Pep en Frans hopen dat Sander van der Streek bij FC Utrecht blijft: ‘De club mag een hardere deadline stellen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht mocht deze week afreizen naar Leeuwarden. Daar werd Cambuur met 0-3 verslagen, waardoor de Friezen de eredivisie uit zijn geschopt. Pep en Frans zagen een matige wedstrijd, hebben zich gestoord aan het gesloten supportershome en bespreken de eerste mutaties in de selectie.

“Het was zaterdagavond allesbehalve een wedstrijd”, zo begint Frans. “Het kwaliteitsverschil was enorm. Cambuur heeft laten zien dat het in de eerste divisie thuishoort. FC Utrecht heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt en ze het laatste zetje in de rug gegeven.” Pep reageert op zijn broer. “Cambuur heeft hier niks te zoeken, maar dat is te verwachten als verlopen FC Utrecht-spelers zoals Mimoun Mahi en Robin Ruiter de club hadden moeten redden.”

Glas Dost

Pep wil verder inzoomen op de Utrechtse zijde. Hij was vooraf erg enthousiast over de opstelling. “Dost en Douvikas mochten eindelijk samen in de basis starten, maar helaas was dat niet voor lange tijd. Onze “Glas Dost” moest het veld weer eens vroegtijdig verlaten. Dost is een geweldige prof, kent alle klappen van de zweep, maar heeft wel een erg grote mond voor wat hij presteert. Wekelijks roept Dost dat hij in de basis hoort te spelen, maar hij is op te weinig momenten topfit geweest. Het is een repeterend verhaal en hij kan zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht al gespeeld hebben.”

Ondanks de zoete overwinning was niet alles goed geregeld. In Leeuwarden moest FC Utrecht het doen zonder de trouwe aanhang. Dat veroorzaakte frustratie bij Pep. “Ondanks dat het belachelijk is dat er geen uitsupporters mee mochten, wist iedereen ver van tevoren dat dit eraan zat te komen. Daarom hadden we van FC Utrecht in deze situatie meer verwacht. Een club die pretendeert zijn supporters hoog in het vaandel te hebben staan, kan tijdens een supportersloze wedstrijd toch op zijn minst het supportershome opengooien? Al komen er maar vijf man naar het supportershome, de club wil toch elke mogelijke supporter aan de club binden? Het is echt een gemiste kans voor de club, want nu had zo’n honderd man een geweldige avond in Club Dito.”

Defensieve problemen

Het huidige seizoen loopt langzaam richting het einde. Het smakelijke toetje in de vorm van de play-offs moet nog komen. Desondanks is de eerste versterking voor het volgende seizoen al gepresenteerd. Souffian El Karouani komt transfervrij over van NEC en dat stemt Frans tevreden. “Deze jongen is een behoorlijk talent, hij kost niks, heeft drie interlands achter zijn naam staan en kent de stad Utrecht.” Pep reageert op zijn broer. “El Karouani lijkt voorlopig niet de enige aanwinst. Ramon Hendriks staat ook hoog op het lijstje. Daarmee gaat Jordy Zuidam een risico nemen. Hendriks heeft twee grote blessures in een jaar tijd gehad. Daarnaast zijn Tommy St. Jago, Nick Viergever en Mike van der Hoorn vaak geblesseerd of kwalitatief niet goed genoeg. Vooral defensief zal er nog veel moeten gebeuren.”

Op de scooter naar Saoedi-Arabië



Verder werd deze week bekend dat Amin Younes zal vertrekken uit de Domstad. De Duitser werd gehuurd van Ettifaq FC. Frans is van plan hem zelf op zijn scooter terug naar Saoedi-Arabië te brengen. “Younes is in zijn techniek een goede voetballer, maar hij is allesbehalve een topsporter. Hij is niet groot, niet afgetraind en heeft te weinig rendement geleverd. Het pijnlijke gevolg is dat hij het zoveelste mislukte buitenkansje is. Frans van Seumeren loopt helemaal leeg op dit soort spelers, want ze strijken wel enorme salarissen op.”

Wel of niet weg?

Sander van der Streek kan weleens de eerstvolgende speler zijn die gaat vertrekken. De aanvallende middenvelder speelt sinds 2017 in Utrecht, maar lijkt na zes dienstjaren een stap naar het buitenland te willen maken. Pep hoopt dat hij blijft. “De club doet er alles aan om de man van tien doelpunten per seizoen te behouden. Iedereen hoopt dat hij blijft, desondanks mag de club langzaam wel een hardere deadline stellen. FC Utrecht kan zich niet veroorloven dat spelers hen aan het lijntje houden. We kunnen in ieder geval dit seizoen nog van Van der Steek genieten in de play-offs en hopelijk nog langer!”