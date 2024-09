Pep en Frans in zevende hemel na overwinning van FC Utrecht op FC Twente

Een zonnige zondagmiddag vol met strijd, spanning en knokkende spelers. Het is hét voetbalrecept dat iedere FC Utrecht-supporter het liefst iedere week krijgt voorgeschoteld. De zinderende slachtpartij tegen FC Twente leverde de Utrechters de volle buit op. Dit ouderwetse dagje FC Utrecht smaakt ook voor Pep en Frans naar meer.

Iedereen in Stadion Galgenwaard heeft afgelopen weekend waar gekregen voor zijn geld. Keiharde tackles, een achterstand wegwerken, een zenuwslopend kwartiertje blessuretijd en een vol uitvak. Uiteindelijk stond er een FC Utrecht dat voor iedere balverovering bereid was een zelfmoordaanslag te plegen. Kortom, alle ingrediënten voor een geweldige voetbalpot waren aanwezig.

Het werd dus een iconische middag in de Domstad. Vooral de oorlogsveteranen Nick Viergever en Mike van der Hoorn blonken uit. Onze Utrechtse personificaties van Statler en Waldorf zaten verdedigend overal tussen. Daar mag Ron Jans een schouderklopje voor ontvangen. In het verleden is dit centrale duo vaak terecht vervloekt, maar sinds de aanstelling van trainer Jans zijn deze gasten echt aan hun tweede jeugd begonnen. Tegen FC Twente waren ze heersend en hebben ze Sam Lammers, op één momentje na, amper ruimte gegeven en uit de wedstrijd gespeeld.

Drinkpauzes en de Vuelta

Ondanks de geweldige sfeer en wedstrijd was er wel een irritatiepuntje. Het zogenoemde hitteprotocol was namelijk een belachelijke maatregel. Blijkbaar is het voor voetballers nodig om al bij 22 graden extra drinkpauzes in te voeren. Dit hitteprotocol had duidelijk een negatieve invloed op de intensiteit van de wedstrijd. Het begin van de eerste en tweede helft waren stormachtig, maar na iedere drinkpauze werd het voetbal slapper. Voetballers moeten eens een voorbeeld nemen aan de wielrenners in de Vuelta. Die gasten fietsen zich urenlang helemaal kapot bij een temperatuur van veertig graden. Die stappen na een uurtje toch ook niet af om rustig iets te drinken en bij te komen.

Zonnebrandkosten

Het resultaat in de wedstrijd tegen FC Twente was niet het enige dat opviel. Er stond namelijk ook nog een debutant centraal. Kolbeinn Finnsson viel in de 77e minuut in en het is best lekker dat we nog een strijdende Viking hebben binnengehaald. Het is overigens ook meteen duidelijk waarom Jans hem als rechtsback liet invallen. De rechterkant van het veld ligt in de tweede helft vaak in schaduwzijde. Op die manier kon onze reusachtige albino zijn witte huidje niet verbranden. Qua felheid kan deze IJslander ons goed bekoren, maar deze jongen gaat de club in de zomermanden wel opzadelen met enorme zonnebrandkosten.

De euforie, positiviteit en satire is in Utrecht momenteel behoorlijk aanwezig. De club staat na vier wedstrijden met tien punten op de derde plaats. Vanaf dit moment is het dan ook noodzaak om een regionaal enquêteonderzoek in te stellen. Het is belangrijk om te weten of de supporters in mei 2025 een huldiging met rondvaartboot of in een bus willen zien. We zijn slechts dertig finales verwijderd van de schaal en een plekje in het miljardenbal. Dit kan weleens ons jaar gaan worden!