Pep en Frans hopen stiekem op winterse transfer: ‘Hij is de beste speler van de Eredivisie’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

De opmars van FC Utrecht kent geen einde. Zondagmiddag werd er in eigen huis met 2-1 van FC Groningen gewonnen. Een leuke voetbalmiddag met een goed resultaat. Verder zijn Pep en Frans gecharmeerd van Taylor Booth en hopen ze stiekem op de komst van Mohamed Ihattaren.

“FC Utrecht – FC Groningen was een aantrekkelijke wedstrijd”, begint Frans. “Over en weer werden er volop kansen gecreëerd en de tweede helft kwamen de mannen van Henk Fraser totaal niet in de problemen.” Pep reageert voor het eerst. “Het was alleen jammer dat Mike Van der Hoorn zijn tegenstander totaal uit het zicht verloor. Op die manier komt de ploeg onnodig op achterstand. Het schijnt dat hij na het zien van de herhaling nog niet wist waar zijn directe tegenstander stond.”

Lage sokjes

Waar Van der Hoorn in negatief opzicht opviel, was het Taylor Booth die volgens Pep de show stal. “Booth was de beste man op het veld. Hij heeft alles in zich om een goede voetballer te worden. Een leuke dribbel, goede pass en hij is gretig voor de goal. Daarnaast heeft hij ook een vleugje arrogantie en is hij een tikkie nonchalant. Hij legt risico in zijn spel, speelt met lage sokjes en een kindermaatje scheenbeschermers. Dan heb je toch een beetje schijt aan je tegenstander en vind je jezelf een sierlijke speler. FC Utrecht heeft veel harde werkers in het team, maar dit zijn de stijlvolle spelers waar supporters voor naar het stadion komen.”

Vreetpatroon

Naast Booth hopen de mannen binnenkort stiekem nog een stylist te verwelkomen. Ajax maakte deze week bekend dat Mohamed Ihattaren niet wordt overgenomen van Juventus. Een terugkeer naar Italië lijkt er ook niet in te zitten. Frans weet wel raad met de situatie. “Een Ihattaren die fit is, is de beste speler van de Eredivisie. Een jongen met zulke kwaliteiten moet je altijd het voordeel van de twijfel geven. FC Utrecht heeft niet veel te verliezen door hem te halen. Daarbij komt kijken dat Mo een Utrechtse jongen is. Als supporter is het fijn om vooral jongens uit de directe omgeving het Utrecht-shirt te zien dragen.”

Pep vult zijn broer aan en twijfelt over de situatie. “Het is irritant dat iedereen oordeelt over die jongen zonder alle feiten te kennen. Het is vooral bekend dat hij snel terugvalt in een bepaald vreetpatroon. Daar weten wij alles van. Dat is hartstikke normaal”, grapt Pep. “Toch is het wellicht overmoedig om te denken dat het bij FC Utrecht opeens allemaal wel gaat lukken. Ajax en PSV hebben er alles aangedaan om hem te helpen. Het is er nooit uitgekomen. Fraser zou een wonderdokter zijn als het hem wel lukt.”

Kogelgaten

Naast het bespreken van het transfernieuws viel er nog iets op bij Frans. “De grote schermen in het stadion deden het niet tijdens de wedstrijd. Afgelopen week was er een militaire oefening in de Galgenwaard. Die militairen hebben natuurlijk onze schermen kapotgeschoten met hun wapens. Ik dacht dat sommige pixels in het scherm het niet deden, maar dat zullen wel kogelgaten zijn geweest.”

Van het ene geweldsincident val je in het andere. Pep wil namelijk ook nog stilstaan bij minder leuk nieuws. “De FC Utrecht-supporters zijn door FC Twente en de lokale burgemeester verbannen uit De Grolsch Veste. FC Utrecht-supporters gooiden tijdens een eerdere wedstrijd, bekers met urine richting FC Twente-supporters. Niet netjes, maar het past wel bij zo’n zeikende burgemeester die ze daar in Enschede hebben. Er wordt nu nog meer olie op het vuur gegooid voor de volgende editie. Er ontstaat nu een gecreëerde haat en nijd sfeer die tot grimmige situaties kan leiden. Daarnaast kan er hierdoor een uitsluitspelletje ontstaan. Als Thijs van Es op zijn pik is getrapt en een beetje kinderachtig handelt, verkondigt hij in een statement dat FC Twente-supporters ook hier niet welkom zijn. Dan laat geen enkele club straks meer uitsupporters binnen.”

Frans sluit het gesprek af. “Het is allemaal een beetje overdreven, maar laten we niet te ver vooruitkijken. We moeten volgende week eerst drie punten en een pondje paling ophalen in Volendam.”

