Pep en Frans gespannen voor belangrijk weekend: ‘kunnen gat richting de Champions League slaan’

Het was allesbehalve een saai weekend voor de Domstedelingen. In Tilburg zaten alle FC Utrecht-supporters op het puntje van hun stoel. Na een knotsgekke slotfase won de ploeg van Ron Jans uiteindelijk met 2-3 van Willem II. Pep en Frans zijn blij met de drie punten, zagen een verwarde Tilburgse steward en zijn gespannen voor de ontknoping van het seizoen.

“Het was weer een typische FC Utrecht wedstrijd”, zo begint Pep. “De ploeg kwam (uiteraard) eerst op een achterstand, maar door veerkracht en een knokmentaliteit werden er toch drie punten uit het vuur gesleept. Vooral in de slotfase wisselde de emoties in hoog tempo. Er was woede toen Adrian Blake zijn man liet lopen en de Tilburgers de gelijkmaker binnenschoten, maar amper vijf minuten later kon het hele uitvak Blake wel zoenen aangezien hij op zijn beurt de winnende treffer scoorde.”

Ballen zoeken met Mulenga

Blake was dus de gevierde man. Toch bleef bij Frans voornamelijk het werelddoelpunt van een andere aanvaller hangen. “De goal van Noah Ohio verdient deze week alle aandacht. Het schot van Ohio was zo hard dat de Tilburgse doelman sprakeloos aan de grond stond genageld. Het schot was zo vurig dat het houtwerk nog lang stond na te trillen. Na afloop gaf Ohio aan dat hij hier veel op had geoefend met oud-spits Jacob Mulenga. Dat is vrij opmerkelijk aangezien Mulenga allesbehalve een afstandsschutter was. Alle doelpogingen die Mulenga, van buiten de zestienmeter, in de Galgenwaard heeft gedaan, belandden op de parkeerplaats bij Zoudenbalch. Die ballen zijn overigens ook nooit meer teruggevonden.”

Door de overwinning bij Willem II leek het eind goed, al goed. Desondanks gebeurde er volgens Pep nog iets opmerkelijks na afloop. “Iedereen in Utrecht en omstreken kent het ritueel van Vasilios Barkas. Na afloop van de wedstrijd loopt onze doelman altijd richting de catacomben. Op het moment dat hij bijna binnen is roept het publiek uit volle borst ‘BARKAS, BARKAS, BARKAS’. Dat is het moment waarop hij zich omdraait en in zijn eentje de meegereisde supporters bedankt. Dat wilde hij ditmaal weer doen, maar in zijn loop werd hij tegengehouden door een steward. Barkas verdiende echt een bedankje, want hij had weer geweldige reddingen in huis. Het is daarom belachelijk dat een onwetend Tilburgs huisvrouwtje, verkleed als steward, hem die eer op deze manier ontnam.”

Voorrondes

Inmiddels heeft FC Utrecht nog negen wedstrijden te gaan in de competitie. Pep wil daarom het resterende programma erbij pakken. “Aankomend weekend kunnen we een gat slaan richting de voorrondes van de Champions League. FC Twente speelt tegen Feyenoord en Ajax krijgt AZ op bezoek. Er gaan dus gegarandeerd punten verspeeld worden door de directe concurrenten.”

Ook Frans ziet tot slot dat aankomende speelronde misschien wel een doorslaggevende rol kan spelen. Hij heeft alleen wel één angst. “We hebben het hele seizoen nog geen uitwedstrijd verloren. Het probleem is alleen dat we de komende twee wedstrijden thuis spelen. Dat is precies waar de valkuil van dit team ligt.”