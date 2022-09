Pep en Frans: ‘Hij is uitgefloten, belachelijk gemaakt en iedere trainer heeft hem wel een keer afgeschreven’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het voetbal was alles behalve hoogstaand in de Galgenwaard afgelopen zondag. Toch versloeg FC Utrecht Vitesse met 1-0. Daarmee is de tweede overwinning op rij een feit. Pep en Frans zijn blij met het resultaat maar verbazen zich over het slechte spel. Daarnaast ontfermen de broers zich over het nieuwe vrouwenteam van FC Utrecht en de slechte kwaliteit van de geluidsinstallatie in het stadion.

“Vorig jaar was FC Utrecht-Vitesse een affiche voor play-offs om Europees voetbal. Dit seizoen zou bij dezelfde wedstrijd eerder sprake zijn van een degradatiekraker”, zo begint een geïrriteerde Frans. “Tot overmaat van ramp stond ook Moussa Sylla weer op het veld, terwijl afgelopen week het nieuws werd verspreid dat hij transfervrij zou vertrekken. Mijn dag kon niet meer stuk toen ik het hoorde. Helaas ging het om de verkeerde en blijkt er een nog een Moussa Sylla op deze aarde rond te lopen.”

Stadionspeaker ontbreekt

Pep reageert op zijn broer. “Het was een vreselijke middag. Dat begon vanaf minuut één. Al weken doen de geluidsboxen bij de zuid-tribune het niet. Dat is gewoon gevaarlijk. Er schijnt nog weleens een incidentje plaats te vinden bij FC Utrecht. Mocht er iets gebeuren dan zou iedereen toch graag van een stadionspeaker horen wat er aan de hand is.”

“Daarnaast was het echt een erbarmelijk slechte wedstrijd. Er is amper een kans gecreëerd, er werden alleen maar ballen achteruit gespeeld en het tempo ligt bij veteranenvoetbal nog hoger. Het was om droevig van te worden. Dit team wordt geregeerd door angst. De spelers vinden het belangrijker om doelpunten te voorkomen in plaats van er een te maken. Met die instelling wordt het nooit een aantrekkelijke wedstrijd. Het is dat we met Bas Dost een spits met een waanzinnig afmakersinstinct in huis hebben. Van een halve kans maakt hij een goal. Dost was de enige reden dat mensen nog vrolijk naar huis gingen.”

Familie en kansloze vrijgezelle mannen

Deze week werd ook bekend dat FC Utrecht een vrouwenteam op de been gaat brengen. Frans heeft het nieuws verontrustend gelezen en zet zijn vraagtekens bij de keuze voor dit team. “Het vrouwenvoetbal zit momenteel in de lift. Het wordt populair en FC Utrecht is bang om achter te blijven ten opzichte van andere clubs. Toch is elke euro die eraan wordt besteed zonde van het geld. Bij het vrouwenvoetbal mist er kracht, overtuiging, spelinzicht en er komt geen hond op af. Alleen als je uiterst eenzaam bent ga je op vrijdagavond bij FC Utrecht-vrouwen kijken”

Pep is het hiermee eens. “Bij Jong FC Utrecht staat hooguit driehonderd man te kijken. Bij de vrouwen zullen echt alleen familie en kansloze vrijgezelle mannen op de tribune zitten. Dit project gaat daarom alleen maar geld kosten. Alle energieprijzen gaan omhoog. Met de komst van een vrouwenteam moeten er velden beschikbaar komen en staat het licht langer te branden.” Frans reageert tot slot met een grap op zijn broer. Hij denkt dat het vooral de thuissituatie niet ten goede komt. “De vrouwen spelen vaak op vrijdagavond om 19.30 uur hun wedstrijden. Dat betekent dat er niet voor 20.00 eten op tafel staat bij die mannen, dat kunnen ze natuurlijk niet maken tegenover hun mannen.”

Ondanks het slechte veldspel en het ontbreken van een stadionspeaker gebeurde er ook mooie dingen op het veld. Zo werd er stilgestaan bij het feit dat Mark van der Maarel 350 wedstrijden voor de Utrechters heeft gespeeld. Dat is een geweldige prestatie volgens Pep. “Markie zit al langer dan een decennium bij de club. Hij is uitgefloten, belachelijk gemaakt en iedere trainer heeft hem wel een keer afgeschreven. Toch lukte het Van der Maarel telkens weer om zich in de basis te knokken. Dat zegt iets over zijn karakter. Deze man is uit het juiste Utrechtse hout gesneden. Onze reserve-aanvoerder weet zelf dat hij voetballend tekort komt, maar door een geweldige instelling weet hij dat al jaren te compenseren. Daar willen we hem voor bedanken.”