerd, maar daardoor mondde het bijna uit in een massale vechtpartij. Misschien kunnen Frans van Seumeren en Jordy Zuidam deze pubertjes voortaan bij hen op de hoofdtribune plaatsen. Eens kijken of zij het ook zo gezellig vinden om met zuipende relschoppers opgezadeld te zitten.”

De opkomst van deze aanhang viel dus niet in smaak. Toch beleefde Frans voor de rest een plezierige avond. Hij zag zijn ploeg met ruime cijfers winnen. “Woensdagavond was een van de leukste voetbalavondjes van het hele seizoen. Een 5-1 overwinning zien we als FC Utrecht-supporters eenmaal niet vaak. De wissels maakte daarbij echt het verschil.”

Vooral de invalbeurt van Mark van der Maarel maakte volgens Pep indruk. “Iedereen in het stadion moest toch even knipperen met de ogen toen Van der Maarel in de rust binnen de lijnen kwam. Hij is niet de speler die een wedstrijd openbreekt. Desondanks viel hij in als een jonge god, was direct betrokken bij doelpunten en ging door totdat hij bijna dood neer viel. Dat verdient veel respect.”

Typische Lidberg goal

Van der Maarel bezorgde de supporters dus een heerlijk avondje. Om de week nog mooier te maken pakte FC Utrecht zondagavond wederom drie punten. Onder het toeziend oog van zevenhonderd meegereisde supporters werd SC Heerenveen verslagen. Frans zag daarbij Isac Lidberg uitblinken. “Zondagavond maakte onze Zweedse topschutter zijn mooiste doelpunt van het seizoen. De bal kwam via zijn linkervoet op zijn rechtervoet terecht en verdween uiteindelijk in het net. Het was een typische klungelige Lidberg goal, want alleen een blind paard kan deze maken.”

Ondanks de openingstreffer van Lidberg vinden de broers dat de echte credits uit moeten gaan naar Sam Lammers. Hij is volgens Pep de enige echte reden dat FC Utrecht dit seizoen uit de dood is opgestaan. “Met Lammers in de punt kan het team altijd doorvoetballen. Deze jongen kan vanuit elke hoek een doelpunt maken en staat altijd op de goede plek. Het enige nadeel is dat hij zijn prijskaartje bij elke gemaakte goal verder omhoogschiet. Rangers FC zit handenwrijvend mee te kijken en gaan na dit seizoen ongetwijfeld de hoofdprijs voor hem vragen.”

Geen zomervakantie

Inmiddels zijn er nog maar vijf competitiewedstrijden te spelen. In de komende weken staan Go Ahead Eagles, RKC en Vitesse op het programma. Pep verwacht tot slot niks minder dan negen punten. “Onze ploeg begint in vorm te raken voor de play-offs. Binnen de familie leggen we inmiddels maandelijks geld opzij en de zomervakantie is al geannuleerd. Als het superduo Lammers en Lidberg op deze manier doorgaat, moeten we in augustus namelijk naar een Oostblokland afreizen om getuigen te zijn van de voorrondes voor Europees voetbal. De koffers staan zelfs al ingepakt in de hoek van de kamer.”