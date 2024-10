Pep en Frans genieten van huurling: ‘Op die manier kan hij FC Utrecht alsnog geld opleveren’

Het was weer een hectisch weekend in Stadion Galgenwaard. Pep en Frans zagen FC Utrecht op strijdvaardige wijze winnen van RKC (3-2). De broers genoten van het spel van de Amerikaanse groeibriljant Paxten Aaronson, dromen hardop van Europees voetbal en spreken hun steun uit voor de nieuwe maatschappelijke actie.

“Het was weer een hectisch weekend”, opent Pep vrolijk. “FC Utrecht heeft het zichzelf ontzettend moeilijk gemaakt, maar wel weer drie punten binnengesleept. De komende twee weken blijven we op de tweede plek staan. Dat is echt een heerlijk gevoel.” Ondanks dat FC Utrecht moest aantreden tegen de hekkensluiter van de Eredivisie was het geen makkelijk potje.

Frans zag dat de rode kaart van RKC’er Aaron Meijers een broodnodig kantelpunt was. “Tot aan de rode kaart had FC Utrecht het lastig. Het veldspel verliep stroef en er was geen overwicht. Het was overigens een debiele actie van Meijers. Hij gleed met hooggeheven been in op Ole Romeny en raakt hem net onder zijn knie. Met een beetje pech breekt onze rechtsbuiten zijn been.”

Eintracht Frankfurt

Volgens Pep kende de wedstrijd uiteindelijk een duidelijke uitblinker. Eintracht Frankfurt-huurling Paxten Aaronson maakte wederom veel indruk. “Aaronson voetbalt zo ontzettend makkelijk, maakt wekelijks wonderschone doelpunten en kan blijkbaar keihard schieten met zijn verkeerde been. Het is heel erg jammer dat de club geen optie tot koop op hem heeft bewerkstelligd. We moeten dit seizoen dus volop van zijn kunsten genieten en hopen dat hij ons Europa in schiet. Op die manier kan hij FC Utrecht alsnog geld opleveren.”

De broers durven door de resultaten steeds vaker hardop te dromen van Europees voetbal. Frans ziet dat de concurrentie daar een handje bij helpt. “Concurrenten zoals AZ en FC Twente hebben geen hele brede selectie, maar spelen wel minimaal acht loodzware wedstrijden in Europees verband. Dat gaat ze in de competitie punten kosten en daar kunnen wij optimaal van profiteren.”

Burn-out en depressie

Naast de wedstrijd tegen RKC stond zaterdagavond ook in het teken van een nieuw maatschappelijk project. ‘Unbox jezelf en Unbox een ander’, zo luidt de naam. “Voorafgaand aan de wedstrijd werden er drie dozen met geschreven woorden, die mentale klachten weergeven, op het veld neergezet”, zo vervolgt Pep. “Er zijn veel mensen die kampen met een burn-out of depressie. Daarom is het mooi dat een voetbalclub, die veel mensen aanspreekt, daar aandacht aan geeft. De club toont aan dat echte supporters altijd bij hen terecht kunnen. Dat geeft een warm gevoel.”

Frans wil tot slot wel een kanttekening maken bij deze actie. “Zolang de ploeg op deze manier blijft voetballen, wordt iedereen daar vrolijk van. Dat moet wel zo blijven, want als het team weer gaat spelen zoals aan het begin van vorig seizoen, dan wordt iedereen met mentale klachten tijdens een wedstrijd nog depressiever. De prestatiedruk wordt voor het team de komende weken dus flink opgevoerd.”