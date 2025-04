Pep en Frans genieten van FC Utrecht: ‘Europa komt heel dichtbij’

FC Utrecht-supporters zitten op rozen. Door de overwinning op FC Groningen (3-1) en puntverlies van de concurrentie lijkt de vierde plaats binnen handbereik. Pep en Frans zien hun club afstevenen op Europees voetbal, zijn dolgelukkig met de verlenging van doelman Vasilios Barkas en kijken kritisch naar het gedrag van Souffian el Karouani.

“De zon schijnt voor een FC Utrecht-supporter”, zo opent Frans. “Het was een bijna perfect voetbalweekend voor alle Utrechters. AZ en FC Twente verspeelden punten en onze club pakte de volle buit. Het is jammer dat Feyenoord ook heeft gewonnen, anders was zelfs plek drie nog binnen handbereik. Desondanks leven we in een droomwereld. Het is halverwege april en met acht punten los op de concurrentie staan we overtuigend op de vierde plaats. Dat had niemand een jaar geleden bedacht.”

Aandacht zoeker El Karouani

In een zonnige Galgenwaard won FC Utrecht dus overtuigend. Pep kijkt terug op een goede pot, maar wil Souffian El Karouani wel tot de orde roepen. “Het was een lekkere eerste helft met een getergde Engwanda en El Karouani. Vorige week werden beide spelers na een half uur gewisseld. Het was zichtbaar dat ze zich wilde revancheren. Engwanda deed verdedigend geweldig werk en El Karouani maakte een wereldgoal. Toch is het gedrag van onze linksback verderfelijk. Na zijn goal liep hij met zijn vinger op de mond naar de supporters. Dat is misplaatst. Als hij ballen had gehad, was hij naar de dug-out gelopen en had hij richting de technische staf dat vingergebaartje gemaakt. De supporters hebben hem altijd gesteund en iedereen vindt het een enthousiaste gozer. We wilden hem allemaal, koste wat het kost, in Utrecht houden afgelopen winter.”

El Karouani maakte volgens Pep wel een geweldige goal. Toch vond Frans de treffer van Sébastien Haller nog mooier. “Alles aan de derde goal was prachtig. Het was echt een doelpunt uit het boekje. Eerst de achterlijn zoeken, dan de bal terugtrekken en vervolgens heel fraai met de hak binnenwerken. Op deze manier werd de wedstrijd al heel vroeg in het slot gegooid. De volledige tweede helft werd namelijk zakelijk uitgespeeld. FC Utrecht vond het wel mooi geweest en FC Groningen kon helemaal niks bewerkstelligen. Een prima overwinning en Europa komt nu wel heel dichtbij.”

Verlengingen

Het Eredivisieseizoen nadert zijn ontknoping. Toch ziet Pep dat FC Utrecht al zichtbaar bezig is met het volgend seizoen. “De club is echt goed bezig. De contracten van Nick Viergever en Vasilios Barkas zijn al verlengd. Door deze verlengingen is de club ook volgend seizoen verzekerd van de juiste ervaring. Daarbij zullen waarschijnlijk ook de opties in de contracten van Yoann Caitline en Miguel Rodríguez worden gelicht. Normaal gesproken moest technisch directeur Jordy Zuidam ieder seizoen om financiële redenen noodgedwongen spelers verkopen en vervolgens zes nieuwe basisklanten inpassen. Het is mooi dat de club in de luxepositie zit om voorzichtig al een geraamte voor het volgende seizoen neer te zetten. De club zit dus echt in de lift!”