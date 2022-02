Pep en Frans: ‘Het is echt de hoogste tijd dat Van Seumeren gaat ingrijpen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was een stormachtig weekend. Storm Eunice raasde over Nederland en zorgde voor de nodige ongelukken. Desondanks werd er in de Galgenwaard gevoetbald. Na bijna 97 minuten voetballen waren de gekomen supporters verdronken van de regen, zaten de gaten in het veld van het gegooide vuurwerk en wist FC Utrecht weer niet te winnen.

“In de grabbelton van Hake worden steeds meer spelersnamen gegooid”, zo begint Pep. “Het was voor iedereen weer een verrassing wie er op het wedstrijdformulier stond. Sommige wissels snappen de meeste heel goed. Ramselaar en Van de Streek horen in de basis, maar er heerst onbegrip over de wissel van Van der Kust. Die jongen heeft het de afgelopen twee wedstrijden heel erg goed gedaan en wordt nu geslachtofferd. Als een kleuter mag hij nu weer opdraven bij Jong Utrecht. Je breekt de motivatie van dat soort spelers af. Dat is echt zonde van de talenten die je in huis hebt.”

‘Je ziet aan alle wissels dat die man het gewoon niet meer weet’

Frans reageert op zijn broer. “De wissel van Van der Kust is ergens nog wel te begrijpen. Warmerdam was het grootste gedeelte van het seizoen de vaste linksback en krijgt weer de voorkeur na een blessure. Maar de afwezigheid van Douvikas daarentegen is niet te verklaren. Onze Griekse bordengooier was de afgelopen weken belangrijk met doelpunten en als loon na werken wordt hij nu gewisseld. Wat nu gebeurt kan niet meer. De houdbaarheidsdatum van Hake is al een maand of twee voorbij. Je ziet aan alle wissels dat die man het gewoon niet meer weet.”

Pep vult zijn broer aan en doet een beroep op de clubeigenaar. “Het is echt de hoogste tijd dat Van Seumeren gaat ingrijpen. Het spel van afgelopen zondag was totaal niet meer geloofwaardig. FC Utrecht werd tegen tien man van Vitesse weggespeeld. FC Utrecht is een halfuur lang alleen maar achteruit gedrukt en moest de ballen uit de eigen zestienmeter wegtrappen. Even om te benadrukken: Je hebt alleen maar tegen staan houden tegen tien man! Dan moet je je kapot schamen.”

Pep wil de wedstrijd nog verder analyseren en zoomt in op de rol van clubicoon Willem Janssen. “Je merkt ook aan jongens zoals Janssen dat ze er helemaal klaar mee zijn. Hij dacht: “ach ik ga er toch mee stoppen aan het einde van het seizoen. Ik zal in de eigen zestienmeter even iemand onderuit trekken. Dan krijg ik alvast twintig wedstrijden schorsing en ben ik eerder van deze ellende verlost.’’’ Uiteindelijk komt FC Utrecht dan nog goed weg, omdat de scheidsrechter een oogaandoening heeft. Desalniettemin ging Janssen later nog een keer de fout in. Met de ervaring van Janssen mag je verwachten dat hij in de slotminuten elk duel aangaat, maar Doekhi van Vitesse mocht hem gewoon vrij inkoppen. Het komt er nu allemaal op neer dat alle kansen zijn verspeeld, want de nummer zes en zeven van de competitie zijn bekend.”

Rol van de assistenten

Ondanks dat trainer René Hake de eindverantwoordelijke is, begint Frans ook te twijfelen aan de rol die de assistenten hebben. “Er ligt ook een verantwoordelijke rol bij de assistenten van Hake. Het meest tenenkrommende was wel de wisselbeleid. Timber was de enige met snelheid op het middenveld en speelde een goede pot. Als beloning werd Timber vervolgens gewisseld. Ook ons aanspeelpunt Henk werd van het veld gehaald. Terwijl we net in een fase zaten dat we de lange bal begonnen te spelen. De meeste Utrecht-supporters hebben Rick Kruys hoog zitten. Hij heeft echt verstand van voetbal. Die jongen kan het toch niet eens zijn met het beleid dat Hake nu doorvoert? De assistenten moeten dan toch ingrijpen?”

Het resultaat van FC Utrecht was niet waar van tevoren op gehoopt is. Echter was het niet het enige waar in Utrecht niet op werd gehoopt. De Vitesse-supporters namen namelijk wraak voor wat eerder dit seizoen gebeurde. Tweemaal werd er in de Galgenwaard vuurwerk op het veld gegooid. Algemeen directer Thijs van Es riep daarom na de wedstrijd op om stewards strenger te kunnen laten fouilleren. Frans kent wel wat mensen binnen de club die daar geschikt voor zijn. “Het is een mooi idee van Van Es. Hij wil dat die stewards alle supporters bij de piemel en de kont grijpen, maar ja wie wil dat werk doen? We zijn al langere tijd voorstander van een nieuwe keeperstrainer, maar het is wel lullig om Postma naar huis te sturen. Daarnaast heeft Postma al een verleden op het gebied van erotische video’s. Postma kan nu lekker gaan fouilleren als steward. Op die manier kan de club meteen twee problemen oplossen.”

‘Iedere seizoenkaarthouder van de club kreeg een gratis rookworst bij binnenkomst’

Warme worst

Ondanks het gooien van het vuurwerk, de harde regen, vieze wind en het slechte spel zag Pep ook nog een positief puntje zaterdagavond. “FC Utrecht organiseerde een fantastische actie. Iedere seizoenkaarthouder van de club kreeg een gratis rookworst bij binnenkomst. Het laat toch weer zien hoe erg de club haar supporters waardeert. Opmerkelijk was wel dat iemand opeens dertig minuten na de aftrap schreeuwde: ‘Wors Waruumme Wors’. Iedereen zijn buik was net gevuld met worst en toen kwam er een verkoper aanzetten die nogmaals worsten probeerde te verkopen.” Frans reageert op zijn broer. “Ze hadden voor de afwisseling beter lekkere eiwitpannenkoeken kunnen gaan verkopen. Maar worsten verkopen als je er net 14.000 hebt weggegeven is niet echt commercieel gedacht. Het zal niemand verbazen als Hake ook de marketingafdeling van FC Utrecht leidt, want ook op dat gebied wordt er niet tactisch nagedacht en alles laat uiteindelijk zien dat Frans van Seumeren die man er meteen uit moet trappen.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.