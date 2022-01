Pep en Frans: ‘Geen wedstrijd in de Galgenwaard zal voor ons meer hetzelfde zijn’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was voor Pep en Frans een week waarin het voetbal niet het belangrijkste was. FC Utrecht won met 0-3 bij Sparta en behaalde daarmee de eerste overwinning van 2022. Toch is van feestvreugde geen sprake. De man die Pep en Frans het FC Utrechtvirus met de paplepel heeft ingegoten, overleed deze week. Daarmee zijn niet alleen Pep en Frans hun vader kwijt, maar is ook de club een supportersveteraan armer.

“Geen wedstrijd in de Galgenwaard zal voor ons meer hetzelfde zijn”, zo opent Pep. “Een voetbalvader is een stoere man die zijn zoon voor het eerst meeneemt naar een voetbalwedstrijd. Hand in hand ga je met hem naar het stadion van zijn cluppie. Samen waad je je door dikke toegangsrijen. Uit liefde koopt hij een zak patat die je samen, al koukleumend, op de tribune opeet. Voor het eerst in je leven zie je een grasmat die geen enkele hovenier kan nabootsen. De jaren gaan snel voorbij. De ene week word je doof van de schreeuwende scheldwoorden die na een nederlaag door het stadion galmen. Een week later vallen de tranen van geluk op de grond, omdat Europees voetbal opeens haalbaar is. Veertig jaar lang beklommen wij met zijn drieën de trappen van de Galgenwaard en zagen we de mooiste goals voorbijkomen, maar die momenten zullen vanaf nu voor altijd herinneringen blijven. De waarheid doet pijn, maar ook nu heeft de club weer laten zien dat ze maatschappelijk heel erg groot zijn. Er is een persoonlijke condoleanceboodschap vanuit de club gekomen en dat doet veel met een FC Utrechtfamilie als die van ons.”

Ketsers van Gadellaa

Ondanks de tragische gebeurtenis hebben de mannen met een schuin oog nog de wedstrijd tegen Sparta aanschouwd. “Helaas moeten we ook schakelen tot de orde van de dag. De wedstrijd van afgelopen weekend was daarbij totaal niet aantrekkelijk om te zien”, zo opent Frans. “Wedstrijden in coronatijd zijn een kwelling om te kijken. Er is geen publiek, geen gejuich en dan spelen ze in Rotterdam ook nog op een plastic grasmat. Het is allemaal sfeerloos.”

Pep reageert op zijn broer. “Iedereen is blij dat FC Utrecht weer eens wint en de overwinning was meer dan terecht, maar we moeten niet gaan doen alsof Sparta het FC Utrecht ook maar één minuut moeilijk heeft gemaakt. Sparta is gewoon een degradatiekandidaat die met hun huidige instelling niet eens de top van de Keuken Kampioen Divisie kan verslaan.” Frans reageert weer. “Daarbij moet ook een beetje rustig aan worden gedaan met het ophypen van Boussaid. Hij speelde absoluut een goede wedstrijd als middenvelder, maar hij kreeg ook wel veel ruimte van zijn directe tegenstander. Met veel ruimte kan die jongen heel erg goed voetballen, maar je kan ook stellen dat Sparta gewoon zijn niveau qua tegenstander is.”

Pep is het eens met zijn broer en vond de keuze van Boussaid op het middenveld een goede keuze van Hake, maar over de geselecteerde keepers is hij minder enthousiast. “Tot ieders verbazing zat Kevin Gadellaa afgelopen zondag op de bank als derde doelman van FC Utrecht. Iedereen snapt dat die jongen er nooit inkomt in zo’n wedstrijd, maar dat mannetje heeft de afgelopen weken alleen maar ballen door zijn handen laten glippen bij Jong FC Utrecht. Waarom wordt die jongen dan beloond met een plek bij de selectie? En wat voor een signaal geef je hiermee naar de andere jeugdspelers? Het selecteren van de spelers begint op deze manier steeds meer een loterij te worden.”

Geen Ihattaren

De mannen willen nog even doorgaan over de selectie die op dit moment gevormd wordt. Deze week werd namelijk nog bekend dat de geliefde Mohamed Ihattaren naar alle waarschijnlijkheid niet naar FC Utrecht gaat vertrekken. Aartsrivaal Ajax is er als kaper op de kust met het wonderkind vandoor gegaan. Frans is teleurgesteld in de beslissing van de aanvallende middenvelder.

“Onze Mo heeft plotseling een gekke keuze gemaakt, want bij Ajax gaat hij dit seizoen niet aan voetballen toe komen. Die zware jongen zal het eerste halfjaar bij Jong Ajax klaargestoomd moeten worden. Bij de Amsterdammers wordt hij één van de vele sterren. Hij wil daar achter de spits gaan spelen. Precies een positie waar veel concurrentie heerst. Berghuis speelt een sterk seizoen en op de bank wacht ook nog altijd publiekslieveling Davy Klaassen op zijn speelminuten. Als het Ihattaren maar iets te lang duurt, voordat hij de kans krijgt, wordt hij weer boos en dan weet iedereen waar hij toe in staat is. Bij FC Utrecht was hij de Messias van de Domstad geworden en zou het publiek voor iedere thuiswedstrijd massaal voor hem gaan knielen.”

Niet alleen Pep en Frans vinden de keuze van Ihattaren opvallend. Ook eigenaar Frans van Seumeren vertelde in televisieprogramma Een Berg Sport verrast te zijn door de keuze.

Pep is het hiermee eens, maar wil nog wel reageren op het optreden van de clubicoon bij het televisieprogramma. “Van Seumeren is de allergrootste supporter die de club ooit zal hebben, maar afgelopen week was hij niet de oprechte Van Seumeren die iedereen kent. Hij had absoluut gelijk over de situatie rondom Ihattaren. Desondanks merkte je wel bij iedere uitspraak dat hij zich moest inhouden. Met voorzichtige woorden liet Van Seumeren doorschemeren dat hij Hake er deze winter uit wilde trappen, maar dat hij door spelers en directieleden is tegengehouden. De spelers en directieleden houden Hake de hand boven het hoofd, om een nieuwe afgang van een FC Utrechttrainer te voorkomen. Je voelt dat er spanning is tussen Van Seumeren en de rest van de club en dat is geen lekkere basis om de rest van het seizoen door te gaan zetten.”

‘Stay strong Maeda’

In de afgelopen weken was FC Utrecht veel in het nieuws en ook afgelopen week is er weer veel gebeurd binnen de club. Pep wil nog even stilstaan bij een opmerkelijk eerbetoon aan aanvaller Maeda. “Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sparta kwamen de spelers het veld oplopen met een shirt met de tekst: ‘Stay strong Maeda’. Het is te hopen dat de actie is bedacht door een PR-stagiaire, want die heeft nog veel te leren. Het is echt heel erg zielig dat onze Maeda na tien minuten spelen geblesseerd raakt, maar we doen nu wel net alsof we een clubicoon zijn verloren. Die jongen is tien minuten speler van FC Utrecht geweest. Je kan voortaan wel voor iedereen die een dagje verkouden thuis moet blijven een shirt met een steunende tekst gaan bedrukken. De kracht van de actie is er op deze manier helemaal af, maar met spanning wachten we nu dan maar af wie er volgende wedstrijd gesteund wordt met een mooi shirtje.”