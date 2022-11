Pep en Frans gaan lekker de winterstop in: ‘Het is allemaal weer geneuzel om niks’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht gaat met een lekker gevoel de winterstop in. In Volendam werd 0-4 van de plaatselijke FC gewonnen. Er kunnen nog veel dingen beter, maar met negen punten uit de laatste drie wedstrijden zijn Pep en Frans meer dan tevreden. Verder zagen de broers een zwarte pieten-statement en een opstootje op de Volendamse dijk.

“Met het bord op schoot een palinkje achteroverslaan en drie punten ophalen. Dat is het lekkerste dat er is”, zo begint Pep. “Het was niet dat FC Utrecht zaterdagmiddag zo goed was. FC Volendam was vreselijk slecht. Het is dat de wedstrijd om 16.30 uur werd gespeeld. Later op de avond waren supporters gewoon in slaapgevallen.’’

Frans reageert voor het eerst op zijn broer. “Fraser heeft de afgelopen weken genoeg kritiek gehad, maar complimenten zijn nu ook op zijn plaats. Hij heeft er wel echt een team van gemaakt en er wordt veel meer vanuit dezelfde opstelling gespeeld. Dat zorgt toch voor bepaalde automatismen en ze strijden voor elke meter. Drie weken geleden waren negen punten uit drie wedstrijden een illusie. Een kleine 21 dagen later is die droom werkelijkheid. Dat is erg knap gedaan.’’

Sinterklaasje kom maar binnen met je…

De mannen zijn positief over de resultaten. Toch is Pep ook kritisch. “Deze week stond in het teken van de aankomst van Sinterklaas. In het stadion van Volendam zaten een paar mensen verkleed als zwarte piet. Door de verkleedactie wilden enkele supporters een statement maken tegen de afschaffing van zwarte piet. Henk Fraser liet zich erover uit. Die man mag zeggen wat hij wil hoor, maar hij moet zich lekker zorgen maken om welke opstelling hij hanteert. Dit soort verhalen zijn nergens voor nodig. Het is allemaal weer geneuzel om niks.”

Vechtend vissersdorp

Het was niet het enige incident dat plaatsvond deze week. Net na het laatste fluitsignaal ging het namelijk mis op de Volendamse Dijk. “Supporters gingen met elkaar op de vuist en een enkeling moest zwemmen, zo bevestigt Frans. “Er zat van Utrechtzijde een mannetje of vijftien in een lokale kroeg in het vissersdorp. Enkele supporters hadden een hotelletje geboekt en wilden er een leuk weekend van maken. Zonder dat ze kaartjes voor de wedstrijd hadden.”

Pep neemt het stokje over. “Na de wedstrijd werd er wat over en weer geroepen en dook er opeens een groep van vijftig Volendammers op. De Utrechters zijn op de vlucht geslagen, want na enkele minuten liep het hele dorp uit. Geweldsincidenten zijn nooit goed te praten, maar het ergste is dat de hele wereld meteen aanneemt dat het FC Utrecht-supporters zijn. Deze mensen hadden niet eens kaartjes en hebben alleen een weekendje doorgebracht in Volendam en daar de wedstrijd gekeken. Iedereen schaart het dan automatisch onder de term FC Utrecht-hooligans. Het is snel en makkelijk oordelen.

Sylla mag vertrekken

Dan kijken de mannen nog even vooruit naar de aankomende winterperiode. “Het is te hopen dat het allemaal rustig blijft, zo zegt Frans. Jongens zoals Sylla mogen wel vertrekken en er zal wel wat interesse voor Boussaid komen. Als Jordy Zuidam het slot op de deur houdt gaan we een leuke tweede seizoenshelft tegemoet. Er staat een team en Nick Viergever en Bart Ramselaar komen nog terug van blessures. We hebben nog twintig wedstrijden te gaan. De jongens moeten deze periode lekker doortrainen en dan goed de winterstop uitkomen Het gat naar de nummer negen is inmiddels al zeven punten. We gaan dus alvast de speeldata van de play-offs in onze agenda zetten.”

