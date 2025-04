Pep en Frans gaan definitief Europa in: ‘Heel Utrecht is zielsgelukkig’

Vrijdag 25 april was een dag om niet snel te vergeten. FC Utrecht won op bezoek bij RKC met 0-4. Het gevolg van deze overwinning was grandioos. FC Utrecht kan niet meer worden ingehaald en wordt dit seizoen minimaal vierde. Het betekent dat Pep en Frans samen met hun cluppie Europa gaan betreden en dus kan het seizoen niet meer stuk.

“Heel Utrecht is zielsgelukkig”, zo begint Pep. “Het is echt ongekend dat we drie wedstrijden voor het einde van de competitie al Europees voetbal hebben veiliggesteld. Als supporters beleven we een memorabel seizoen. Ajax wordt met 4-0 verslagen, we verliezen geen uitwedstrijden en kunnen een clubrecord neerzetten ten aanzien van het aantal punten in één seizoen. Dit gaat de laatste weken ook nog eens gepaard met aantrekkelijk voetbal. De club zit in de bloei van zijn leven en er zijn weinig kritische punten te vinden.”

Volwassenheid

Ook Frans is dolgelukkig. Hij zag FC Utrecht vrijdagavond op een volwassen manier het karwei afmaken. “Het was een heerlijke avond. Vooral de manier waarop er van RKC werd gewonnen was prachtig. FC Utrecht was ontzettend gedreven. Binnen een halfuur stond er een 0-3 voorsprong op het bord en er werden een aantal mooie doelpunten gemaakt. Sinds de wedstrijd tegen FC Groningen staat er een enorm volwassen team. De manier waarop deze selectie voetbalt wordt wekelijks beter en de wisselwerking met de supporters zit ook enorm in de lift.”

Ook afgelopen weekend wisten FC Utrecht-supporters zich te onderscheiden. Met een groot ‘Koning Ronnie-spandoek’ werd de waardering voor trainer Ron Jans getoond. Pep spreekt er vol lof over. “Het spandoek kwam vanuit de Utrecht Ultra’s. Zo’n actie verdient heel erg veel respect en complimenten. Veel mensen weten niet dat het spandoek en de vlaggen volledig handgemaakt zijn. Hier hebben meerdere mensen, nadat ze s ’avonds uit hun werk kwamen, heel erg veel uren ingestopt. Voor de mensen die weken aan dit project hebben gewerkt is het toch geweldig dat trainer Ron Jans na afloop met de vlag stond te zwaaien en in alle interviews zijn waardering uitsprak.”

Top drie aanvallen

Door de overwinning op RKC is FC Utrecht voor de vierde keer in de clubhistorie verzekerd van een eindklassering in de top vier van de Eredivisie. Frans ziet in dat de prestatie uniek is, maar denkt dat de tank nog niet leeg is. “Het voelt alsof het nog niet klaar is. Dit team gelooft dat de derde plaats nog haalbaar is en de ontknoping van de competitie wordt dan ook bloedstollend. Toch is het feit dat we zover zijn gekomen heel erg mooi voor grootaandeelhouder Frans van Seumeren. Nog niet zo heel erg lang geleden heeft Van Seumeren geroepen dat FC Utrecht de top drie moest gaan aanvallen. De prestaties bleven toentertijd uit en Van Seumeren is door veel mensen hardop uitgelachen. Inmiddels zijn we toch echt de top drie aan het aanvallen. Het zou prachtig zijn als de club plek drie nog weet af te dwingen. Het is voor Van Seumeren de eeuwige wraak op iedereen die zijn cluppie hardop heeft uitgelachen.”