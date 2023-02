Pep en Frans genieten negentig minuten lang: ‘Silberbauer laat zien meer dan klaar te zijn voor deze klus’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Na een doelpuntrijke wedstrijd tegen AZ moesten de supporters het deze week doen met een kleine overwinning op SC Heerenveen. In de Galgenwaard werden de Friezen met 1-0 verslagen. Pep en Frans zien Sean Klaiber weer tot leven komen, nemen afscheid van vijf spelers en blikken vooruit op de komende cruciale wedstrijden.

“Sinds de komst van Michael Silberbauer is er een vechtmachine op het veld ontstaan.”, zo begint Frans. “De nieuwe trainer heeft er in korte tijd een absolute do-or-die-mentaliteit ingekregen. Alle jongens zetten een stapje extra.’’ Pep reageert voor het eerst op zijn broer. “Het team heeft deze week geweldige zaken gedaan. Door de overwinning staat directe concurrent Heerenveen nu op zes punten achterstand. In de wedstrijd zijn er wel wat kansen weggeven, maar op basis van strijd en passie is het spel vooral de tweede helft gedicteerd. Onze Deense trainer maakte een goede indruk. Hij is een man met weinig ervaring als hoofdtrainer. Deze groep leek op voorhand een ervaren rot nodig te hebben, maar Silberbauer laat zien meer dan klaar te zijn voor deze klus.”

Sean Klaiber lijkt weer de oude

Pep ziet dus een mooie ontwikkeling binnen de club ontstaan. Ook aan rechtsback Sean Klaiber wil hij de complimenten uitdelen. “Klaiber is de afgelopen weken vaak bekritiseerd. Hij was te veel met het publiek bezig en liet het op het veld afweten. Inmiddels heeft hij de draad weer opgepakt. Hij raast negentig minuten lang over het veld en is puur en alleen met voetballen bezig. Hij schakelt zijn tegenstander uit en stoomt de hele wedstrijd op aan de rechterkant. Dat verdient de complimenten’’

Ondanks het mooie resultaat hebben de mannen dit weekend niet alleen genoten van de prestaties op het veld. Pep wil ook zijn waardering uitspreken voor de sfeer die de supporters brachten. “Vaak is het alleen de Bunnikside die voor de ambiance in het stadion zorgt. Deze week zongen echter alle supporters mee. Een ouderwets kolkende Galgenwaard! Daarnaast was de vuurwerkshow indrukwekkend. We pleiten nu, net zoals vroeger vaak gedaan werd, voor het afsteken van een honderdduizendklapper voor de wedstrijd. Dan staat het stadion helemaal op zijn kop.”

Aanslag op begroting

Naast de mooie resultaten en sfeeracties werd afgelopen week ook de winterse transferperiode gesloten. Frans is tevreden met de broodnodige wisselingen binnen de selectie. “FC Utrecht had een te grote selectie om iedereen scherp te houden. Daishawn Redan, Albert Lottin, Mimoun Mahi, Arthur Zagre en Moussa Sylla zijn eindelijk vertrokken. Deze jongens waren een aanslag op de financiële begroting. Ze hebben allemaal minimaal een halfjaar de kans gekregen en niet kunnen overtuigen. Prima oplossing om de wegen hier te scheiden.”

Eigen jeugd

Pep is ook blij met de ontwikkeling en vult verder aan. “Jordy Zuidam heeft deze winter niet alleen jongens weggestuurd. Met de komst van Anthony Descotte en Victor Jensen speelt hij alvast in op het mogelijke zomerse vertrek van Taylor Booth en Tasos Douvikas. Daarnaast is het mooi om te zien dat onder Silberbauer de jeugd de kans krijgt. In de eerste seizoenshelft kreeg Redan de voorkeur, maar inmiddels mag Sanchez Fernandes de rol op de vleugels steeds vaker invullen. De supporters zien graag dat een jongen uit de eigen jeugd de kans krijgt in het eerste elftal. Silberbauer snapt dat vooralsnog als geen ander.”

Tot slot kijkt Frans vooruit naar de komende periode. Dinsdag wacht namelijk de cruciale bekerwedstrijd tegen AZ. “De Alkmaarders zitten in een moeilijke periode. Ze winnen moeizaam en zijn drie belangrijke verdedigers door blessures kwijtgeraakt. FC Utrecht heeft een bijna fitte selectie en is in topvorm. Als er een moment is om in Alkmaar te winnen dan is het deze week. Na de bekerwedstrijd volgen er beladen potjes tegen Vitesse, PSV en Sparta. Aan het einde van deze maand weet je waar je staat. Voor het vertrouwen en de vorm moet er dinsdag gewonnen worden. Dan kan het wel eens een leuk en exceptioneel seizoen gaan worden.”