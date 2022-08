Pep en Frans hebben zin in het nieuwe seizoen: ‘Zelfs in het juichen is hij de fanatiekste’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Een nieuw seizoen, nieuwe spelers, een nieuwe staf maar vooralsnog hetzelfde tegenvallende resultaat. Zoals veel media al schreven is er ook volgens Pep en Frans werk aan de winkel in de Domstad. De broers zijn weer terug van weggeweest en ondanks dat de mannen vertrouwen hebben in het nieuwe team moest Bas Dost in Waalwijk meteen een punt zien te redden tegen degradatiekandidaat RKC.

“Om 08:00 s ’ochtends de wekker zetten, vervolgens douchen met FC Utrecht-shampoo, lekker scheren met FC Utrecht-scheerschuim en als kers op de taart alvast je FC Utrecht-shirtje aantrekken om de hele dag juichend door de woonkamer te lopen. Zaterdag verheugde elke supporter zich op de terugkeer van ons cluppie”, zo begint Pep. “Ondanks een moeizame voorbereiding van het team startten we de reis naar Waalwijk vol vertrouwen. Voorafgaand aan de wedstrijd werd zelfs onze nieuwe keeperstrainer Harold Wapenaar toegezongen. Zonder het droog te houden bedankte hij de meegereisde supporters. Kortom de sfeer voor het nieuwe seizoen was fantastisch.”

Frans reageert voor het eerst dit seizoen weer op zijn broer. “De aanloop was geweldig en de wedstrijd begon aantrekkelijk. Binnen vijf minuten konden er twee ballen in het netje liggen, maar het probleem van vorig seizoen kwam om de hoek kijken. Zelf niet scoren en wel onnodige tegendoelpunten weggeven.” Pep reageert. “De doelpunten van RKC werden goed ingeschoten, toch viel de nieuwe centrale verdediger Modibo Sagnan in zijn eerste wedstrijd door de mand. Hij komt over uit Spanje, is twee meter lang en een meter breed, maar ging als een F-pupil onder een voorzet door en Michiel Kramer schoot bijna de 3-0 binnen.” Frans vult verder aan. “Daarnaast was hij opbouwend de slechtste. Hij imiteerde Mike van der Hoorn. Beide speelden alle ballen naar de verkeerde kleur. 3-5-2 is een prima formatie, maar twee van de drie centrale verdedigers die in dit systeem spelen, kunnen niet opbouwen. Dat kan nog wel eens spannend worden dit seizoen.”

Gif, karakter en strijd

Na rust kwam een andere aanwinst het veld in. Bas Dost moest als reddende engel optreden en een punt gaan redden. Frans ging direct op het puntje van zijn stoel zitten. “Dost heeft geen moment teleurgesteld. Die jongen is een enorme verademing. Hij heeft zoveel gif, karakter en strijd in zich. Dit is echt wat de typische FC Utrecht-supporter van een speler wil zien. Na zijn gescoorde goals kon je door zijn mond naar zijn slokdarm kijken, want zelfs in het juichen is hij de fanatiekste.”

Tijdens de wedstrijd lette Pep met een vergrootglas op de nieuwe spits. “Die man loert op elke bal. Hij is net een leeuw die op zoek is naar zijn prooi. Hij is scherp voor de goal en doelpuntengeil. Dit is een speler die het totale profplaatje met zich meebrengt. Wanneer Dost het veld opstapt wil hij ten koste van alles winnen en hij weet dit ook op anderen over te brengen. Dat is misschien nog wel het knapste, want dat wist FC Utrecht-icoon Willem Janssen afgelopen seizoen niet voor elkaar te krijgen.”

De mannen kijken dus met dubbele gevoelens terug op het eerste voetbalweekend. Conclusies trekken is na één wedstrijd niet realistisch, maar verwachtingen uitspreken kan altijd volgens Pep. “Dit seizoen speelt FC Utrecht wederom voor plaats vijf tot en met acht. Er staat wederom een goede selectie, maar uiteindelijk wordt er met Vitesse uitgemaakt wie ‘the best of the rest’ is. Daar moet elke supporter realistisch in zijn. Elk seizoen beginnen we optimistisch. Vorig jaar hadden we de rondvaartboot voor het kampioenschap al besteld en een paar weken later moest de trainer eruit. Bij FC Utrecht is er nooit een pijl op te trekken.”

Frans stemt in met deze uitspraken en de verwachtingen, maar wil tot slot toch stiekem een kleine conclusie trekken. “Tegen RKC staat FC Utrecht in de rust 2-0 achter. Vorig seizoen kon die wedstrijd meteen als verlies worden genoteerd. Nu weten de spelers zich terug te vechten. Dat getuigt van vooruitgang en als we het positief bekijken hebben we tot nu toe nog niet verloren.”

Vanaf volgende week verschijnt de column op maandag online en op donderdag in de krant