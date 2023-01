Pep en Frans ergeren zich mateloos aan rechtsback: ‘Hij is alleen bezig met ophitsen van publiek en maken van handgebaartjes’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Voor de tweede keer in een week tijd liet FC Utrecht een overwinning uit handen glippen. In De Adelaarshorst speelde het tegen Go Ahead Eagles met 2-2 gelijk. Pep en Frans ergerden zich aan de maniertjes van Sean Klaiber, balen van de late tegentreffer en bedanken Cambuur voor het oplossen van Utrechtse problemen.

“De angst om een doelpunt tegen te krijgen is groter dan de bravoure om een beslissende treffer te maken”, zo begint Frans. “Het lukt simpelweg niet om wedstrijden te beslissen. Onder het bewind van alle trainers na Erik ten Hag is dat het geval.” Pep reageert voor het eerst op zijn broer. “In de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zijn er niet veel kansen bij elkaar gevoetbald. Alle doelpunten vielen uit cadeautjes. Toch stuurt onze trainer Michael Silberbauer de jongens met de juiste instelling naar buiten. De afgelopen drie wedstrijden stonden we na vijf minuten spelen met 1-0 voor. De volgende stap die Silberbauer ze moet leren is dat een wedstrijd negentig minuten duurt.”

Pep gaat verder met zijn analyse van de afgelopen wedstrijd. “Het laatste kwartier van de wedstrijd hobbelde FC Utrecht alleen maar achteruit. Dan is het wachten op een tegentreffer. Bij een overwinning was het een geweldige week geweest. Nu overheerst er toch een zure nasmaak. In de afgelopen twee competitiewedstrijden worden er twee keer punten verloren door een tegendoelpunt in de laatste minuut. Daardoor loop je vier punten mis. Dat zijn voor ons heel dure aangezien aan het begin van het seizoen ook al niet werd gewonnen van Cambuur, FC Emmen en RKC.”

Van ei tot uitsmijter

Frans baalt ook van het gelijkspel. Toch heeft hij ook aantrekkelijke dingen gezien. “Aanvallend speelde FC Utrecht niet zijn beste wedstrijd. Toch moeten we Bas Dost bedanken. Door een harde botsing kreeg de spits een enorme bult op zijn hoofd. Zo’n ei moet pijn doen, maar wij hebben daardoor wel heerlijk gegeten. Dost inspireerde ons om thuis een uitsmijter te bakken. Zo heeft ieder nadeel toch zijn voordeel.”

Met Bas Dost voorop hebben de mannen wederom een strijdende ploeg gezien. Toch heeft Pep zich aan het gedrag van een enkeling gestoord. “Sean Klaiber is een vervelend mannetje aan het worden. Negentig minuten lang is hij bezig met het ophitsen van het publiek en het maken van gekke handgebaartjes. Onze halve Amsterdammer wil lekker populair doen en het vuurtje opstoken. Als meneer Klaiber gewoon zijn taken uitvoert dan juichen we vanzelf wel. Ook tegen Go Ahead Eagles vervulde hij een negatieve hoofdrol. Hij gaf een assist aan de tegenstander en is niet meer de speler die hij ooit was. Het is te hopen dat Silberbauer hem gaat terugfluiten, want dit heeft hij niet nodig.”

Cambuur wil degraderen

Inmiddels is het jaar 2023 alweer twee weken onderweg. Dat betekent ook dat de tussentijdse transferperiode op volle toeren draait. Afgelopen week werd bekend dat Mimoun Mahi op huurbasis vertrekt naar Cambuur. Frans is blij met de transfer. “Cambuur werd uitgeschakeld in de beker door een amateurploeg, maar ze willen nu ook graag uit de Eredivisie degraderen. Een andere reden om Mahi te halen is niet te bedenken. Iedere supporter was haast vergeten dat Mahi nog in Utrecht speelde. Die heeft hier geen knikker geraakt.” Ook Pep snapt weinig van de transfer. “Afgelopen zomer haalden die Friezen nog Remco Balk bij ons weg, die raakt daar geen pepernoot. Nu denken ze laten we nóg een reservespeler van FC Utrecht halen. We wensen Cambuur alvast veel succes in de Eerste divisie volgend seizoen.”

Frans reageert weer. “Doordat er enkele spelers vertrekken komt er straks ruimte vrij voor Zakaria Labyad. Het is te hopen dat hij snel fit wordt, want dan heeft Zuidam serieus de intentie om hem te gaan contracteren. Het is alleen nog te hopen dat ook Moussa Sylla vertrekt, maar die voortekenen zijn goed. Het schijnt dat hij volgende week in het programma Spoorloos komt. Hij heeft al weken geen bal meer aangeraakt binnen de lijnen. Het zal niemand verbazen als ook deze kansloze buitenspeler straks bij Cambuur op het veld verschijnt.”