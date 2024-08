Pep en Frans genoten van vijandige bierdouche tijdens avondje NAC

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Voor iedere voetbalsupporter is er bijna geen mooiere awayday dan het beruchte avondje NAC. Na de laatste confrontatie in het seizoen 18/19 mocht FC Utrecht nu weer eens afreizen naar de ‘Parel van het Zuiden’. Het veldspel en het met glas dicht gebouwde uitvak zorgden voor meerdere zweet- en paniekaanvallen, maar ondanks alle ergernissen wist Noah Ohio zich te ontpoppen tot de Messias van Utrecht.

Vliegende biertjes

Een uitwedstrijd bij NAC is altijd een heerlijke voetbalervaring. Een vol stadion, een lekkere opjuttende sfeer en heel veel vliegende biertjes. De scheidsrechter verdient daarbij de complimenten. Na de winnende treffer van Noah Ohio gooide NAC-supporters voor honderden euro’s aan bier richting het veld. De Brabo’s raakten geïrriteerd en waren hun emoties niet meer de baas. Ze kegelden van alles naar het veld en dat is als supporters onder elkaar heerlijk om te zien. De scheidsrechter heeft zich hier niet door laten beïnvloeden en liet de wedstrijd uitspelen. Er bestaan dus toch leidsmannen met supportersinzicht.

De Irakese superster

Ondanks de zoete overwinning is er wel genoeg om ons zorgen over te maken. In de rust besloot trainer Ron Jans om vier keer te wisselen. Dat zegt veel over het niveau van het veldspel. Vooral Zidane Iqbal moet na de afgelopen drie wedstrijden plaats gaan maken. In de eerste helft had hij tien keer balverlies geleden. Als dat bij een amateurploeg uit de vierde klasse gebeurt, wordt een trainer helemaal wild, trekt hij die speler het veld uit en mag hij in de tweede helft met een patatje in de kantine gaan zitten. Onze Irakese international heeft tot nu toe ongelofelijk weinig laten zien. Hij durft amper risico te nemen en vertraagt de opbouw van achteruit. Op deze manier wordt het de hoogste tijd dat Oscar Fraulo zijn rentree in de basis gaat maken.

Het matige veldspel stond een overwinning uiteindelijk niet in de weg. Invaller Noah Ohio werd namelijk matchwinner door twee doelpunten te scoren in de blessuretijd. Die jongen heeft op papier alle kwaliteiten om de eerste spits te worden. Hij maakt makkelijk een doelpunt, is snel en berensterk. Helaas laat zijn baltechniek hem nog te vaak in de steek. Dat was ook terug te zien bij de doelpunten. Bij de tweede goal maakte hij een geweldige vooractie, maar raakte hij de bal zo ongelukkig dat het voor open goal nog bijna misging. Daar moet hard aan gewerkt worden.

Lul in de verf

De drie punten zijn wederom reden voor veel positiviteit. Toch is er kritiek op het opstellingsbriefje van Jans. Vol trots plaatste de club na afloop van de wedstrijd een foto van het briefje op social media. Jans had dat papiertje geschreven om aan de spelers duidelijk te maken dat er in de laatste minuten in een 3-2-3-2 formatie gespeeld moest worden. Zo’n briefje is echt voor de bühne en voor een stoer verhaal achteraf. Het past alleen niet bij een club als FC Utrecht. Desondanks heeft een winnende trainer altijd gelijk en voorlopig heeft Jans zijn lul weer voor een week in de gouden verf gedoopt.